Hoe S.J. Pockmire Splashtop gebruikt om thuis te werken en productief te blijven

S.J. Pockmire, een vrijwilliger bij de Moore County Historical Association en Vintage Soapworks, kan thuiswerken dankzij Splashtop Business Access, een software remote accessoplossing die de reistijd voor haar werk aanzienlijk verkort.

De uitdaging: graag thuis willen werken

Na haar pensionering werd S.J. Pockmire vrijwilligster bij de Moore County Historical Association. Met een hbo-opleiding in marketing en grafisch ontwerp en enige kennis van programmeren, wilde ze haar capaciteiten inzetten om de vereniging zoveel mogelijk te helpen.

De organisatie heeft haar hoofdkantoor in het Shaw House, een historisch pand dat eigendom is van en wordt onderhouden door de organisatie.

"Ik werk het liefst vanuit huis omdat het historische gebouw ongeveer 200 jaar oud is en niet zo comfortabel is als mijn thuiskantoor", aldus Pockmire.

Ze heeft al eerder meerdere remote accessproducten geprobeerd, maar die voldeden niet aan haar standaard. "Ik heb TeamViewer en Google [Chrome Remote Desktop] gebruikt totdat ik er problemen mee begon te krijgen," zei Pockmire. "Toen ontdekte ik Splashtop."

HOE SPLASHTOP telewerken GEMAKKELIJK MAAKTE

Pockmire vond het geweldig om met Splashtop aan de slag te gaan. Met onze remote accessoplossing kan ze nu de meeste taken bij de Moore County Historical Association en Vintage Soapworks vervullen, allemaal vanuit haar eigen huis.





Als vrijwilliger bij de Association kreeg Pockmire vaak verzoeken van mensen die historische documenten of foto's wilden bekijken. De historische documenten en foto's worden opgeslagen op een computer bij de Association. In plaats van om voor elk verzoek naar de Association te gaan, doet ze dit nu vanuit haar huis dankzij de bestandsoverdrachtfunctie van Splashtop.

"Ik kan de documentatie gemakkelijk vanaf de computer van de Vereniging ophalen [via bestandsoverdracht] en deze dan doorsturen naar degenen die om informatie hebben gevraagd', zei Pockmire.

Dan is er nog Vintage Soapworks, een dochteronderneming van The Moore County Historical Association die een enorme hoeveelheid financiering aan de vereniging verstrekt via 43.000 stukjes zeep die jaarlijks worden verkocht. Pockmire ontwerpt de zeeplabels zelf en gebruikt een hoogwaardige printer van de organisatie om ze af te drukken.

Dankzij Splashtop doet ze het grootste deel van dit werk thuis.

“De echte redder in nood was de oprichting van een fijn zeepbedrijfje waarmee ik op elk moment thuis labels kon ontwerpen en deze vervolgens met Splashtop eenvoudig naar de computer van de organisatie kon overzetten. Vervolgens drukken we ze in hoge resolutie af op de printen", aldus Pockmire. 'Waar ik tien jaar geleden in een 200 jaar oude stoffige kamer moest zitten om het werk te doen, kan ik dit nu thuis doen en hoef ik maar een half uur of minder per dag naar de organisatie te gaan om de labels te snijden voor productie.

"Dit zou allemaal niet mogelijk zijn als ik op het historische landgoed zou moeten werken. In plaats daarvan kan ik alles doen wanneer de bestellingen via mijn thuiscomputer binnenkomen en kan ik ze op elk moment van de dag of nacht met Splashtop opmaken en afdrukken bij de Association."

Splashtop Business Access heeft haar in staat gesteld de vraag van de Association en Vintage Soapworks bij te houden terwijl ze toch vanuit huis werkt. Van het harde werk van Pockmire en andere vrijwilligers heeft de Association de afgelopen jaren veel profijt gehad.

"Wij (de Moore County Historical Association) willen nog steeds groeien, maar het beste van alles is dat we niet alleen onze eigendommen kunnen onderhouden, maar we hebben ook extra geld ter beschikking hebben om een gebouw te restaureren tot een kinderlandbouwmuseum", aldus Pockmire.