Bedrijven en hun werknemers zijn vaak doelwit van oplichters. Een paar misleidende e-mails en een valse link kunnen al genoeg zijn om nietsvermoedende medewerkers ertoe te verleiden betalingen te doen, wachtwoordinformatie af te geven of onbevoegde gebruikers toegang te geven, en daar betaalt het bedrijf de prijs voor.
Volgens het FBI Internet Crime Complaint Center (IC3) veroorzaakte business email compromise in 2025 meer dan $3 miljard aan gemelde verliezen, en tech- en klantondersteuningsscams, die zich vaak voordoen als vertrouwde supportteams, voegden daar nog eens $2,1 miljard aan toe. Veel van deze scams slagen zonder malware, en daarom is anti-scambeveiliging een kerndeel van cybersecurity geworden voor IT-teams.
Deze gids behandelt wat antiscambescherming voor bedrijven inhoudt, welke scams het vaakst op medewerkers zijn gericht, waarom alleen antivirus niet genoeg is en welke maatregelen IT-teams kunnen nemen om scams te stoppen.
Wat is anti-oplichtingsbescherming voor bedrijven?
Bescherming tegen scams voor bedrijven combineert verificatieprocessen, bewustwording bij medewerkers en endpointbeveiligingstools die zijn ontworpen om te helpen voorkomen dat medewerkers in scams trappen. Deze scams kunnen vele vormen aannemen, maar houden meestal in dat er geld wordt overgemaakt, inloggegevens worden gedeeld of aanvallers op een andere manier toegang krijgen tot bedrijfsapparaten.
Anti-scambeveiliging bestaat uit drie belangrijke lagen:
Proces: Hoe betalingen en accountwijzigingen worden uitgevoerd en geverifieerd.
Mensen: Hoe medewerkers worden getraind om oplichting te herkennen en te melden.
Technologie: De tools die het bedrijf gebruikt om scamsites, phishingpagina's en ongeautoriseerde toegang te blokkeren.
Deze drie lagen werken samen en dichten de gaten die de andere laten liggen, voor meer holistische beveiliging binnen een organisatie.
De oplichtingstrucs die het meest waarschijnlijk op je medewerkers zijn gericht
De meeste scams die werknemers bereiken, volgen een handvol patronen. Hieronder zie je per type de waarschuwingssignalen die werknemers moeten kennen en de maatregelen die IT kan nemen om het te stoppen.
1. Zakelijke e-mailfraude en het zich voordoen als leidinggevende
Heb je ooit een e-mail gekregen die van een baas of collega leek te komen met een vreemd verzoek om geld? Een veelvoorkomende vorm van oplichting is het kapen of spoofen van het e-mailaccount van een leidinggevende of collega, waarna het doelwit wordt gevraagd geld over te maken, automatische stortingen te wijzigen of cadeaubonnen te kopen. Volgens het IC3-rapport waren deze vormen van oplichting in 2025 goed voor meer dan $3 miljard aan verliezen, verspreid over 24.768 meldingen.
Gelukkig zijn er een paar waarschuwingssignalen waar je op kunt letten. Als de e-mail een gevoel van urgentie lijkt toe te voegen (zoals “mijn portemonnee is in het buitenland gestolen en ik heb je nodig om geld naar me over te maken” of “we moeten deze betaling onmiddellijk versturen”), om geheimhouding vraagt of je vraagt het normale goedkeuringsproces te omzeilen, dan zouden er alarmbellen moeten afgaan. Ook als het e-mailadres niet helemaal klopt of de grammatica niet goed is, kan dat wijzen op een vervalst of gecompromitteerd account.
Voor IT- en financiële teams is het sterkste controlemiddel het proces. Vereis verificatie buiten het reguliere kanaal, zoals een terugbelactie naar een bekend nummer, en een tweede goedkeurder voor elke wijziging in betalingen, salarisadministratie of bankgegevens, ongeacht wie de aanvraag lijkt te doen.
2. Phishing en nep-inlogpagina's
Phishing was het meest gemelde type misdrijf in het 2025-rapport van de IC3, met 191.561 meldingen. Bij een typische aanval leidt een e-mail of bericht naar een nep-inlogpagina of wordt er op een andere manier om de inloggegevens van medewerkers gevraagd. Als een medewerker in de truc trapt en zijn of haar inloggegevens invoert, kan de aanvaller die informatie stelen en gebruiken om in te loggen op het gestolen account.
Om phishing te voorkomen, moeten werknemers voorzichtig blijven bij het openen van e-mails en het aanklikken van links. Controleer of links je brengen waar ze zeggen naartoe te leiden (let ook op kleine spellingswijzigingen, zoals een hoofdletter I in plaats van een kleine l) en wees alert op onverwachte inlogverzoeken. Als een bericht een gevoel van urgentie probeert te creëren (“log binnen de komende 24 uur in, anders wordt je account verwijderd”), is dat nog een waarschuwingssignaal.
Aan de IT-kant biedt endpointbeveiliging die bekende phishingwebsites blokkeert een vangnet voor het moment dat iemand toch klikt, en zorgt MFA ervoor dat een gestolen wachtwoord op zichzelf niet voldoende is. Als medewerkers twijfelen over een link, moeten ze inloggen via een vertrouwde URL.
3. Zich voordoen als technische ondersteuning en helpdesk
Een klassieke variant is het onverwachte telefoontje van “Windows tech support” met de claim dat er een virus op een computer is gedetecteerd. Nep-techsupport is nog zo'n veelvoorkomende vorm van oplichting, verantwoordelijk voor meer dan $2 miljard aan gemelde verliezen onder individuele slachtoffers en bedrijven in 2025.
De oplichting begint met een telefoontje, e-mail of andere melding die beweert van het IT-team van een bedrijf te komen. Ze beweren dat ze probleemoplossing, debugging of ander onderhoud moeten uitvoeren op het apparaat van het slachtoffer en daarvoor externe toegang nodig hebben om het probleem aan te pakken.
Bij deze vormen van oplichting wordt vaak legitieme, commerciële remote access-software gebruikt om verbinding te maken met het apparaat van het slachtoffer. Van daaruit gebruiken ze die toegang om gegevens te stelen, malware te installeren of andere waardevolle bestanden te openen. Omdat de remote access-tool zelf legitieme software is, zal op signatures gebaseerde antivirus deze doorgaans niet markeren.
In dit geval is het waarschuwingssignaal het verzoek zelf. Preventie van remote access-scams vereist voorzichtigheid en scepsis, vooral wanneer je onverwacht wordt benaderd door een vermeende helpdesk.
Werknemers moeten alert zijn op ongevraagd contact van een supportmedewerker, druk om direct te handelen en verzoeken om software te installeren of een code voor te lezen. Voor IT-teams bestaat de oplossing uit twee delen: publiceer één officieel supportkanaal zodat medewerkers weten hoe de echte IT-afdeling contact met hen opneemt, en blokkeer installaties van niet-goedgekeurde remote access-tools op bedrijfsapparaten.
4. Valse facturen en fraude met leveranciersbetalingen
Wanneer een bedrijf een factuur voor een betaling ontvangt, moet het controleren en bevestigen dat het de diensten waarvoor het betaalt ook echt heeft ontvangen en dat de betaling naar de juiste partij gaat. Valse facturen en fraude met leveranciersbetalingen zijn erop gericht bedrijven ertoe te verleiden te betalen of legitieme betalingen om te leiden.
Bij deze vormen van oplichting stuurt de oplichter meestal een factuur voor goederen en diensten die nooit zijn besteld, in de hoop dat het bedrijf betaalt zonder de gegevens te controleren. In sommige gevallen doen ze zich voor als een echte leverancier en vragen ze het bedrijf om de bankgegevens bij te werken, zodat legitieme betalingen naar hen worden gestuurd in plaats van naar de daadwerkelijke leverancier.
In beide gevallen wordt de oplichter betaald, terwijl bedrijven en leveranciers de dupe zijn.
Medewerkers kunnen deze oplichtingstrucs herkennen door te letten op facturen voor diensten waarvan niemand zich herinnert ze te hebben besteld, gewijzigde bankgegevens en afzenderdomeinen die net iets afwijken van die van de echte leverancier. Leg procesmatig vast dat elke wijziging in bankgegevens van leveranciers moet worden bevestigd via contactgegevens die al bekend zijn, nooit via gegevens die in het verzoek zelf zijn aangeleverd.
5. AI-ondersteunde impersonatie en stemklonen
Artificial intelligence (AI) heeft oplichters nieuwe middelen gegeven om slachtoffers te misleiden. Volgens het IC3-rapport van de FBI waren klachten die als AI-gerelateerd waren gemarkeerd in 2025 goed voor bijna $900 miljoen aan verliezen, het eerste jaar waarin het IC3 deze aanduiding bijhield.
Oplichters kunnen AI gebruiken om snel overtuigende phishingmails te maken, waardoor phishingpogingen effectiever worden. Op dezelfde manier kunnen ze AI gebruiken om de stem van een leidinggevende of collega te klonen en een slachtoffer te bellen om geld of inloggegevens te vragen. Een vertrouwde stem is niet langer betrouwbaar identiteitsbewijs, en generatieve AI kan deze gesprekken in realtime responsief en overtuigend maken.
Waarschuwingssignalen zijn er nog steeds. Een spraak- of videogesprek dat buiten de normale kanalen om binnenkomt met een verzoek om geld of toegang is een belangrijk alarmsignaal, vooral wanneer de beller aandringt op urgentie.
Train medewerkers om op te hangen en de persoon terug te bellen via een bekend nummer, en maak die terugbelactie een verplichte stap in je beleid voor betalingen en wijzigingen in toegangsrechten.
Waar standaard antivirus tekortschiet bij oplichting
Antivirus is een kerndeel van endpointbeveiliging, maar veel oplichtingstrucs zijn ontworpen om erlangs te komen.
Op signatures gebaseerde antivirus richt zich op kwaadaardige bestanden en code. Bij veel vormen van oplichting is er helemaal geen malware betrokken. Ze misleiden medewerkers zodat die een bankoverschrijving doen, inloggegevens afgeven of een legitieme tool voor externe toegang installeren voor een oplichter.
In deze gevallen verloopt de aanval via de eigen handelingen van de medewerker. Bescherming tegen oplichting moet werken op het moment dat medewerkers doelwit zijn, bijvoorbeeld wanneer ze op een phishingpagina of frauduleuze site terechtkomen, of wanneer iemand hen vraagt software voor externe toegang te installeren.
Dit betekent niet dat antivirus verouderd is. Antivirussoftware blijft noodzakelijk om je te verdedigen tegen malware en andere cyberdreigingen, maar moet worden gecombineerd met endpointbescherming die specifiek gericht is op oplichting en met gebruikerstraining voor meer alomvattende bescherming.
Hoe je je bedrijf in 7 stappen beschermt tegen scams
Deze zeven stappen combineren processen, mensen en technologie, zodat IT-teams scams kunnen stoppen voordat ze het bedrijf geld kosten:
Verifieer elke betaling en accountwijziging via een tweede kanaal: Veel oplichtingstrucs zijn erop gebaseerd dat slachtoffers de oplichter op zijn woord geloven, dus verificatie dicht het meest voorkomende lek. Vereis een terugbelactie naar een bekend telefoonnummer (niet het nummer dat in het verzoek is opgegeven) en een tweede goedkeurder voordat bankgegevens worden gewijzigd, nieuwe begunstigden worden toegevoegd of salarisgegevens worden bijgewerkt.
Train medewerkers in actuele oplichtingstactieken: Korte, terugkerende sessies met echte voorbeelden werken het best, waaronder helpdeskimitatie en AI-stemkloning. Maak het melden van een verdacht bericht snel en zonder schuldgevoel, zodat medewerkers zich uitspreken wanneer ze iets verdachts zien.
Publiceer één officieel IT-supportkanaal: Je kunt je verdedigen tegen IT-scams door medewerkers precies te vertellen hoe IT contact met hen opneemt en duidelijk te maken dat IT nooit ongevraagd zal bellen om hen te vragen software te installeren. Elk ander verzoek moet als een scam worden behandeld en worden gemeld.
Bepaal welke tools voor externe toegang op bedrijfsapparaten mogen worden uitgevoerd: Standaardiseer op één goedgekeurde tool voor externe toegang en zorg dat medewerkers weten welke tool je IT-team gebruikt. Blokkeer vervolgens installaties van andere software voor externe toegang op bedrijfsapparaten of markeer ze.
Voeg endpointbeveiliging toe die scam- en phishingwebsites blokkeert: Endpointbeveiliging is een krachtig hulpmiddel om je te verdedigen tegen kwaadaardige links en websites. Zoek naar bescherming die werkt op al je beheerde apparaten en scam- en phishingwebsites blokkeert voordat medewerkers ermee in aanraking komen.
Verplicht multifactorauthenticatie voor kritieke accounts: Als de inloggegevens van een medewerker worden gestolen, kan extra authenticatie het verschil maken. Gebruik multifactorauthenticatie (MFA) wanneer je inlogt op accounts zoals e-mail, bankieren, salarisadministratie enzovoort, zodat gestolen wachtwoorden niet genoeg zijn om onbevoegde toegang te krijgen.
Centraliseer waarschuwingen en bepaal je responsplan: Gecentraliseerde controles en een duidelijk plan helpen IT-teams snel en effectief op bedreigingen te reageren. Zorg ervoor dat beveiligingswaarschuwingen IT op één plek bereiken, en is een apparaat geïnfecteerd, isoleer het dan snel en reset de inloggegevens. Als er geld is overgemaakt, neem dan contact op met je bank en meld alle incidenten bij de FBI en de FTC.
Waar je op moet letten in anti-oplichtingssoftware voor bedrijven
Bescherming tegen oplichting voor bedrijven vraagt om een sterke combinatie van medewerkerstraining en anti-scamsoftware. Anti-scamsoftware kan helpen mogelijke oplichting te identificeren en te blokkeren, maar je moet er wel voor zorgen dat het de juiste functies heeft.
Let vooral op het volgende:
Realtime malwarebescherming die bestanden automatisch scant terwijl ze worden geopend of gedownload en gedetecteerde bedreigingen in quarantaine plaatst.
Blokkeren van scam- en phishingwebsites om bekende kwaadaardige sites te blokkeren en nieuwe te onderscheppen.
AI-ondersteunde scamdetectie die helpt nieuwe en opkomende scams te herkennen, zelfs als regelgebaseerde filters ze niet herkennen.
Blokkering van ongeautoriseerde tools voor externe toegang om pogingen te detecteren en te blokkeren om niet-goedgekeurde software voor externe toegang te installeren.
Gecentraliseerde implementatie- en beleidscontroles zodat IT bescherming kan installeren en afdwingen op alle endpoints, zelfs als die niet fysiek aanwezig zijn.
Directe waarschuwingen om IT te informeren wanneer een dreiging wordt geblokkeerd of een poging tot overname wordt gedetecteerd.
Compatibiliteit met bestaande beveiligingstools zodat het naast je huidige antivirus- of EDR-software kan draaien zonder conflicten.
Duidelijke privacygrenzen die beheerders de beschermingsstatus en beveiligingsgebeurtenissen tonen zonder persoonlijke bestanden van medewerkers bloot te leggen.
Hoe Splashtop Shield for Business IT-teams helpt het risico op oplichting te verkleinen
Hoewel er veel vormen van oplichting en dreigingen zijn die je accounts en gegevens proberen te stelen, zijn er tools om je te verdedigen tegen zowel malware als oplichters. Splashtop Shield for Business combineert antivirus en bescherming tegen oplichting, zodat je medewerkers worden beschermd tegen misleiding terwijl je apparaten tegen virussen worden beschermd.
Splashtop Shield for Business is beschikbaar als add-on voor zakelijke Splashtop-producten met onbeheerde toegang en combineert moderne antivirus met AI-ondersteunde scam- en phishingbescherming om endpoints veilig te helpen houden. Met Splashtop Shield for Business kun je:
1. Blokkeer scam- en phishingwebsites met AI-ondersteunde detectie
Splashtop Shield for Business blokkeert onveilige en bekende phishingwebsites, en de AI-ondersteunde scamdetectie helpt nieuwe en opkomende scams te onderscheppen die nog niet op een bekende lijst staan. Realtime antimalware en on-access scanning stoppen schadelijke bestanden en onveilige applicaties voordat ze worden uitgevoerd.
2. Blokkeer ongeautoriseerde installaties van tools voor externe toegang
Externe toegang is een fantastische tool om samenwerking op afstand, ondersteuning en werk mogelijk te maken. Oplichters kunnen er echter misbruik van maken door slachtoffers te misleiden zodat ze toegang verlenen. Daarom detecteert en blokkeert Splashtop Shield for Business pogingen om ongeautoriseerde tools voor externe toegang te installeren, waaronder de tools die oplichters gebruiken om zich voor te doen als een helpdesk. Beheerders kunnen goedgekeurde tools voor externe toegang toevoegen aan een allowlist, zodat legitieme ondersteuningssessies blijven werken. Als Splashtop Shield een poging tot overname detecteert, waarschuwt het IT onmiddellijk zodat ze kunnen ingrijpen.
3. Implementeer en rapporteer via de Splashtop-console
Beveiliging beheren zou geen onnodige hoofdpijn moeten veroorzaken voor gebruikers of IT-teams. IT-teams kunnen Splashtop Shield for Business automatisch installeren via Endpoint Policies of een stille installatie op aanvraag uitvoeren die gebruikers niet onderbreekt. Snelle en volledige scans kunnen worden gestart vanuit de Splashtop-console, en dreigingsmeldingen verschijnen daar onder Security > Threats, met een directe link naar de Shield Console voor onderzoek.
Daarnaast kan Splashtop Shield de meeste bedreigingen automatisch in quarantaine plaatsen, waardoor sneller kan worden gereageerd zonder je IT-afdeling extra te belasten.
4. Gebruik anti-scambeveiliging naast je bestaande beveiligingstools
Splashtop Shield for Business kan zonder conflicten naast andere beveiligingstools draaien, zoals CrowdStrike of Bitdefender. Beheerders zien de beschermingsstatus en beveiligingsgebeurtenissen voor elk endpoint, terwijl de persoonlijke bestanden en browsegeschiedenis van medewerkers privé blijven.
Voeg bescherming tegen scams toe aan de endpoints die je beheert
Malware richt zich op apparaten, en scams richten zich op mensen. Goede anti-scambeveiliging combineert verificatie, training en endpointcontroles, zodat je scamsites kunt onderscheppen en ongeautoriseerde externe toegang kunt stoppen voordat die je bedrijf geld kosten.
Splashtop Shield for Business voegt die endpointlaag toe en combineert realtime antivirus, AI-ondersteunde bescherming tegen oplichting en phishing, en het blokkeren van ongeautoriseerde tools voor externe toegang om IT-teams te helpen oplichting op Windows- en macOS-endpoints te herkennen en te stoppen.
Als je bedrijf al een Splashtop-bedrijfsproduct met unattended access gebruikt, kun je Splashtop Shield for Business aan je abonnement toevoegen.
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