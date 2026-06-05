Remote Desktop Services Alternative - Splashtop

Met de groeiende trend van werken op afstand, zijn bedrijven op zoek naar veilige, betrouwbare en krachtige remote desktop-accessoplossingen om ononderbroken toegang tot hun desktops en applicaties te garanderen. Hoewel Remote Desktop Services (RDS) een populaire keuze waren voor remote desktop-access, zijn er nu veel alternatieven en is Splashtop naar voren gekomen als de beste optie die nu beschikbaar is.
Dit zijn de redenen waarom Splashtop het beste alternatief is voor Microsoft Remote Desktop Services.
5 redenen waarom Splashtop het beste alternatief voor remote desktopservices is
1 – Hoogwaardige externe verbindingen
Een van de belangrijkste factoren bij remote desktop-access is de performance. Splashtop staat bekend om zijn krachtige streamingmogelijkheden, die zorgen voor een soepele, vertragingsvrije toegang tot desktops en applicaties, zelfs via langzamere internetverbindingen.
De eigen protocollen van Splashtop maken streaming met lage latency mogelijk, waardoor het ideaal is voor toepassingen zoals video- en grafische bewerking. U kunt video's bewerken en andere zware software gebruiken, zoals CAD-tools, terwijl het voelt alsof u de externe computer persoonlijk gebruikt.
Daarentegen kan RDS latency en andere performanceproblemen geven bij gebruik via langzamere netwerkverbindingen.
2 – Ondersteuning voor meerdere platforms
Splashtop is compatibel met een breder scala aan apparaten en besturingssystemen dan RDS, waaronder Windows, Mac, iOS, Android en Chrome OS. Met Splashtop heeft u vanaf al uw computers, tablets of smartphones toegang tot uw desktops. U hoeft niet alleen op Windows-apparaten te vertrouwen.
3 – Gebruiksgemak
Splashtop is eenvoudiger in te stellen en te gebruiken dan RDS, waarvoor meer technische expertise nodig is. Lees meer over hoe eenvoudig het is om remote desktopsoftware in te stellen met Splashtop.
Het instellen van Splashtop duurt slechts enkele minuten. En de intuïtieve interface van Splashtop maakt het voor gebruikers gemakkelijk om de controle over hun externe computers over te nemen en efficiënt te werken, waarvoor weinig tot geen training vereist is.
4 – Veiligheid
Als het gaat om toegang op afstand tot computers, is de beveiliging van externe computers een topprioriteit voor bedrijven. Splashtop biedt een reeks securityfuncties om te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en datalekken, waaronder SSL/AES 256-bit-codering, twee-factor-authenticatie en apparaat-authenticatie. Splashtop ondersteunt ook HIPAA- en AVG-naleving voor bedrijven die dit nodig hebben.
5 – Functies
Splashtop biedt een reeks functies die je helpen productiever te werken tijdens het op afstand benaderen van een computer, zoals op afstand printen, bestandsoverdracht, multi-monitor ondersteuning, remote wake en meer. Splashtop is uitgerust met alle functies die je zou verwachten in een remote desktop tool.
Probeer Splashtop nu - het betere alternatief voor Remote Desktop Services
Splashtop is het beste alternatief voor Remote Desktop Services vanwege de krachtige streaming, compatibiliteit met meerdere platforms, gebruiksgemak, sterke securityfuncties en uitgebreide lijst met functies.
Als u op zoek bent naar een betrouwbare en efficiënte oplossing voor remote desktop-access, overweeg dan om Splashtop eens te proberen.