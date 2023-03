Gebruik een muis om een externe computer te bedienen vanaf een iPad of iPhone

Nu iOS 13 muisondersteuning introduceert, kunt u uw externe computer bedienen met een muis wanneer u op afstand verbinding maakt vanaf een iPad of iPhone iOS-device.

Op afstand werken vanaf uw iPad en iPhone is zojuist een stuk eenvoudiger geworden.

Splashtop maakt externe toegang tot Windows- en Mac-computers mogelijk vanaf iOS-apparaten. Met de Splashtop iOS-app kunt u op afstand verbinding maken met uw computer en het scherm in realtime bekijken op uw iPad of iPhone. U kunt de computer op afstand bedienen, bestanden openen en nog veel meer dankzij de op iOS-touch gebaseerde interface.

Maar nu iOS 13 het mogelijk maakt om een muis te gebruiken met iPhones en iPads, kunt u uw externe desktop bedienen met een muis wanneer u afstandsbedieningen doet vanaf uw iOS-apparaat!

Hoe kunt u iOS-muisondersteuning gebruiken om uw externe computer te bedienen

Using a Mouse While Remote Accessing a Computer From an iPad with Splashtop

Het enige dat u hoeft te doen, is uw Bluetooth- of bedrade muis op uw iPad of iPhone instellen (zie hieronder voor instructies) en u bent helemaal klaar! U hoeft geen instellingen in de Splashtop-app te veranderen om de muis in de app te gebruiken.

Zoals aangetoond in de video hierboven, is het belangrijk om te onthouden dat de muisondersteuningsfunctie in de iOS 13-update bedoeld is om de op iOS touch gebaseerde interface na te bootsen. Dit betekent dat wanneer u een muis gebruikt terwijl u van een iOS-apparaat met een computer verbind, u deze op dezelfde manier moet gebruiken als uw vingers om het scherm te bedienen.

Klikken staat voor een aanraking. Om verbinding te maken met uw externe computer, opent u de Splashtop-app en klikt u eenvoudig op de computer waarmee u verbinding wilt maken.

Een klik ingedrukt houden is alsof u uw vinger op het scherm van het apparaat houdt. Om op een iOS-device te scrollen, moet u uw vinger op het scherm houden en deze op en neer bewegen. Dus, wanneer u op afstand op uw computer werkt, houdt u de muis ingedrukt en beweegt u de cursor op en neer om te scrollen.

Als je al bekend bent met de iOS-interface, dan zou dit heel gemakkelijk aan te leren moeten zijn. Zo niet, dan is het een snelle leercurve. In een mum van tijd voelt u meer controle over uw computer wanneer u deze opent vanaf een iPhone of iPad!

Wilt u het zelf eens proberen? Ga gratis aan de slag met Splashtop via onze gratis proefperiode hieronder, om onbeperkte remote access tot uw Windows- en Mac-computers te krijgen vanaf uw iOS-device, of vrijwel elk ander apparaat!

Muisondersteuning instellen op iPad of iPhone

Volg de onderstaande stappen om uw muis aan te sluiten op uw iPad of iPhone:

Bluetooth-muis instellen op iPad of iPhone

Open de app Instellingen Selecteer Toegankelijkheid Selecteer Aanraken Selecteer de AssistiveTouch -schakelaar - hierdoor wordt een nieuw menu geopend Selecteer de AssistiveTouch- schakelaar bovenaan om deze in te schakelen Selecteer in hetzelfde menu Aanwijsapparaten Selecteer Bluetooth -apparaten Zet uw Bluetooth-muis op pairing. U zou een prompt moeten zien om uw muis te koppelen. Selecteer Pair Uw muis zou nu verbonden moeten zijn! U ziet de ronde cursor op het scherm wanneer u verbonden bent.

Stel bedrade muis in op iPad of iPhone

Volg de instructies 1-5 hierboven om ervoor te zorgen dat AssistiveTouch is ingeschakeld. Daarna hoeft u alleen maar uw muis aan te sluiten en hij zou moeten werken!

Verander de muisinstellingen op iPad of iPhone

Zodra uw Bluetooth- of bedrade muis is verbonden met uw iOS-device, kunt u enkele instellingen aanpassen vanuit het AssistiveTouch-menu. U kunt onder andere de snelheid, de cursorgrootte en -kleur veranderen.

U kunt ook Aanwijsapparaten selecteren en vervolgens uw muis selecteren om de muisknoppen aan te passen. U kunt bijvoorbeeld instellen dat de rechtermuisknop de startknop is.

Meer informatie over Splashtop

Met Splashtop Business-toeganghebt u op afstand toegang tot uw Windows- en Mac-computers vanaf een onbeperkt aantal Windows-, Mac-, iOS-, Android- en Chromebook-apparaten. U krijgt onbeperkt toegang op afstand tot uw computers op elk gewenst moment, overal ter wereld.

U krijgt ook de beschikking over snelle verbindingen met HD-kwaliteit en geluid en kunt uw remote computerscherm in realtime zien. Alle remote desktopverbindingen zijn veilig en versleuteld.

Ontdek waarom 20 miljoen mensen Splashtop gebruiken en probeer het vandaag zelf uit! Ga aan de slag met onze gratis proefversie van Splashtop Business-toegang en gebruik een muis om uw computer vanaf uw iPad of iPhone-apparaat te bedienen!

