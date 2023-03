Remote control van iPad naar computer

Remote desktopsoftware wordt een essentieel onderdeel van onze technologische toolkit. Prognoses laten zelfs zien dat de markt voor remote desktop-software rond 2029 een waarde van $7,22 miljard zal bereiken.

Technologie gaat altijd vooruit en creëert nieuwe mogelijkheden. Het bedienen van een computer via een draadloze verbinding is de nieuwste trend in computers. Remote desktop control kan een scala aan voordelen bieden voor mensen in zowel hun werk als privéleven.

Veel mensen zijn zich niet bewust van de mogelijkheden van remote desktop control. Iets dat velen verbaast, is dat het kan worden gedaan met behulp van een verschillende apparaten - zelfs zoiets handigs als een iPad. Splashtop is een van de veiligste en betrouwbaarste manieren om dit te doen, en u kunt het overal gebruiken waar een internetverbinding is.

Lees verder voor een overzicht van wat iPad remote control inhoudt en waarom het nuttig is.

Bedien een computer op afstand vanaf een iPad

Het gebruik van een iPad met remote desktopsoftware kan voor veel gebruikers een handige oplossing zijn. U heeft overal ter wereld toegang tot een externe computer, zolang u maar een betrouwbare internetverbinding heeft.

Met Remote Desktop voor iPad kunt u alles op de computer waarmee u verbinding maakt, bedienen. Dus alle software, bestanden en andere functies. iPads bieden niet alle kenmerken en functies van desktopcomputers, maar u kunt deze wel gemakkelijk gebruiken op een iPad wanneer u een computer bestuurt met Splashtop.

Mensen werken al heel lang op afstand, maar hoeveel dit gebeurt is sinds de Covid-19-pandemie drastisch toegenomen. Remote access-software heeft dit voor veel bedrijven over de hele wereld een stuk gemakkelijker gemaakt.

Mensen hoeven niet langer persoonlijk achter een computer te zitten. Hoewel dit misschien niet helemaal essentieel is voor draagbare apparaten zoals laptops, kan het ongelooflijk handig zijn als het om desktopcomputers gaat.

Het enige dat u hoeft te doen is de Splashtop-app op uw iPad te openen en van daaruit kunt u verbinding maken met elke computer die u onder uw account heeft ingesteld. Omdat u de volledige controle heeft, voelt het alsof u echt achter uw desktop zit. Om het nog echter te maken, kunt u zelfs een toetsenbord en muis aansluiten op uw iPad, waardoor u meer controle krijgt over de externe computer.

Voordelen van het gebruik van Splashtop om een computer op afstand te bedienen

Splashtop is een van de beste remote control applicaties op de markt. Het biedt een scala aan voordelen waardoor het ideaal is voor verschillende toepassingen.

Werk overal

Het belangrijkste doel van remote desktopsoftware is dat u hiermee overal ter wereld verbinding kunt maken met een andere computer. Mensen gebruiken dit vaak in hun privéleven, maar het wordt over het algemeen veel meer gebruikt voor werk.

Mensen kunnen vanuit huis werken, wat de laatste jaren enorm populair is geworden. Het heeft de voorkeur van veel werknemers, omdat ze thuis kunnen blijven met kinderen/huisdieren en zich geen zorgen hoeven te maken over woon-werkverkeer. Het is ook gunstig voor bedrijven omdat ze niet zoveel kantoorruimte hoeven te huren en de kosten van bijvoorbeeld energierekeningen laag kunnen houden.

Bovendien kunnen mensen onderweg werken. Dit opent allerlei deuren voor mensen die een meer nomadische levensstijl willen leiden. Zolang ze Splashtop en een iPad hebben, kunnen ze doorgaan met werken. In de trein, op het strand en zelfs in het buitenland.

Draagbaarheid

Een desktopcomputer is verre van draagbaar. Dat betekent dat u een auto nodig heeft om hem te vervoeren. Daarnaast moet u ook de monitor, het toetsenbord, de muis en mogelijk nog wat andere hardware meenemen.

Tenzij u hem meeneemt om hem permanent ergens anders te plaatsen, zult u uw desktopcomputer nooit verplaatsen. Een iPad is echter veel gemakkelijker te vervoeren.

Hij is licht van gewicht en past gemakkelijk in een tas, zodat u hem overal mee naartoe kunt nemen, zelfs als u te voet bent. Het is een niveau van gemak dat tot voor kort niet mogelijk was.

Breid de kracht van uw computer uit

Splashtop geeft uw iPad niet alleen controle over een externe computer, maar geeft u ook toegang tot alle rekenkracht die een computer heeft. iPads zijn hoogwaardige stukjes technologie, maar hun grootte brengt bepaalde beperkingen met zich mee. Een desktopcomputer zal vaak veel krachtiger zijn.

Als u verbonden bent via Splashtop, worden alle processen afgehandeld door de computer waarmee u bent verbonden. Zolang uw internetverbinding stabiel is, kunt u alle applicaties probleemloos in realtime gebruiken.

Waarom Splashtop voor iPad remote control gebruiken?

Er zijn verschillende remote desktop-oplossingen beschikbaar, maar Splashtop onderscheidt zich als een van de allerbeste. Het biedt verschillende functies die niet bij elke remote desktop-applicatie te vinden zijn. Dit omvat zaken als:

Verbinding maken met een enkel apparaat uit een hele lijst

Verbinding maken met slechts één klik

Cross-platform compatibiliteit (Windows, Mac en Linux)

Snelle verbindingen voor real-time controle

Kan worden gebruikt door bedrijven, particulieren en onderwijsinstellingen

Veilig en compliant

Een reeks verschillende abonnementen

Het gebruik van een extern apparaat, zoals een iPad met Splashtop, om verbinding te maken met uw desktop, kan ongelooflijk handig zijn.

Probeer Splashtop gratis

iPad remote control biedt tal van voordelen voor bedrijven, particulieren en onderwijsinstellingen. U kunt het gebruiken om vanaf elke locatie ter wereld verbinding te maken met een computer, zodat u deze volledig kunt bedienen met een iPad.

Splashtop biedt dit alles en meer. Met verschillende abonnementen vindt u gemakkelijk de perfecte oplossing voor u of uw bedrijf. We bieden zelfs een gratis proefperiode aan, zodat u kunt bepalen of Splashtop aan uw behoeften voldoet voordat u een abonnement neemt.

Start uw gratis proefperiode!

gerelateerde artikelen