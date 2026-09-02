Als je meerdere apparaten hebt, wil je ervoor zorgen dat elk apparaat goed is beschermd met antivirussoftware. Het kiezen van de juiste antivirus voor meerdere apparaten draait echter om meer dan alleen het aantal apparaten.
Je hebt antivirussoftware nodig die het besturingssysteem of de besturingssystemen die je gebruikt ondersteunt, consistente bescherming biedt op al je apparaten, je alles vanaf één plek laat beheren en gedurende de hele levensduur betaalbaar blijft.
Of je nu meerdere apparaten die je bezit wilt beschermen, computers van verschillende leden van je huishouden wilt beveiligen, of zowel Mac- als pc-computers wilt ondersteunen, het vinden van de juiste antivirus is essentieel. Laten we daarom bekijken hoe je bepaalt welke dekking je nodig hebt, beveiligingen vergelijkt, de volledige kosten berekent en het beste antivirusabonnement voor meerdere apparaten voor jou kiest.
Wat is antivirussoftware voor meerdere apparaten?
Antivirussoftware voor meerdere apparaten is beveiligingssoftware die je onder één abonnement op meerdere ondersteunde apparaten kunt installeren, zodat gebruikers met meerdere computers ze allemaal beschermd kunnen houden zonder meerdere tools of abonnementen te kopen.
Dit kan verschillende vormen aannemen, aangezien abonnementen per aanbieder kunnen verschillen. Deze variaties kunnen onder meer omvatten:
Het aantal gedekte apparaten.
Ondersteunde besturingssystemen.
Het aantal gebruikers of leden van het huishouden.
Functies die op elk platform beschikbaar zijn.
Of je apparaten vanuit �één account kunt beheren.
Hoe eenvoudig je apparaten kunt toevoegen, verwijderen of vervangen.
Houd er rekening mee dat ‘multi-device’ niet per se betekent dat alle platforms of typen apparaten worden ondersteund. Sommige antivirusoplossingen zijn alleen gebouwd voor specifieke besturingssystemen, en sommige abonnementen dekken mogelijk alleen computers, terwijl andere ook telefoons en tablets omvatten.
Hoeveel apparaten moet je beschermen?
Voordat je op zoek gaat naar antivirus voor meerdere apparaten, moet je weten hoeveel apparaten je wilt beschermen. Dat is niet per se het aantal apparaten dat je bezit, want niet al je apparaten hebben extra antivirusbescherming nodig; het is belangrijk om te bepalen welke dat wel nodig hebben.
Tel elke computer die momenteel in gebruik is: Bedenk eerst hoeveel apparaten je momenteel gebruikt, waaronder desktops, laptops en gedeelde computers in het huishouden.
Neem apparaten mee die waarschijnlijk worden toegevoegd of vervangen: Als je waarschijnlijk binnenkort meer computers koopt, zoals nog een werkcomputer of een gezinsapparaat, moet je daar ook rekening mee houden.
Scheid actieve apparaten van ongebruikte apparaten: Gebruik je echt elk apparaat dat je bezit? Volledig buiten gebruik gestelde of offline apparaten hebben mogelijk geen actieve antivirusbescherming nodig, maar secundaire apparaten die nog steeds verbinding maken met internet, bestanden opslaan of toegang hebben tot accounts, moeten nog steeds worden meegeteld.
Bepaal wie elk apparaat gebruikt: Heb je een antivirusabonnement nodig voor één persoon met meerdere computers, of voor meerdere leden van je huishouden? Hoeveel mensen elk apparaat gebruiken, heeft invloed op de accountinstellingen, ondersteuningsbehoeften en het beheer van meldingen, dus dit is een belangrijke factor om mee te nemen.
Kies een realistische apparaatlimiet: Hoe meer apparaten je hebt, hoe duurder abonnementen voor meerdere apparaten kunnen worden. Houd rekening met je budget en kies een abonnement dat aansluit op je huidige behoeften (met beperkte ruimte voor groei), in plaats van extra te betalen voor meer apparaten dan je nodig zult hebben.
Welke besturingssystemen moet de antivirus ondersteunen?
Verschillende besturingssystemen worden geconfronteerd met verschillende bedreigingen, en een antivirusprogramma dat op het ene werkt, is mogelijk niet effectief op een ander. Controleer de compatibiliteit om er zeker van te zijn dat de antivirussoftware die je kiest alle besturingssystemen ondersteunt die je apparaten gebruiken, en niet alleen je primaire computer.
Windows-computers
Als je Windows-computers gebruikt, controleer dan of de antivirus compatibel is met jouw Windows-versie. Het is ook belangrijk om te controleren of de kernfuncties zijn inbegrepen, zoals realtime malware -bescherming, phishingpreventie en gedragsdetectie, zodat je de volledige dekking krijgt die je nodig hebt.
Mac-computers
Als je Mac-computers hebt, moet de ondersteuning daarvoor apart worden beoordeeld, in plaats van ervan uit te gaan dat wat op een pc werkt ook op een Mac werkt. Een product kan dekking voor Windows en macOS adverteren, maar de functies voor elk besturingssysteem kunnen verschillen of de prestaties kunnen per apparaat variëren. Net als bij Windows-computers moet je ervoor zorgen dat de kernfuncties die je nodig hebt standaard zijn inbegrepen.
Gemengde huishoudens met Windows en Mac
Als je zowel Mac- als pc-computers gebruikt, wil je een antivirusoplossing vinden die beide besturingssystemen ondersteunt onder één abonnement en account. Controleer of Windows- en Mac-apparaten binnen hetzelfde abonnement kunnen vallen, welke functies (indien van toepassing) per besturingssysteem verschillen en of alle apparaten op één dashboard verschijnen.
Krijgen alle apparaten dezelfde bescherming?
Zelfs dezelfde antivirussoftware kan op verschillende besturingssystemen andere functies en beschermingsniveaus bieden. Wanneer je een antivirusoplossing voor meerdere apparaten beoordeelt, controleer dan of functies per platform verschillen, zodat je op al je apparaten de bescherming krijgt die je nodig hebt.
Vergelijk zeker het volgende:
Realtime bescherming tegen malware.
Bescherming tegen phishing en kwaadaardige links.
Detectie van bedreigingen op basis van gedrag.
Bescherming tegen exploits.
Scannen van verwisselbare media.
Geplande en handmatige scans.
Quarantainebeheer.
Automatische updates.
Zichtbaarheid van het dashboard.
Ondersteuningsopties.
Let bij het beoordelen van software op platformspecifieke functietabellen. Een algemene productbeschrijving maakt dat onderscheid meestal niet, dus het is belangrijk om wat beter te kijken.
Welke beveiligingsfuncties zijn het belangrijkst?
Dat gezegd hebbende: op welke kernfuncties moet je letten bij antivirussoftware? Of je nu een Mac, een pc of een ander apparaat gebruikt, er zijn bepaalde beveiligingsfuncties die je niet wilt missen. Dit omvat:
Realtime bescherming tegen malware
Bescherming tegen malware is een van de belangrijkste aspecten van elke antivirusoplossing. Elk verbonden apparaat moet continu worden bewaakt om bedreigingen te detecteren zodra ze ontstaan, in plaats van te vertrouwen op af en toe handmatige scans.
Bescherming tegen phishing en kwaadaardige websites
Phishing-oplichting en misleidende websites zijn veelvoorkomende methoden voor cyberaanvallen. Goede phishingbescherming kan helpen misleidende links, valse inlogpagina's en kwaadaardige downloads te identificeren. Natuurlijk moet iedereen nog steeds weten hoe je phishing kunt vermijden en welke andere best practices er zijn, maar goede phishingbescherming kan helpen.
Gedragsgebaseerde detectie van bedreigingen
Antivirusprogramma's zoeken doorgaans naar bekende malwaresignaturen, maar aanvallers kunnen die aanpassen, verbergen of op andere manieren verhullen, waardoor ze moeilijk te detecteren zijn. Gedragsmonitoring daarentegen kan verdachte activiteiten opsporen die een teken kunnen zijn van malware of andere virussen, zelfs als ze niet overeenkomen met een bekende signatuur.
Automatische threat-updates
Bedreigingen ontwikkelen zich voortdurend en er duiken snel nieuwe virussen op. Antivirussoftware up-to-date houden is essentieel, daarom zijn automatische dreigingsupdates nodig. Deze automatische updates kunnen, afhankelijk van het product, dreigingssignaturen, reputatiegegevens, detectieregels of machine-learningmodellen omvatten.
Exploitbescherming
Wanneer softwarekwetsbaarheden worden ontdekt, vormen ze aantrekkelijke doelwitten voor cyberaanvallen. Exploitbescherming kan helpen pogingen te detecteren om deze kwetsbaarheden uit te buiten, zodat ze kunnen worden geblokkeerd totdat de kwetsbaarheid is gepatcht.
Scannen van verwisselbare media
USB-sticks, externe harde schijven en andere verwisselbare opslagmedia kunnen schadelijke bestanden bevatten die een andere computer kunnen infecteren als die bestanden worden geopend of uitgevoerd. Scannen van verwisselbare media kan helpen schadelijke bestanden op aangesloten opslagapparaten te detecteren voordat ze schade veroorzaken.
Duidelijke waarschuwingen en quarantainecontroles
Antivirussoftware moet duidelijke waarschuwingen geven die alle gebruikers kunnen begrijpen, ongeacht hun niveau van technische kennis. Zodra een bedreiging wordt gedetecteerd, moeten er duidelijke quarantaineopties zijn die verdachte bestanden isoleren en uitleggen welke actie is ondernomen.
Wat moet accountbeheer voor meerdere apparaten bevatten?
Als je antivirussoftware voor meerdere apparaten zoekt, is het belangrijk dat je al je accounts en apparaten vanuit één plek kunt beheren. Hoe meer computers je moet beschermen, hoe groter de behoefte aan centraal beheer, wat betekent dat er een paar belangrijke functies zijn die je niet kunt missen.
Kijk zeker naar een oplossing die het volgende omvat:
Eén account dat werkt op alle gedekte apparaten.
Een duidelijk overzicht van alle beschermde apparaten.
Indicatoren voor apparaatstatus of apparaatgezondheid.
Eenvoudige installatie op extra computers.
De mogelijkheid om oude apparaten te verwijderen wanneer ze niet langer nodig zijn.
De mogelijkheid om vervangende apparaten toe te voegen zonder extra complexiteit.
Wis meldingen wanneer een apparaat niet langer beschermd is of aandacht nodig heeft.
Eenvoudig beheer van abonnementen en verlengingen, samen met voorspelbare prijzen.
Duidelijke informatie over welke functies beschikbaar zijn op Windows en Mac.
Eenvoudige bediening, zodat zelfs niet-technische leden van het huishouden het moeiteloos kunnen gebruiken.
Houd er rekening mee dat gecentraliseerde monitoring niet altijd externe scanbediening of volledig apparaatbeheer omvat, dus let specifiek op die functies als je die nodig hebt.
Hoe je antivirusprijzen voor meerdere apparaten vergelijkt
Een betaalbare antivirusoplossing kiezen is belangrijk, maar prijsplannen zijn niet altijd even duidelijk. Wanneer je je opties beoordeelt, wil je verder kijken dan de geadverteerde prijzen en de werkelijke kosten op de lange termijn bepalen.
Vergelijk de volledige jaarprijs
Hoewel de promotieprijs voor het eerste jaar aantrekkelijk kan lijken, kan de verlengingsprijs hoger zijn. Vergelijk de introductieprijs met de standaard jaarlijkse verlengingsprijs voordat je je abonneert.
Bereken de kosten per apparaat
Het aantal apparaten dat je wilt opnemen, heeft invloed op hoeveel je per apparaat betaalt. Kijk naar de jaarprijs en deel die door het aantal apparaten dat je daadwerkelijk wilt beschermen, in plaats van door het maximale aantal dat binnen het abonnement is toegestaan.
Bekijk abonnementslimieten
Vergelijk de limieten van abonnementen en kies degene die meer waar voor je geld biedt. Als je bijvoorbeeld maar vier apparaten gebruikt, is een abonnement voor 25 apparaten vrijwel zeker meer dan je nodig hebt, terwijl een abonnement voor vijf apparaten meer waar voor je geld biedt.
Bekijk wat er in elk pakket is inbegrepen
Niet alle abonnementsniveaus bieden dezelfde bescherming en functies. Controleer of het abonnement dat je overweegt kernbeveiliging, accountbeheer en ondersteuning omvat, of dat die alleen beschikbaar zijn in duurdere abonnementen.
Bekijk de voorwaarden voor verlenging en annulering
De algemene voorwaarden kunnen de meest onverwachte kosten veroorzaken. Controleer op automatische verlenging, betalingsfrequentie, annuleringsprocedures en eventuele terugbetalingsvoorwaarden, zodat je weet hoeveel je betaalt, wanneer je betaalt en hoe je kunt annuleren als je daarvoor kiest.
Individueel abonnement versus gezinsabonnement: welke moet je kiezen?
Zelfs als je een goede multi-device antivirusoplossing vindt, moet je nog steeds een abonnement kiezen dat het beste past bij jouw behoeften. Veel antivirusleveranciers bieden individuele en familieabonnementen aan, dus het is ook belangrijk om te weten welke het beste bij je past.
Kies een individueel abonnement wanneer
Als je in je eentje een paar apparaten hebt, zoals een desktop en laptop of een back-upapparaat, werkt een individueel abonnement het best. Deze abonnementen dekken minder apparaten, maar zijn goedkoper en geven je volledige controle vanuit één account.
Kies een gezinsabonnement wanneer
Als je een abonnement koopt voor meerdere mensen binnen één huishouden, dan werkt een gezinsabonnement beter. Deze abonnementen ondersteunen meestal meer apparaten en kunnen extra functies voor huishoudbeheer bevatten, afhankelijk van de aanbieder.
Kies niet alleen op basis van de plannaam
Bekijk de details van elk abonnement voordat je je abonneert. Sommige gezinsabonnementen richten zich meer op functies zoals ouderlijk toezicht of mobiele dekking dan op apparaatlimieten of accounts. Vergelijk bij het vergelijken van abonnementen de apparaatdekking, besturingssystemen, beheerfuncties en prijzen om de optie te vinden die het beste bij je behoeften past.
Hoe kies je antivirussoftware voor meerdere apparaten
Met dat alles in gedachten, laten we kijken hoe je de beste antivirussoftware voor meerdere apparaten voor jouw behoeften kunt kiezen. We hebben de stappen opgedeeld in een handige lijst, zodat je zeker weet dat je niets over het hoofd ziet:
Maak een lijst van elk apparaat en besturingssysteem: Begin met het opstellen van een inventaris van al je computers die bescherming nodig hebben, inclusief hun besturingssystemen. Dit helpt je precies te bepalen welke apparaten door je antivirussoftware moeten worden gedekt.
Bepaal welke apparaten één account moeten delen: Bepaal vervolgens welke apparaten je vanuit één account wilt beheren, vooral als gecentraliseerde monitoring en facturatie belangrijk zijn. Hoe meer apparaten een account delen, hoe makkelijker ze samen te beheren zijn.
Bepaal de belangrijkste beschermingsvereisten: Zorg ervoor dat de software die je overweegt een aantal onmisbare functies bevat, zoals realtime malwaredetectie, phishingdetectie, gedragsgebaseerde bedreigingsdetectie, exploitbescherming en bescherming van verwisselbare media.
Controleer platformspecifieke functies: Als je verschillende besturingssystemen gebruikt, moet je controleren of zowel Windows- als Mac-apparaten de volledige bescherming krijgen die ze nodig hebben.
Controleer installatie en apparaatvervanging: Zorg ervoor dat je bekijkt hoe nieuwe computers worden toegevoegd en oude worden verwijderd, zodat je eenvoudig wijzigingen kunt aanbrengen wanneer je overstapt op een nieuw apparaat.
Beoordeel de prestaties op het zwakste apparaat: Een goede antivirusoplossing moet goed werken op al je apparaten, niet alleen op je beste. Gebruik je oudste of minst krachtige computer als praktische prestatiebasis om te controleren of het op alles goed werkt.
Bekijk onafhankelijke tests: Onafhankelijke tests zijn een goede manier om te controleren of de antivirus goed werkt op al je apparaten. Zoek naar recente resultaten voor elk besturingssysteem in het huishouden, niet alleen voor één apparaat.
Vergelijk de verlengingsprijs en de kosten per apparaat: Als je prijzen controleert, zorg er dan voor dat je weet hoeveel je elk jaar betaalt; beslis niet alleen op basis van het introductietarief.
Kies het kleinste abonnement dat aan realistische behoeften voldoet: Je hoeft niet te betalen voor meer dan je nodig hebt, dus zorg ervoor dat je een abonnement kiest dat bij je past. Je kunt een abonnement kiezen dat ruimte biedt om te groeien zonder te veel te betalen voor ongebruikte dekking.
Bevestig de ondersteuningsopties: Controleer alle details en opties, inclusief hoe account-, installatie- en beveiligingsproblemen worden afgehandeld.
Hoe Splashtop Shield meerdere Windows- en Mac-computers beschermt
Splashtop Shield is een antivirusoplossing op basis van AI voor individuen en huishoudens die Windows- en Mac-computers gebruiken. Het biedt bescherming tegen malware en phishing, realtime verkeersscans, gedragsgebaseerde detectie van bedreigingen, bescherming tegen exploits en scans van verwisselbare media.
Splashtop Shield is verkrijgbaar in zowel Individual- als Family-abonnementen. Het Individual-abonnement dekt twee apparaten, terwijl het Family-abonnement ondersteuning biedt voor maximaal vijf Windows- en Mac-computers binnen één huishouden. Beide abonnementen kunnen een combinatie van Windows- en Mac-computers bevatten.
Met Splashtop Shield krijg je:
Antimalwarebescherming.
Bescherming tegen phishing.
Realtime verkeersscanning.
Detectie van bedreigingen op basis van gedrag.
Bescherming tegen exploits.
Scannen van USB-apparaten en verwisselbare media.
Bovendien maakt Splashtop Shield het eenvoudig om de apparaatstatus te controleren, oude computers te verwijderen en vervangende toe te voegen, allemaal vanuit een handige webconsole.
Checklist voor antivirus op meerdere apparaten
Met al deze informatie in gedachten ben je klaar om met vertrouwen antivirussoftware voor meerdere apparaten te bekijken. Toch kan het veel zijn om te onthouden, dus hebben we een handige checklist gemaakt met waar je op moet letten voordat je koopt.
Let er bij het kiezen van antivirussoftware voor meerdere apparaten op dat:
Het ondersteunt elk besturingssysteem dat je gebruikt.
Kernbescherming is beschikbaar op elke computer (niet slechts op één type apparaat of besturingssysteem)
De apparaatlimoet sluit aan op je werkelijke behoeften, zodat je niet betaalt voor meer apparaten dan je gebruikt.
Windows- en Mac-apparaten kunnen één account delen.
Je kunt oude apparaten eenvoudig verwijderen en vervangende apparaten toevoegen.
Je kunt de status van alle apparaten op één plek zien.
De impact op de prestaties is beheersbaar op de oudste computers die je wilt beschermen.
Recente platformspecifieke tests zijn beschikbaar.
De kosten per beschermd apparaat zijn redelijk en de verlengingsprijs is duidelijk.
Ondersteuning is beschikbaar via de kanalen van jouw voorkeur.
Bescherm elke computer met Splashtop Shield
Wanneer je antivirussoftware kiest, moet je ervoor zorgen dat die alle apparaten ondersteunt die je gebruikt, terwijl je een balans vindt tussen beveiliging, platformondersteuning, accountbeheer en totale kosten. Zoek een tool die al je apparaten beschermt, in plaats van een abonnement te kiezen uitsluitend op basis van prijs of het aantal toegestane apparaten.
Splashtop Shield helpt meerdere Windows- en Mac-computers te beschermen met antimalware, antiphishing, realtime verkeersscans, gedragsgebaseerde detectie van bedreigingen, bescherming tegen exploits en scans van verwisselbare media. Met de Individual- en Family-abonnementen kies je dekking op basis van het aantal ondersteunde computers dat je wilt beschermen.
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