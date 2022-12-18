Zorgen voor bedrijfscontinuïteit met lage bedrijfskosten in de media- en amusementsindustrie
Hoe Audio Perception zijn concurrentievoordeel vergrootte en tegelijkertijd de uitdagingen van de remote wereld aanging
Samenvatting
COVID-19 heeft de digitale revolutie van werken op afstand in een stroomversnelling gebracht en heeft daardoor veel industrieën, waaronder de media- en entertainmentindustrie, gedwongen zich snel aan te passen. Voor audiotechnologiebedrijven riep het nieuwe normaal een aantal vragen op: hoe blijven jullie remote designservices leveren? Hoe biedt u snelle en effectieve remote support aan klanten wanneer u ze niet kunt bereiken?
David Knauer en Jason Atkinson, oprichters van Audio Perception, leggen uit hoe hun bedrijf Splashtop Remote Support heeft gebruikt om de uitdagingen van dit nieuwe normaal te overwinnen.
Samenvatting
De uitdaging: technische ondersteuning en ontwerpdiensten op afstand aanbieden aan tv-componisten, muziekartiesten, songwriters, producers, studio-eigenaren, technologie- en entertainmentbedrijven
Omdat Audio Perception veel klanten had die technische support nodig hadden, zocht het bedrijf naar een manier om die op afstand te kunnen bieden. "We moesten op zoek naar een betrouwbare, betaalbare en degelijke oplossing voor remote support," aldus David. Hij vertelt verder: "We zochten een manier om onze klanten zowel remote support als remote designdiensten te bieden."
Om deze remote designdiensten te kunnen uitvoeren, hadden de ontwerpers van Audio Perception een tool nodig waarmee ze hun scherm konden delen met een klant om plannen, blauwdrukken, ontwerpen en gegevens te presenteren terwijl ze zich in de ontwerpfase van de bouw van een studio bevonden.
Daarom besteedde de medeoprichter van Audio Perception, Jason Atkinson, veel tijd aan het onderzoeken van producten en diensten voor online toegang op afstand. "We gebruikten vroeger TeamViewer, maar deze remote access-oplossing bleek erg duur te zijn voor de functies die het ons bood," zegt hij. "Ik zocht naar iets beters met een focus op drie belangrijke selectiecriteria: functionaliteit, functies en prijs."
Toen vond hij Splashtop Remote Support. "Het paste perfect bij al onze behoeften", zei Atkinson.
DE OPLOSSING: EEN BETROUWBARE EN BETAALBARE OPLOSSING VOOR TOEGANG OP AFSTAND GEBUNDELD MET DE JUISTE FUNCTIES
Splashtop Remote Support bood Audio Perception een eenvoudige manier om klanten op afstand te ondersteunen die voldeed aan de selectiecriteria van Jason. Het kwam niet alleen met een handige set functies, maar ook nog eens tegen zeer concurrerende prijzen. Dit resulteerde in aanzienlijke besparingen van 50% en meer in vergelijking met andere oplossingen zoals TeamViewer. Hieronder vindt u een zij-aan-zij vergelijking van alle functies en prijzen van beide oplossingen.
Eigenschappen en prijsvergelijking
Splashtop Remote Support
TeamViewer Abonnement voor één gebruiker
Vanafprijs
€ 244 (per gebruiker per jaar)
€ 418,80 (per gebruiker per jaar)*
Op afstand toegang tot en bedienen van computers
On-demand Support (QuickSupport)
Onbeperkt aantal endpoints
Ondersteuning van iOS en Android apparaten
€ 298,80 per jaar extra
Meerdere gelijktijdige sessies
Platformoverschrijdende bestandsoverdracht (drag-and-drop)
Chat (biinen sessie)
Chat (buiten sessie)
Sessie-opname
Twee gebruikers kunnen tegelijkertijd op dezelfde computer inloggen (vereist twee licenties)
Ondersteuning voor meerdere monitoren (multi-naar-multi)
Afdrukken vanop afstand
Op afstand opnieuw opstarten
Gebruikersbeheer
Computer- en gebruikersgroepering
Groepsmachtigingen
256-bits AES-codering
*TeamViewer US Dollar en Euro prijzen van TeamViewer US en Euro valuta websites, en regelmatig bijgewerkt. TeamViewer prijzen kunnen per land verschillen.
Van de vele handige functies die hierboven zijn beschreven, was vooral de support voor iOS- en Android-apparaten belangrijk voor Audio Perception, omdat ze beide soorten apparaten ondersteunden. Deze functie zat zonder extra kosten in het standaardpakket van Splashtop Remote Support. Jason en zijn team waren bijzonder tevreden met de oplossing.
"Als betrouwbare en betaalbare dienst voor toegang op afstand is Splashtop zeer gunstig voor onze bedrijfsworkflow," legt Jason uit. "We kunnen snel en gemakkelijk de technische remote support leveren die onze klanten nodig hebben, vooral in deze tijd van social distancing en de verstoringen door COVID-19."
Hij legde verder uit: "Het stelt ons niet alleen in staat om te zien wat de klant op zijn computer ziet, maar ook om de controle over de computer van de klant over te nemen om technische ondersteuning te verlenen alsof we er daadwerkelijk zijn - dit is belangrijk voor ons bij het verlenen van diensten aan onze klanten." Jason vertelt dat het zijn team in staat stelde hun scherm te delen om op afstand plannen, blauwdrukken, ontwerpen en gegevens aan klanten te presenteren.
Resultaten: Bedrijfscontinuïteit en een nieuw concurrentievoordeel
Door over te stappen van TeamViewer naar Splashtop Remote Support kon Audio Perception minstens 50% op de kosten besparen, ontwerpplannen op afstand delen en klanten betrouwbare remote support bieden.
Klanten van Audio Perception zijn bijzonder enthousiast over het krijgen van remote support. "Audio Perception kan nu op afstand je DAW problemen oplossen & troubleshooten via Splashtop door je scherm te bedienen" deelde een klant op Twitter. Hij voegde eraan toe: "Als je muziektechnische hulp nodig hebt en je in een gebied woont waar dat niet beschikbaar is. Het lijkt wel magie."
Jason vertelde dat de overstap naar Splashtop Remote Support uiteindelijk heeft geresulteerd in een concurrentievoordeel voor Audio Perception: "Splashtop is een supportoptie die er niet alleen voor zorgt dat onze huidige klanten niet op zoek gaan naar andere remote supportdiensten, maar die ook nieuwe potentiële klanten aantrekt in gebieden buiten Los Angeles, waar ondersteuning op locatie niet echt praktisch is vanwege de afstand, reistijd en kosten."
Details
Over Audio Perception
David Knauer en Jason Atkinson combineren hun meer dan 30 jaar ervaring in computers, muziek, elektronica, audio engineering, software, audio post en sound design en hebben in 2008 Audio Perception in Los Angeles, Californië opgericht.
Hun visie was om zich te richten op het leveren van uitgebreide service en ondersteuning met een complete aanpak van boven tot onder - van studio-ontwerp, bouw en akoestiek tot alle soorten technische ondersteuning, waaronder bedrading, patchbays, wandpanelen, computers, software en instructies.
Tegenwoordig is Audio Perception een gerespecteerd audiotechnologiebedrijf dat advies, ontwerp, ondersteuning, verkoop en technische diensten aanbiedt aan artiesten, songwriters, producenten, studio-eigenaren, entertainmentbedrijven, thuisbioscoop/kantoor/vergaderzaalmarkten en film- en tv-componisten van beroemde Hollywoodproducties als Mr.Robot, Fargo, Star Trek, Legion, GLOW, Law & Order en Glee.
Meer informatie over Audio Perception.
Over Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support is een softwareoplossing die supportteams kunnen gebruiken voor on-demand remote support, maar ook voor onbeheerde toegang tot computers op elk moment.
Met Splashtop Remote Support kunnen IT-supportprofessionals direct verbinding maken met de apparaten van hun gebruikers met een eenvoudige sessiecode. Ontworpen voor helpdesk- en supportprofessionals. Voer ad-hoc remote support uit op een onbeperkt aantal apparaten, ongeacht waar een gebruiker zich bevindt of wanneer er zich een probleem voordoet. Technici kunnen eenvoudig op afstand inloggen op de Windows, Mac, Linux, iOS, Android of Chromebooks van hun gebruikers, de controle overnemen en het probleem snel oplossen. Splashtop vermindert de tijd die nodig is om gebruikers te ondersteunen, houdt de klanttevredenheid hoog en verlaagt de kosten voor remote supportteams.
Meer informatie over Splashtop Remote Support.
Van Audio Perception Inc.
Splashtop biedt de perfecte, kosteneffectieve oplossing voor de remote supportdiensten die we leveren aan onze professionele muziek- en audioklanten.
David Knauer, President