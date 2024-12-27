Hoe S.J. Pockmire Splashtop gebruikt om thuis te werken en productief te blijven
Een casestudy over het gebruik van remote desktop om thuis te werken
Samenvatting
S.J. Pockmire, vrijwilliger bij de Moore County Historical Association en Vintage Soapworks, kan vanuit haar eigen huis werken dankzij Splashtop Remote Access, een softwareoplossing voor remote access die de reistijd voor haar werk aanzienlijk verkort.
De uitdaging: graag thuis willen werken
Na haar pensionering werd S.J. Pockmire vrijwilligster bij de Moore County Historical Association. Met een hbo-opleiding in marketing en grafisch ontwerp en enige kennis van programmeren, wilde ze haar capaciteiten inzetten om de vereniging zoveel mogelijk te helpen.
De organisatie heeft haar hoofdkantoor in het Shaw House, een historisch pand dat eigendom is van en wordt onderhouden door de organisatie.
"Ik werk het liefst vanuit huis omdat het historische gebouw ongeveer 200 jaar oud is en niet zo comfortabel is als mijn thuiskantoor", aldus Pockmire.
Ze heeft al eerder meerdere remote accessproducten geprobeerd, maar die voldeden niet aan haar standaard. "Ik heb TeamViewer en Google [Chrome Remote Desktop] gebruikt totdat ik er problemen mee begon te krijgen," zei Pockmire. "Toen ontdekte ik Splashtop."
HOE SPLASHTOP telewerken GEMAKKELIJK MAAKTE
Pockmire vond het geweldig om met Splashtop aan de slag te gaan. Met onze remote accessoplossing kan ze nu de meeste taken bij de Moore County Historical Association en Vintage Soapworks vervullen, allemaal vanuit haar eigen huis.
"Ik heb alle software op de markt onderzocht en Splashtop was het gemakkelijkst te installeren en snel te gebruiken", aldus Pockmire. "Het is geweldig en erg Mac-vriendelijk."
Als vrijwilliger bij de Association kreeg Pockmire vaak verzoeken van mensen die historische documenten of foto's wilden bekijken. De historische documenten en foto's worden opgeslagen op een computer bij de Association. In plaats van om voor elk verzoek naar de Association te gaan, doet ze dit nu vanuit haar huis dankzij de bestandsoverdrachtfunctie van Splashtop.
"Ik kan de documentatie gemakkelijk vanaf de computer van de Vereniging ophalen [via bestandsoverdracht] en deze dan doorsturen naar degenen die om informatie hebben gevraagd', zei Pockmire.
Dan is er nog Vintage Soapworks, een dochteronderneming van The Moore County Historical Association die een enorme hoeveelheid financiering aan de vereniging verstrekt via 43.000 stukjes zeep die jaarlijks worden verkocht. Pockmire ontwerpt de zeeplabels zelf en gebruikt een hoogwaardige printer van de organisatie om ze af te drukken.
Dankzij Splashtop doet ze het grootste deel van dit werk thuis.
“De echte redder in nood was de oprichting van een fijn zeepbedrijfje waarmee ik op elk moment thuis labels kon ontwerpen en deze vervolgens met Splashtop eenvoudig naar de computer van de organisatie kon overzetten. Vervolgens drukken we ze in hoge resolutie af op de printen", aldus Pockmire. 'Waar ik tien jaar geleden in een 200 jaar oude stoffige kamer moest zitten om het werk te doen, kan ik dit nu thuis doen en hoef ik maar een half uur of minder per dag naar de organisatie te gaan om de labels te snijden voor productie.
"Dit zou allemaal niet mogelijk zijn als ik op het historische landgoed zou moeten werken. In plaats daarvan kan ik alles doen wanneer de bestellingen via mijn thuiscomputer binnenkomen en kan ik ze op elk moment van de dag of nacht met Splashtop opmaken en afdrukken bij de Association."
Splashtop Remote Access heeft haar in staat gesteld om aan de vraag van de vereniging en Vintage Soapworks te blijven voldoen terwijl ze toch vanuit huis werkt. Van het harde werk van Pockmire en andere vrijwilligers heeft de vereniging de afgelopen jaren veel profijt gehad.
"Wij (de Moore County Historical Association) willen nog steeds groeien, maar het beste van alles is dat we niet alleen onze eigendommen kunnen onderhouden, maar we hebben ook extra geld ter beschikking hebben om een gebouw te restaureren tot een kinderlandbouwmuseum", aldus Pockmire.
Details
Over de Moore County Historical Association
De Moore County Historical Association is een non-profit organisatie gewijd aan het verzamelen, bewaren en delen van het historisch erfgoed van Moore County, North Carolina. De organisatie wordt gefinancierd door lidmaatschappen, donaties, verkoop van merchandise en opbrengsten van inzamelingsacties.
Over Vintage Soapworks
Een dochteronderneming van The Moore County Historical Association, Vintage Soapworks werd in 2008 opgericht als een manier om de Association een bron van inkomsten te verschaffen. De vereniging ontwerpt eigen zeepetikettent en brengt ze zelf aan op elke stuk zeep. Vintage Soapworks verkoopt nu jaarlijks 43.000 zeepjes.
Over Splashtop Remote Access
Toegang tot Windows, Mac en Linux computers vanaf elk ander Windows, Mac, iOS, Android of Chromebook apparaat.
Bedien uw computers met gemak op afstand via snelle verbindingen met HD kwaliteit en geluid.
Krijg de topfuncties die u nodig heeft om productief te blijven, waaronder bestandsoverdracht via drag-and-drop, afdrukken op afstand, ontwaken op afstand, herstarten op afstand, chatten en meer.
Bespaar tot 80% of meer wanneer u Splashtop kiest boven andere duurdere producten voor remote access.
Kom meer te weten over Splashtop Remote Access of probeer het gratis.
Wat klanten zeggen
Ik gebruikte TeamViewer en Google [Chrome Remote Desktop] totdat ik problemen kreeg met hun software. Toen ontdekte ik Splashtop. Het is geweldig en erg Mac-vriendelijk. Bedankt voor een geweldig product.
S.J. Pockmire