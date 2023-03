Een pc op afstand bedienen vanaf een Mac

Gebruik uw Mac om op afstand een Windows-pc-computer te bedienen, waar en wanneer dan ook, met Splashtop. U zult het gevoel hebben dat u achter de externe pc zit.

Heb je toegang tot je pc nodig, maar heb je deze niet bij je? Geen probleem! Met Splashtop remote desktop-softwarekunt u uw pc naadloos bedienen vanaf elk apparaat, inclusief een Mac.

Met Splashtop kunt u op elk moment verbinding maken met uw pc. Eenmaal verbonden, ziet u het scherm van uw externe pc in realtime op het Mac-scherm. U kunt dan het toetsenbord en de muis van uw Mac gebruiken om de pc op afstand te bedienen alsof u hem persoonlijk gebruikt.

Het maakt niet uit of u een Windows-machine opent vanuit MacOS. Splashtop werkt op alle besturingssystemen.

Hier is een stapsgewijze handleiding om Splashtop in slechts een paar minuten in te stellen, zodat u de vrijheid en flexibiliteit heeft om uw pc vanaf een Mac te bedienen.

Hoe maak ik verbinding met een pc vanaf een Mac?

Stap 1 - Maak uw gratis Splashtop-account aan

Maak uw Splashtop-account aan door een gratis proefversie van Splashtop Business Access te starten. Er is geen creditcard of verplichting vereist om uw gratis proefperiode te starten. Splashtop Business Access is de ideale remote desktop-oplossing om overal toegang te krijgen tot uw pc's.

Stap 2 - Download de Splashtop Streamer op uw pc

Met de streamer-app heb je op afstand toegang tot je pc vanaf een ander apparaat. Installeer de streamer-app op je pc.

Stap 3 - Download de Splashtop Business-app op uw Mac

De Splashtop Business-app kan op elk apparaat worden geïnstalleerd, inclusief uw Mac, om op afstand toegang te krijgen tot uw pc's. Installeer de app op je Mac.

Stap 4 - Start de externe verbinding

Open eenvoudig de Splashtop Business-app op uw Mac en selecteer uw pc om de externe sessie te starten wanneer u maar wilt. Dat is alles!

Stap 5 - Bedien uw pc eenvoudig op afstand

Met uw Mac kunt u uw pc op afstand bedienen, elk bestand openen en elke toepassing op uw pc gebruiken. De snelle verbinding van Splashtop en de HD-kwaliteit en het geluid geven u een echt intuïtieve ervaring.

Waarom u Splashtop zou moeten proberen

Splashtop onderscheidt zich als de beste remote access-oplossing, of u deze nu nodig heeft voor werken op afstand, onderwijs of IT-support.