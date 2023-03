De wereldwijde markt voor remote desktopsoftware bereikte onlangs een waarde $ 1,92 miljard, wat de toenemende populariteit aantoont van het gebruik van alle soorten apparaten voor het op afstand bedienen van computers vanaf elke locatie.

De manier waarop bedrijven werken is de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd en remote desktop-software is een veelgebruikte oplossing geworden. Splashtop is een van de beste remote desktop-tools die er zijn, omdat het zeer veilig, betrouwbaar en eenvoudig te bedienen is. U kunt Splashtop op iOS-apparaten zoals iPhones en iPads gebruiken om vanaf elke locatie toegang te krijgen tot uw computer en deze te bedienen.

Lees verder voor de 5 redenen waarom Splashtop de beste iOS remote desktop-app is.

1. Toegang tot computers overal

Het belangrijkste doel van remote desktopsoftware is om de gebruiker vanaf een externe locatie toegang te geven tot een computer. Met Splashtop kunt u elk iOS-device, zoals iPads of iPhones, gebruiken om overal ter wereld verbinding te maken met een computer. U heeft dan volledige controle over de computer alsof u er echt achter zit.

Dit werkt in allerlei situaties, waarvan zakelijk gebruik een van de meest voorkomende is. Veel bedrijven maakten in de loop der jaren al gebruik van werken op afstand, maar de laatste tijd is het gebruik enorm toegenomen. Sinds de COVID-19-pandemie heeft bijna elk bedrijf ter wereld dat werken op afstand zou kunnen ondersteunen, dit op de een of andere manier geïmplementeerd. Remote desktopsoftware is daarvoor een van de beste tools.

Met Splashtop hebben uw werknemers overal toegang tot hun werkcomputers. Ze kunnen dan vanuit huis of ergens anders werken, maar ook als ze onderweg zijn. Dit zorgt voor een ongelooflijk flexibele werkomgeving, die verschillende voordelen biedt voor alle soorten bedrijven.

Ook onderwijsinstellingen maken gebruik van remote desktopsoftware. Werken op afstand door schoolpersoneel en afstandsonderwijs werd ook veel gebruikelijker als gevolg van de pandemie. Leerlingen kunnen software gebruiken waartoe ze normaal gesproken geen toegang zouden hebben als ze niet op school zijn.

U kunt Splashtop ook inzetten voor persoonlijk gebruik. Als u veel reist, wilt u misschien onderweg toegang hebben tot uw thuiscomputer. Als u Splashtop op uw computer heeft geïnstalleerd en een iOS-device heeft waarop de Splashtop-app staat, kunt u dit doen wanneer u maar wilt.

Krachtige remote verbindingen

Het internet is de afgelopen decennia enorm geëvolueerd, wat heeft geleid tot veel veranderingen in de manier waarop we het gebruiken. Een tijdje geleden was remote desktop-access niet mogelijk, maar nu dat wel het geval is, werken niet alle applicaties zo goed als iedereen zou willen.

Als u op zoek bent naar de beste remote desktop-app voor iOS, biedt Splashtop u vele voordelen, waarvan de goede performance een van de belangrijkste is. U wilt een sterke verbinding tot stand kunnen brengen, zodat alles snel en efficiënt verloopt, maar lang niet alle remote desktop platforms kunnen een voldoende stabiele verbinding ondersteunen.

Splashtop ondersteunt 4K-streaming, dus u kunt altijd een kristalhelder en scherp beeld verwachten. Het kan 40 fps aan, dus zelfs bij het bekijken van video's op een extern apparaat, zal alles soepel verlopen. Audio komt ook kristalhelder over, wat ideaal is voor het streamen van media of het bewerken van audio- en videobestanden.

De latency wordt laag gehouden, dus alle interacties die u doet, zullen zonder vertraging in realtime plaatsvinden. Dit is ideaal voor een snelle werkomgeving waar u niet wilt worden opgehouden door een slechte verbinding.

Alle processen worden uitgevoerd op de externe computer en weergegeven op het apparaat dat u gebruikt. Dit betekent dat zelfs als u een iPhone gebruikt, u nog steeds alle mogelijkheden kunt benutten van de computer waarmee u bent verbonden. U kunt Splashtop ook configureren om de prestaties te optimaliseren.

Splashtop zelf vereist minimaal CPU-gebruik. Dit zorgt voor meer kracht voor het verwerken van alle software die u nodig heeft. U kunt altijd topprestaties van Splashtop verwachten.

Cross-platform ondersteuning

Splashtop werkt uitstekend als een iOS remote desktop-oplossing. Maar een van de belangrijkste voordelen is dat het met verschillende besturingssystemen werkt en platformonafhankelijke ondersteuning biedt.

U kunt de Splashtop Business-app op uw iOS-apparaten installeren en dan vanaf uw iPhone of iPad verbinding maken met al uw computers, inclusief Windows-, Mac- en Linux-machines.

Dit kan ongelooflijk veel voordelen bieden voor bedrijven die hun werknemers op afstand willen laten werken met hun eigen apparaten. Ze hoeven geen specifieke hardware aan te schaffen en de computers die uw bedrijf al bezit, zullen geen probleem hebben met Splashtop. Hetzelfde geldt voor scholen en andere onderwijsinstellingen.

4. Uiterst veilig

In de wereld van vandaag is cybersecurity nog nooit zo belangrijk geweest. Cybercriminaliteit neemt voortdurend toe en hackers vinden steeds nieuwe manieren om aanvallen uit te voeren.

Gemiddeld kost een datalek een bedrijf met 500 werknemers of minder $2,98 miljoen, dus u moet er alles aan doen om dit te voorkomen. Wanneer u remote desktopsoftware gebruikt, maakt u zich misschien zorgen dat de verbinding tussen off-site apparaten en uw bedrijfsnetwerk een aantal kwetsbaarheden kan opleveren.

Splashtop maakt gebruik van een zeer veilige cloud. Het biedt 24/7 inbraakdetectie samen met verschillende verdedigingsmechanismen om bedrijven en gebruikers veilig te houden. Splashtop handhaaft best practices uit de branche om hoogwaardige beveiliging te garanderen.

Splashtop heeft verschillende geavanceerde functies om een veilige remote desktopomgeving te bieden. Dit omvat functies zoals:

Tweestaps verificatie

Eindpunt MFA

Single-sign-on integratie

Melding van remotye verbinding

Time-out van inactieve sessies

Logregistratie van audits van volledige sessies

Dit alles helpt om veilige remote access te bieden, zodat alleen mensen die toestemming hebben verbinding kunnen maken met uw computers. Elke remote sessie maakt tevens gebruik van 256-bits codering en TLS (transport layer security) om alle gegevens tussen alle gebruikte apparaten te beschermen.

Er zijn verschillende industriestandaarden waaraan Splashtop zich houdt, zoals HIPAA, PCI, FERPA en meer. Splashtop heeft geen toegang tot gegevens of applicaties die iemand gebruikt tijdens een remote sessie, wat helpt om de privacy te beschermen.

5. Eenvoudig in te stellen en te gebruiken

Veel mensen maken zich zorgen dat remote desktopsoftware te ingewikkeld is. Gelukkig is Splashtop eenvoudig te installeren en nog eenvoudiger in het gebruik. Het instellen van Splashtop bestaat uit 4 eenvoudige stappen.

Wanneer u Splashtop heeft geïnstalleerd, hoeft u alleen maar de app op uw iOS-device te openen om toegang te krijgen tot uw computers en vervolgens de computer te selecteren die u wilt bedienen om de verbinding tot stand te brengen.

Ga gratis aan de slag met iOS Remote Desktop Access van Splashtop

De iOS remote desktop-app van Splashtop is een van de beste remote desktop-oplossingen die er zijn. Probeer Splashtop vandaag nog gratis uit om zelf te zien hoe gemakkelijk u uw computer op afstand kan bedienen vanaf uw iOS-device.

