De wereldwijde markt voor remote desktopsoftware bereikte onlangs een waarde $ 1,92 miljard, wat de toenemende populariteit aantoont van het gebruik van alle soorten apparaten voor het op afstand bedienen van computers vanaf elke locatie.
De manier waarop bedrijven werken is de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd en remote desktop-software is een veelgebruikte oplossing geworden. Splashtop is een van de beste remote desktop-tools die er zijn, omdat het zeer veilig, betrouwbaar en eenvoudig te bedienen is. U kunt Splashtop op iOS-apparaten zoals iPhones en iPads gebruiken om vanaf elke locatie toegang te krijgen tot uw computer en deze te bedienen.
Lees verder voor de 5 redenen waarom Splashtop de beste iOS remote desktop-app is.
Wat is een iOS Remote Desktop-app?
Een iOS remote desktop app stelt je in staat om je computer op afstand te benaderen en te bedienen vanaf je iPhone of iPad. Deze apps verbinden je iOS-apparaat met je desktop of laptop via het internet, waardoor je de bestanden, applicaties en instellingen van je computer kunt gebruiken alsof je er recht voor zit. Deze functionaliteit is van onschatbare waarde voor professionals die onderweg toegang nodig hebben tot werkbronnen, voor IT-ondersteuning, of voor iedereen die het gemak wil hebben om hun computer vanaf elke locatie te beheren met hun iOS-apparaat.
Top 5 redenen waarom Splashtop uitblinkt als de beste iOS Remote Desktop App
1. Overal toegang tot computers met de Splashtop iOS Remote Desktop App
Het belangrijkste doel van remote desktopsoftware is om de gebruiker vanaf een externe locatie toegang te geven tot een computer. Met Splashtop kunt u elk iOS-device, zoals iPads of iPhones, gebruiken om overal ter wereld verbinding te maken met een computer. U heeft dan volledige controle over de computer alsof u er echt achter zit.
Dit heeft verschillende toepassingen, en een van de meest voorkomende is voor zakelijk gebruik. Veel bedrijven maakten door de jaren heen al gebruik van werken op afstand, maar de laatste tijd is het gebruik enorm toegenomen. Sinds de COVID-19-pandemie heeft bijna elk bedrijf ter wereld waar werken op afstand mogelijk was, dit op de een of andere manier geïmplementeerd en remote desktopsoftware is een van de beste tools om dat mogelijk te maken.
Met Splashtop hebben uw werknemers overal toegang tot hun werkcomputers. Ze kunnen dan vanuit huis of ergens anders werken, maar ook als ze onderweg zijn. Dit zorgt voor een ongelooflijk flexibele werkomgeving, die verschillende voordelen biedt voor alle soorten bedrijven.
Onderwijsinstellingen maken ook gebruik van remote desktop software. Thuiswerken door schoolpersoneel en remote learning werden ook veel gebruikelijker als gevolg van de pandemie. Studenten kunnen software gebruiken die ze normaal gesproken niet zouden kunnen gebruiken zonder op school te zijn.
U kunt Splashtop ook inzetten voor persoonlijk gebruik. Als u veel reist, wilt u misschien onderweg toegang hebben tot uw thuiscomputer. Als u Splashtop op uw computer heeft geïnstalleerd en een iOS-device heeft waarop de Splashtop-app staat, kunt u dit doen wanneer u maar wilt.
2. Krachtige remote verbindingen vanaf iPad en iPhone
Het internet heeft de laatste decennia enorm veel vooruitgang geboekt, wat heeft geleid tot veel veranderingen in de manier waarop we het gebruiken. Een tijdje geleden was remote desktop toegang niet mogelijk, maar zelfs nu het dat wel is, presteren niet alle applicaties zo goed als mensen zouden willen.
Als u op zoek bent naar de beste remote desktop-app voor iOS, biedt Splashtop u vele voordelen, waarvan de goede performance een van de belangrijkste is. U wilt een sterke verbinding tot stand kunnen brengen, zodat alles snel en efficiënt verloopt, maar lang niet alle remote desktop platforms kunnen een voldoende stabiele verbinding ondersteunen.
Splashtop ondersteunt 4K-streaming, dus u kunt altijd een kristalhelder en scherp beeld verwachten. Het kan 40 fps aan, dus zelfs bij het bekijken van video's op een extern apparaat, zal alles soepel verlopen. Audio komt ook kristalhelder over, wat ideaal is voor het streamen van media of het bewerken van audio- en videobestanden.
De latency wordt laag gehouden, dus alle interacties die u doet, zullen zonder vertraging in realtime plaatsvinden. Dit is ideaal voor een snelle werkomgeving waar u niet wilt worden opgehouden door een slechte verbinding.
Alle processen worden uitgevoerd op de externe computer en weergegeven op het apparaat dat u gebruikt. Dit betekent dat zelfs als u een iPhone gebruikt, u nog steeds alle mogelijkheden kunt benutten van de computer waarmee u bent verbonden. U kunt Splashtop ook configureren om de prestaties te optimaliseren.
Splashtop zelf vereist minimaal CPU-gebruik. Dit zorgt voor meer kracht voor het verwerken van alle software die u nodig heeft. U kunt altijd topprestaties van Splashtop verwachten.
3. Cross-platform ondersteuning, inclusief iOS-apparaten
Splashtop werkt geweldig als een iOS remote desktop oplossing. Maar een van de belangrijkste voordelen is dat het werkt met verschillende besturingssystemen en cross-platform ondersteuning biedt.
U kunt de Splashtop Business-app op uw iOS-apparaten installeren en dan vanaf uw iPhone of iPad verbinding maken met al uw computers, inclusief Windows-, Mac- en Linux-machines.
Dit kan ongelooflijk veel voordelen bieden voor bedrijven die hun werknemers op afstand willen laten werken met hun eigen apparaten. Ze hoeven geen specifieke hardware aan te schaffen en de computers die uw bedrijf al bezit, zullen geen probleem hebben met Splashtop. Hetzelfde geldt voor scholen en andere onderwijsinstellingen.
4. Zeer veilig Remote Desktop voor iOS
In de wereld van vandaag is cybersecurity nog nooit zo belangrijk geweest. Cybercriminaliteit neemt voortdurend toe en hackers vinden steeds nieuwe manieren om aanvallen uit te voeren.
Gemiddeld kost een datalek een bedrijf met 500 werknemers of minder $2,98 miljoen, dus u moet er alles aan doen om dit te voorkomen. Wanneer u remote desktopsoftware gebruikt, maakt u zich misschien zorgen dat de verbinding tussen off-site apparaten en uw bedrijfsnetwerk een aantal kwetsbaarheden kan opleveren.
Splashtop maakt gebruik van een zeer veilige cloud. Het biedt 24/7 inbraakdetectie samen met verschillende verdedigingsmechanismen om bedrijven en gebruikers veilig te houden. Splashtop handhaaft best practices uit de branche om hoogwaardige beveiliging te garanderen.
Splashtop heeft verschillende geavanceerde functies om een veilige remote desktopomgeving te bieden. Dit omvat functies zoals:
Eindpunt MFA
Single-sign-on integratie
Melding van remotye verbinding
Time-out van inactieve sessies
Logregistratie van audits van volledige sessies
Dit alles helpt om veilige remote access te bieden, zodat alleen mensen die toestemming hebben verbinding kunnen maken met uw computers. Elke remote sessie maakt tevens gebruik van 256-bits codering en TLS (transport layer security) om alle gegevens tussen alle gebruikte apparaten te beschermen.
Er zijn verschillende industriestandaarden waaraan Splashtop zich houdt, zoals HIPAA, PCI, FERPA en meer. Splashtop heeft geen toegang tot gegevens of applicaties die iemand gebruikt tijdens een remote sessie, wat helpt om de privacy te beschermen.
5. Eenvoudig in te stellen en te gebruiken op iPad en iPhone
Veel mensen maken zich zorgen dat remote desktopsoftware te ingewikkeld is. Gelukkig is Splashtop eenvoudig te installeren en nog eenvoudiger in het gebruik. Het instellen van Splashtop bestaat uit 4 eenvoudige stappen.
Wanneer u Splashtop heeft geïnstalleerd, hoeft u alleen maar de app op uw iOS-device te openen om toegang te krijgen tot uw computers en vervolgens de computer te selecteren die u wilt bedienen om de verbinding tot stand te brengen.
De Splashtop iOS Remote Desktop App instellen
Het instellen van de Splashtop iOS remote desktop app is eenvoudig en duidelijk:
De app downloaden: Download eerst de Splashtop app uit de Apple App Store op uw iPhone of iPad.
Installeer de Splashtop Streamer: Download en installeer op de computer die u op afstand wilt benaderen de Splashtop Streamer-app van de Splashtop-website.
Maak een Splashtop-account aan: Meld u aan voor een Splashtop-account en log in op zowel uw iOS-apparaat als de computer.
Verbind uw apparaten: Zodra u bent ingelogd, verschijnt uw computer in de Splashtop app op uw iOS-apparaat. Tik dan op uw computer om een remote sessie te starten.
Pas uw instellingen aan: Pas de instellingen in de app aan om de remote desktop-ervaring te optimaliseren op basis van uw behoeften, zoals het inschakelen van geluid, schermresolutie of gebarenbediening.
Met deze stappen kunt u Splashtop snel en eenvoudig instellen op uw iOS-apparaat, zodat u overal toegang heeft tot uw computer en hem kunt bedienen.
Hoe Splashtop veelvoorkomende problemen met andere iOS Remote Desktop Apps overwint
Splashtop pakt een aantal veelvoorkomende problemen aan die gebruikers vaak tegenkomen met andere iOS-apps voor remote desktop:
Connectiviteit en stabiliteit: In tegenstelling tot sommige apps die last hebben van frequente verbroken verbindingen of lag, biedt Splashtop een stabiele verbinding met een lage latency, zodat remote sessies soepel en ononderbroken verlopen, zelfs op netwerken met een lagere bandbreedte.
Gebruiksgemak: Veel remote desktop-apps kunnen ingewikkeld zijn om in te stellen en te gebruiken. Splashtop vereenvoudigt het proces met een gebruiksvriendelijke interface, waardoor iedereen de app snel kan installeren en gebruiken.
Prestaties: Terwijl sommige apps moeite hebben met streaming van hoge kwaliteit, vooral voor grafisch-intensieve taken, levert Splashtop high-definition streaming en snelle prestaties, zodat u zelfs zware software op afstand kunt gebruiken zonder compromissen.
Compatibiliteit: Splashtop ondersteunt een groot aantal apparaten en besturingssystemen en zorgt voor naadloze toegang tot uw Mac, Windows of Linux computer vanaf uw iOS-apparaat, iets wat veel andere apps niet bieden.
Security: Security is van het grootste belang bij remote desktopaccess. Splashtop maakt gebruik van 256-bits AES-encryptie en TLS-protocollen om uw sessies te beveiligen, zodat u gerust kunt zijn dat uw gegevens beschermd zijn en daarmee de gaten dicht, die in de beveiliging van andere remote desktop apps kunnen zitten.
Neem de Controle Overal met Splashtop’s iOS Remote Desktop App – Start Nu Je Gratis Proefperiode!
De iOS remote desktop-app van Splashtop is een van de beste remote desktop-oplossingen die er zijn. Probeer Splashtop vandaag nog gratis uit om zelf te zien hoe gemakkelijk u uw computer op afstand kan bedienen vanaf uw iOS-device.
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