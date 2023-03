Zorgen voor bedrijfscontinuïteit met lage bedrijfskosten in de media- en amusementsindustrie

De uitdaging: technische ondersteuning en ontwerpdiensten op afstand aanbieden aan tv-componisten, muziekartiesten, songwriters, producers, studio-eigenaren, technologie- en entertainmentbedrijven

Omdat Audio Perception veel klanten had die technische support nodig hadden, zocht het bedrijf naar een manier om die op afstand te kunnen bieden. "We moesten op zoek naar een betrouwbare, betaalbare en degelijke oplossing voor remote support," aldus David. Hij vertelt verder: "We zochten een manier om onze klanten zowel remote support als remote designdiensten te bieden."

Om deze remote designdiensten te kunnen uitvoeren, hadden de ontwerpers van Audio Perception een tool nodig waarmee ze hun scherm konden delen met een klant om plannen, blauwdrukken, ontwerpen en gegevens te presenteren terwijl ze zich in de ontwerpfase van de bouw van een studio bevonden.

Daarom besteedde de medeoprichter van Audio Perception, Jason Atkinson, veel tijd aan het onderzoeken van producten en diensten voor online toegang op afstand. "We gebruikten vroeger TeamViewer, maar deze remote access-oplossing bleek erg duur te zijn voor de functies die het ons bood," zegt hij. "Ik zocht naar iets beters met een focus op drie belangrijke selectiecriteria: functionaliteit, functies en prijs."

Toen vond hij Splashtop SOS. "Het paste perfect bij al onze behoeften," aldus Atkinson.

DE OPLOSSING: EEN BETROUWBARE EN BETAALBARE OPLOSSING VOOR TOEGANG OP AFSTAND GEBUNDELD MET DE JUISTE FUNCTIES

Splashtop SOS bood Audio Perception een gemakkelijke manier om klanten op afstand te ondersteunen, en het voldeed aan Jasons selectiecriteria. Het kwam niet alleen met een handige set functies, maar bood ze ook aan tegen zeer concurrerende prijzen. Dit resulteerde in aanzienlijke besparingen van 50% of meer in vergelijking met andere oplossingen zoals TeamViewer. Hieronder volgt een vergelijking van de functies en prijzen van de twee oplossingen.

Eigenschappen en prijsvergelijking Splashtop SOS TeamViewer Abonnement voor één gebruiker Vanafprijs €189 (per gebruiker per jaar) €394.80 (per gebruiker per jaar)* Toegang tot en controle over computers op afstand On-demand Support (QuickSupport) Onbeperkt aantal endpoints Ondersteuning van iOS- en Android-apparaten €298.80 per jaar extra Meerdere gelijktijdige sessies Platformoverschrijdende bestandsoverdracht (drag-and-drop) Chat (biinen sessie) Chat (buiten sessie) Sessie-opname Twee gebruikers kunnen tegelijkertijd op dezelfde computer inloggen (vereist twee licenties) Ondersteuning voor meerdere monitoren (multi-naar-multi) Afdrukken vanop afstand Op afstand opnieuw opstarten Gebruikersbeheer Computer- en gebruikersgroepering Groepsmachtigingen 256-bits AES-codering

*TeamViewer US Dollar en Euro prijzen van TeamViewer US en Euro valuta websites, juli 2020. De prijzen van TeamViewer kunnen per land verschillen.

Van de vele handige functies die hierboven zijn genoemd, was vooral de ondersteuning voor iOS en Android apparaten belangrijk voor Audio Perception, omdat ze beide soorten apparaten ondersteunen. En deze functie zat zonder extra kosten in het Splashtop SOS standaardpakket. Jason en zijn team waren bijzonder tevreden met de oplossing.

"Als betrouwbare en betaalbare dienst voor toegang op afstand is Splashtop zeer gunstig voor onze bedrijfsworkflow," legt Jason uit. "We kunnen snel en gemakkelijk de technische remote support leveren die onze klanten nodig hebben, vooral in deze tijd van social distancing en de verstoringen door COVID-19."

Hij legde verder uit: "Het stelt ons niet alleen in staat om te zien wat de klant op zijn computer ziet, maar ook om de controle over de computer van de klant over te nemen om technische ondersteuning te verlenen alsof we er daadwerkelijk zijn - dit is belangrijk voor ons bij het verlenen van diensten aan onze klanten." Jason vertelt dat het zijn team in staat stelde hun scherm te delen om op afstand plannen, blauwdrukken, ontwerpen en gegevens aan klanten te presenteren.

Resultaten: Bedrijfscontinuïteit en een nieuw concurrentievoordeel

Door over te schakelen van TeamViewer naar Splashtop SOS kon Audio Perception minstens 50% op de kosten besparen, ontwerpplannen op afstand delen en klanten betrouwbare remote support bieden.

Klanten van Audio Perception zijn bijzonder enthousiast over het krijgen van remote support. "Audio Perception kan nu op afstand je DAW problemen oplossen & troubleshooten via Splashtop door je scherm te bedienen" deelde een klant op Twitter. Hij voegde eraan toe: "Als je muziektechnische hulp nodig hebt en je in een gebied woont waar dat niet beschikbaar is. Het lijkt wel magie."

Jason vertelde dat de overstap naar Splashtop SOS uiteindelijk heeft geresulteerd in een concurrentievoordeel voor Audio Perception: “Splashtop SOS is een ondersteuningsoptie die onze huidige klanten niet alleen weerhoudt van het zoeken naar andere ondersteuningsdiensten op afstand, maar ook nieuwe potentiële klanten lokt in gebieden buiten groot Los Angeles, waar ondersteuning ter plaatse niet echt praktisch is vanwege afstand, reistijd en kosten. ”