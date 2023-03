Remote access tot iOS-schermen van iPhones en iPads

Ondersteuning en IT-professionals kunnen op afstand toegang krijgen tot de schermen van iOS-apparaten (iPhone- en iPad-schermen) en deze bekijken met Splashtop SOS. SOS is ondersteuningssoftware voor IT-, helpdesk- en ondersteuningsprofessionals om snelle, begeleide ondersteuning te bieden op iOS, Android, Windows en Mac.

Hoe u op afstand het iPhone- of iPad-scherm van uw klant kunt bekijken met SOS

Neem Splashtop SOS

Meld u aan voor SOS om op afstand een iOS-device te bekijken met uw Windows- of Mac-computer. U kunt de service gebruiken tijdens een gratis proefperiode of met een voordelig abonnement.

Gratis proefperiode

SOS biedt veel waar voor uw geld en kost veel minder dan andere beheerde supporttools. Het is gebaseerd op de bewezen remote accesstechnologie van Splashtop, die wereldwijd door meer dan 30 miljoen gebruikers wordt gebruikt.

De toegangsfuncties voor mobiele iOS-apparaten zijn niet inbegrepen in de gratis niet-commerciële versie van SOS, de originele versie van SOS of Splashtop Remote Support. U moet Splashtop SOS aanschaffen als u iPhones en iPads op afstand wilt gebruiken.

Uw klant downloadt de SOS-app uit de App Store

Leid uw klanten op hun iOS-device naar de downloadlink van de SOS-app (zoals weergegeven in uw Splashtop-app). Ze zien een link om de SOS-app uit de iOS App Store te halen. Wanneer ze de SOS-app op hun iPad of iPhone starten, wordt er een sessiecode weergegeven die u op uw scherm invoert. Deze app is alleen beschikbaar voor iOS 11 en hoger. Deze functionaliteit is niet beschikbaar voor eerdere versies van iOS. (U kunt de SOS-app ook op maat maken)

Uw gebruikers zullen de eerste keer een paar extra stappen moeten doorlopen om de optie Schermopname in het iOS Control Center in te schakelen. Ze kunnen dat dan gebruiken om de schermdelingssessie te starten. De details van dat proces worden beschreven in de video- en link naar een artikel onderaan de pagina.

Voer de code in uw Splashtop Business-app in en begin met het bekijken van het iOS-scherm

Start de Splashtop Business-app op uw computer en klik op het SOS-icoon (plusteken) bovenaan de app om het SOS-verbindingsscherm te openen. Voer de negencijferige code in die wordt weergegeven in de SOS-app op het iOS-apparaat van uw klant. Wanneer u op de pijl klikt om de sessie te starten, wordt de eindgebruiker gevraagd omhoog te vegen vanaf de onderkant van het scherm (of omlaag te vegen vanaf de rechterbovenhoek van het scherm op iPhone X) en AirPlay-schermdeling te starten om het proces te voltooien. De SOS-sessie staat bovenaan hun AirPlay-lijst.

Vanaf dit moment kunt u hun iPhone- of iPad-scherm live bekijken in een venster op uw computerscherm.

De onderstaande afbeelding toont een weergave van het iPhone-scherm van de eindgebruiker, de interface van de technicus en het hoe het iPhone-scherm te zien is in een venster op het computerscherm met de uitgeklapte bedieningsknoppen.

De knoppen voor weergave gebruiken

Klik op de pijl bovenaan het gedeelde scherm van het apparaat om toegang te krijgen tot de bedieningsknoppen. De vier knoppen zijn:

Loskoppelen

Met de klok mee draaien

Schakelen tussen geschaald/origineel formaat

Volledig scherm

U kunt ook print screens van het iOS-scherm maken met behulp van de standaard print screen toetscombinaties voor uw Windows- of Mac-computer.

De sessie verbreken

Wanneer de sessie is afgelopen, kunt u het viewervenster op uw computer sluiten. Om ervoor te zorgen dat de sessie aan de kant van de klant wordt verbroken, vraagt u hen om op het pictogram te tikken om de SOS-app opnieuw te openen op hun iOS-apparaat en op de knop "Verbinding verbreken" te klikken om de verbinding met de sessie te verbreken. Hiermee wordt ook de AirPlay-sessie beëindigd.

Lees meer en ga aan de slag met Splashtop SOS

Wat kunt u nog meer doen met Splashtop SOS?

Splashtop SOS is uw beheerde supportoplossing voor Windows, Mac, iOS, Android en Chrome OS. Het is een geweldige manier voor helpdesk-, support- en IT-professionals om op afstand toegang te krijgen tot iPhones, iPads, computers en andere mobiele apparaten om klanten te helpen en het is tevens een geweldig alternatief voor vnc-servers. SOS is volledig apparaatoverschrijdend en werkt op meerdere besturingssystemen.

Als u al een ander helpdesksysteem, mobiel apparaatbeheersysteem of een onbemand ondersteuningsprogramma gebruikt, is SOS een goedkope add-on waarmee u of uw team snelle ondersteuning kan bieden aan beheerde of onbeheerde computers en mobiele apparaten.

Op afstand toegang krijgen tot en bekijken van iOS-apparaten (iPad en iPhone)

Op afstand toegang krijgen tot en bedienen van telefoons en tablets met Android 8.0 en hoger

Op afstand toegang krijgen tot en beheren van Windows- en Mac-computers met extra functies zoals bestandsoverdracht, chatten en het bekijken vanaf mobiele apparaten

Op afstand toegang krijgen tot en bekijken van Chromebook-apparaten om ondersteuning te bieden.

Op dit moment kunt u iOS- en Android-apparaten op afstand bekijken vanaf Windows- en Mac-computers. We zijn van plan in de toekomst weergave op mobiele apparaten vanaf mobiele apparaten toe te voegen.

How to Share your iOS 11 Screen with Splashtop SOS

