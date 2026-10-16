Bescherming tegen ransomware voor kleine bedrijven bestaat uit een paar gelaagde maatregelen: multi-factor authentication (MFA) op elk pad voor externe toegang, snelle patching van bekende kwetsbaarheden die actief worden misbruikt, endpoint protection op elke computer, controle over welke tools voor remote access mogen worden uitgevoerd, en offline back-ups die zijn getest. De volgorde is belangrijk, en deze gids begint met de maatregelen die de meest voorkomende toegangspunten afsluiten.
In 2025 ontving de FBI IC3 3.611 klachten over ransomware, met $32,3 miljoen aan gemelde schade, een cijfer waarin downtime, omzetverlies en herstelkosten niet zijn meegerekend. In Verizon’s 2026 Data Breach Investigations Report werd ook vastgesteld dat ransomware voorkwam in 48% van de datalekken, tegenover 44% het jaar ervoor.
Deze gids behandelt waarom ransomwaregroepen zich richten op kleine bedrijven, hoe aanvallers binnendringen, welke beschermingsmaatregelen je als eerste moet nemen en wat je moet doen als er een aanval plaatsvindt.
Waarom ransomwaregroepen kleine bedrijven als doelwit kiezen
Hoewel grote ondernemingen misschien de waardevolste doelwitten voor ransomware-aanvallen lijken, zijn kleine bedrijven doorgaans makkelijker aan te vallen.
Kleine bedrijven missen vaak de beveiliging en slagkracht van grotere organisaties, waardoor ze aantrekkelijke doelwitten zijn voor cybercriminelen. Daarnaast levert ransomware die zich op kleine bedrijven richt meer doelwitten op, waardoor aanvallers sneller meerdere slachtoffers kunnen maken.
CISA en de FBI melden bijvoorbeeld dat Akira-ransomware zich vooral richt op kleine en middelgrote bedrijven (mkb). Bij sommige Akira-incidenten stalen aanvallers al iets meer dan twee uur na de eerste toegang gegevens, een tijdsvenster waarin de meeste kleine teams niemand actief hebben meekijken.
Zodra een klein bedrijf wordt getroffen door ransomware, staat het onder druk om alles snel te herstellen. Elk moment dat de organisatie geen toegang heeft tot haar eigen data en netwerk, verliest ze omzet en geld, dus moet ze snel handelen. Zelfs als ze verloren data kunnen herstellen via back-ups, kunnen aanvallers vaak aan "double extortion" doen en de data stelen voordat ze die versleutelen, waardoor bedrijfseigen en gevoelige data alsnog verkocht of gelekt kunnen worden.
Hoe ransomware een klein bedrijfsnetwerk binnendringt
Als je ransomware-aanvallen wilt voorkomen, is de eerste stap begrijpen hoe ze plaatsvinden. Er zijn verschillende manieren waarop ransomware toegang kan krijgen tot het netwerk van een bedrijf, waaronder:
1. Gestolen wachtwoorden en externe toegang zonder MFA
Zonder MFA kan één gestolen wachtwoord al genoeg zijn voor aanvallers om binnen te komen. CISA meldt dat Akira-actoren toegang krijgen via VPN-accounts die niet zijn beveiligd met multifactorauthenticatie en via Remote Desktop Protocol (RDP). Hergebruikte wachtwoorden en inloggegevens die via phishing zijn gestolen, maken dit makkelijker. Sterke, unieke wachtwoorden helpen, maar IT moet MFA afdwingen voor elk remote access-account, zodat een wachtwoord alleen nooit genoeg is.
2. Niet-gepatchte software en apparaten
Aanvallers maken ook misbruik van bekende kwetsbaarheden in besturingssystemen, applicaties, VPN's en andere systemen die met internet verbonden zijn en nog niet zijn gepatcht. Patchen dat ervan afhangt dat gebruikers hun eigen apparaten updaten, laat gaten vallen, dus geautomatiseerd patchbeheer door IT is essentieel.
Verizon’s 2026 Data Breach Investigations Report (DBIR) wees uit dat het misbruiken van kwetsbaarheden de eerste stap was in 31% van de datalekken. Slechts 26% van de bekende misbruikte kwetsbaarheden was volledig verholpen, met een mediaan van 43 dagen om ze op te lossen, wat aanvallers een lang tijdsvenster geeft om blootgestelde systemen aan te vallen.
3. Phishingmails en schadelijke downloads
Phishingaanvallen en andere trucs van social engineering zijn vaak de eerste stappen van ransomware-aanvallen. Er is maar één medewerker voor nodig die onbewust zijn wachtwoordgegevens deelt of een schadelijk bestand downloadt, en hun apparaten of accounts zijn gecompromitteerd. Daarom is weten hoe je phishing voorkomt van vitaal belang voor cybersecurity.
4. Legitieme remote access tools die tegen je worden gebruikt
Dit is een van de moeilijkst te herkennen toegangspunten, omdat bedrijven en IT-teams software voor externe toegang elke dag gebruiken voor werken op afstand en remote support. Zodra aanvallers eenmaal binnen zijn, installeren velen legitieme, commerciële tools voor externe toegang om hun toegang te behouden. CISA meldt dat Akira-actoren precies dit doen, waardoor hun activiteiten opgaan in normale IT-beheertaken, en ze proberen ook antivirusprocessen uit te schakelen.
Daarom is een remote access tool die nooit door IT is goedgekeurd en op een bedrijfscomputer verschijnt, een waarschuwingssignaal dat nader onderzoek verdient. Houd een lijst bij van de goedgekeurde remote access-software die je teams gebruiken, zodat niet-goedgekeurde tools opvallen.
Bescherming tegen ransomware voor kleine bedrijven: wat je als eerste moet regelen
Begin bovenaan deze lijst en werk naar beneden. De eerste twee maatregelen sluiten de toegangspunten af die aanvallers het vaakst gebruiken, en elke volgende stap beperkt de schade als er toch iets doorheen komt.
1. Vereis MFA op elke route voor externe toegang en elk beheerdersaccount
MFA vereist een tweede vorm van verificatie, zoals een authenticator-app of beveiligingssleutel, zodat een gestolen wachtwoord alleen niet genoeg is om een account te openen. Het is een van de belangrijkste aanbevelingen van CISA om je tegen Akira te verdedigen, samen met het afsluiten van directe RDP-toegang vanaf het internet. Pas dit toe op VPN's, tools voor externe toegang, e-mail en elk beheerdersaccount.
2. Patch eerst bekende kwetsbaarheden die actief worden misbruikt
Apparaten gepatcht en up-to-date houden is essentieel voor het behouden van cybersecurity, maar weten hoe je patches prioriteert is dat ook. Begin met bekende kwetsbaarheden die actief worden misbruikt, want aanvallers zullen die als eerste aanvallen. (Je kunt deze kwetsbaarheden identificeren met de CISA Known Exploited Vulnerabilities catalog.) Ook het prioriteren van endpoints is belangrijk: begin met internetgerichte systemen, VPN's en back-upservers, omdat die het meest blootgesteld zijn en het belangrijkst voor herstel. Automatiseer patching waar mogelijk, zodat updates niet van gebruikers afhangen.
3. Gebruik endpointbeveiliging op elke computer
Endpointbescherming detecteert en stopt bedreigingen op elke computer. Let op realtime detectie van malware, automatische quarantaine van gedetecteerde bedreigingen en blokkering van phishingsites. Omdat ransomwaregroepen proberen bescherming uit te schakelen, heeft IT ook centraal inzicht nodig in welke apparaten beschermd zijn. Teams die de capaciteit hebben om waarschuwingen te onderzoeken, kunnen endpoint detection and response (EDR) toevoegen voor diepgaander onderzoek en respons.
4. Bepaal welke tools voor externe toegang kunnen worden gebruikt
Standaardiseer op één goedgekeurde tool voor externe toegang, beveiligd met MFA, en blokkeer of waarschuw bij alle andere software voor externe toegang. Zo valt een tool die een aanvaller installeert om toegang te behouden op, in plaats van op te gaan in de massa.
5. Beperk beheerdersrechten
Gewone gebruikers zouden geen lokale beheerdersrechten moeten hebben. Als een ransomware-aanval gepaard gaat met gestolen inloggegevens, geeft één gecompromitteerd account met beheerdersrechten aanvallers een veel groter bereik. Gebruik aparte beheerdersaccounts, zodat het aantal potentiële doelwitten minimaal blijft.
6. Houd offline, geteste back-ups bij
Back-ups zijn essentieel om systemen na een aanval te herstellen. CISA raadt offline, versleutelde back-ups aan die gescheiden van het hoofdnetwerk worden bewaard, waardoor aanvallers er veel moeilijker bij kunnen. Zorg er ook voor dat back-upservers gepatcht zijn, aangezien groepen zoals Akira zich richten op kwetsbaarheden in back-upservers, en voer regelmatig hersteltests uit om te bevestigen dat de back-ups actueel zijn en werken.
7. Train medewerkers om phishing te herkennen en te melden
Training en bewustwording van medewerkers is nog een belangrijke verdedigingslinie. Medewerkers moeten weten hoe ze phishingaanvallen kunnen herkennen en vermijden, en een snelle, laagdrempelige manier hebben om verdachte berichten te melden, zodat IT kan reageren voordat een phishingpoging zich verspreidt.
Wat je moet doen als ransomware je bedrijf treft
Als ransomware toeslaat, reageer dan snel en in de juiste volgorde. Deze stappen volgen de checklist voor reageren op ransomware in CISA’s #StopRansomware Guide:
Koppel getroffen computers los van het netwerk. Dit helpt de verspreiding te beperken, maar schakel ze indien mogelijk niet uit, omdat daardoor bewijsmateriaal verloren kan gaan.
Bel je IT-provider of MSP en start je incidentresponsplan. Hoe sneller het plan in werking treedt, hoe meer schade je kunt beperken.
Bewaar bewijsmateriaal door foto's te maken van losgeldberichten en vast te leggen welke systemen zijn getroffen. Dit ondersteunt het onderzoeks- en herstelproces.
Meld de aanval bij de juiste autoriteiten, waaronder de FBI en CISA. Je kunt dit melden bij de FBI via ic3.gov of bij een lokaal kantoor. Als je een cyberverzekering hebt, neem dan vroegtijdig contact op met je verzekeraar.
Betaal het losgeld niet. Hoewel het verleidelijk kan zijn om het losgeld te betalen en je verlies te beperken, is er geen enkele garantie dat de criminelen hun woord houden (en je beloont ze er ook nog mee voor hun misdaden). Daarom raden CISA en de FBI betaling af.
Herstel alleen vanaf schone back-ups nadat je het toegangspunt hebt afgesloten en wachtwoorden hebt gereset; anders hebben aanvallers mogelijk nog steeds toegang. Je offline, geteste back-ups maken deze stap mogelijk.
Hoe Splashtop Shield for Business je computers helpt beschermen tegen ransomware
Endpointbeveiliging is de laag die opvangt wat langs MFA en patching glipt. Splashtop Shield for Business biedt die laag voor kleine bedrijven en combineert moderne antivirus, AI-ondersteunde bescherming tegen oplichting en phishing, en het blokkeren van ongeautoriseerde tools voor externe toegang.
Splashtop Shield for Business is beschikbaar als add-on voor Splashtop-bedrijfsproducten met onbeheerde toegang en beschermt Windows- en macOS-computers. Met Splashtop Shield for Business kun je:
1. Detecteer en plaats malware in real time in quarantaine
Splashtop Shield for Business biedt realtime antimalware en on-access scanning, met AI-ondersteunde detectie die helpt bedreigingen op te sporen die op handtekeningen gebaseerde scanning mist. Het plaatst de meeste bedreigingen automatisch in quarantaine en IT-teams kunnen Quick- en Full-scans direct uitvoeren vanuit de Splashtop-console.
2. Blokkeer phishingwebsites en ongeautoriseerde remote access-tools
Splashtop Shield for Business blokkeert onveilige en bekende phishingsites en helpt zo te voorkomen dat medewerkers op pagina's terechtkomen die zijn gemaakt om wachtwoorden te stelen. Het detecteert en blokkeert ook pogingen om ongeautoriseerde tools voor externe toegang te installeren en waarschuwt IT onmiddellijk, wat helpt tegen de persistentietechniek die CISA voor Akira beschrijft. Beheerders kunnen goedgekeurde tools toevoegen aan een allowlist, zodat legitieme remote support blijft werken.
3. Implementeer en rapporteer vanuit de Splashtop-console
IT-teams kunnen Splashtop Shield for Business automatisch installeren via Endpoint Policies of met een stille installatie op aanvraag. Waarschuwingen voor bedreigingen verschijnen in de Splashtop-console met een link naar de Shield Console voor triage, waar beheerders de beschermingsstatus en beveiligingsgebeurtenissen voor elk apparaat kunnen bekijken en logs kunnen exporteren die IT-compliance-inspanningen ondersteunen.
Splashtop Shield for Business kan ook naast beveiligingstools zoals CrowdStrike en Bitdefender draaien. Het richt zich op preventie en detectie en biedt geen back-up of herstel, dus combineer het met een offline back-upoplossing. Bekijk voor een nadere blik op wat je tussen tools moet vergelijken Ransomware protection software: Features that matter.
Bescherm de computers van je kleine bedrijf met Splashtop Shield for Business
Ransomwarebescherming voor kleine bedrijven werkt het best als gelaagde maatregelen in volgorde van prioriteit: MFA en patching sluiten de meest voorkomende toegangspunten af, en endpointbeveiliging vangt op wat daar toch doorheen komt. Splashtop Shield for Business voegt die endpointlaag toe met realtime antivirus, AI-ondersteunde detectie en het blokkeren van ongeautoriseerde remote access-tools.
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