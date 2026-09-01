Ransomware kan onvoorstelbare schade aanrichten, of het nu gericht is op personen, gegevens, netwerken of hele bedrijven. Daarom is bescherming tegen ransomware essentieel. Software voor bescherming tegen ransomware kan echter naar verschillende tools verwijzen, zoals antivirussoftware, beveiligde bestandscontroles en back-up-/herstelsoftware.
Elke tool heeft een ander doel, of het nu de kans op infectie verkleint, verdachte activiteit identificeert of bestanden herstelt na een aanval. Weten welk type bescherming tegen ransomware je hebt, is essentieel om goede cybersecurity te behouden; anders loop je het risico kwetsbaar te blijven.
Met dat in gedachten, laten we bekijken welke functies voor bescherming tegen ransomware het belangrijkst zijn, wat ze doen en hoe je het verschil ertussen kunt herkennen wanneer je antivirussoftware vergelijkt.
Wat is ransomwarebeschermingssoftware?
Ransomwarebeschermingssoftware is een brede categorie beveiligingstools die zijn ontworpen om ransomware-aanvallen te helpen voorkomen, detecteren, blokkeren, de schade ervan te beperken of ervan te herstellen.
Die definitie kan echter verschillende soorten tools omvatten, waaronder antivirussoftware, speciale anti-ransomwaretools, back-up- en herstelplatforms en endpoint detection and response (EDR)-systemen. Daardoor kan het een vage term zijn, en iedereen die op zoek is naar ransomwarebescherming moet precies begrijpen welk type ze krijgen bij het beoordelen en vergelijken van functies.
Hoe verschilt bescherming tegen ransomware van standaard antivirus?
Veel moderne antivirusoplossingen bevatten al detectie en bescherming tegen ransomware, maar hoe ze versleutelingsgedrag monitoren en herstel ondersteunen, verschilt per softwarepakket. Daarom is het aan te raden om bij het beoordelen van antivirussoftware te letten op specifieke functies voor bescherming tegen ransomware.
Standaard malwaredetectie
Je standaard antivirusoplossing zal bekende en verdachte malware detecteren en blokkeren met verschillende detectiemethoden, waaronder signatures, heuristiek, bestandsreputatie enzovoort. Dit is de kernfunctionaliteit van elke antivirusoplossing.
Gedragsspecifieke detectie van ransomware
Sommige tools voor bescherming tegen ransomware gebruiken gedragsgebaseerde monitoring om activiteiten te detecteren die samenhangen met ransomware, zoals snelle bestandsversleuteling, grootschalige bestandswijzigingen of verstoring van beveiligingstools. Dit kan helpen verdacht gedrag te identificeren dat mogelijk niet overeenkomt met een bekende malwaresignatuur.
Bestandsbescherming en applicatiebeheer
Naast detectie en preventie kunnen sommige tools beperken welke applicaties gevoelige mappen of bestanden mogen wijzigen. Dit voegt een extra beschermingslaag tegen ransomware toe door het voor ransomware moeilijker te maken om toegang te krijgen tot cruciale gegevens en deze te vernietigen.
Back-up- en herstelmogelijkheden
Zelfs met alle ransomwarepreventie ter wereld is het nog steeds verstandig om back-ups te onderhouden voor gegevensherstel. Het onderhouden van back-ups, snapshots en andere rollbackfuncties helpt gebruikers te herstellen als bestanden worden gewijzigd, versleuteld of vernietigd, waardoor ze essentieel zijn voor disaster recovery. Houd er rekening mee dat antivirusdetectie en gegevensherstel afzonderlijke functionaliteiten zijn, dus je moet een back-uptool los van je antivirussoftware aanschaffen.
De vier lagen van bescherming tegen ransomware
Goede ransomwarebescherming omvat een paar kernelementen die zijn ontworpen om apparaten te beschermen en herstel te ondersteunen als het ergste gebeurt. De vier kernlagen van bescherming tegen ransomware zijn:
1. Preventie
De eerste stap in bescherming tegen ransomware is voorkomen dat het überhaupt toeslaat. Preventie verkleint de kans dat kwaadaardige bestanden, links of exploits het apparaat bereiken, zodat ze het niet kunnen infecteren. Dit omvat phishingbescherming, het blokkeren van kwaadaardige sites, het scannen van downloads en exploitbescherming.
2. Detectie en blokkering
Als ransomware toch door preventiefuncties heen glipt, kunnen vroege detectie en blokkering voorkomen dat het schade aanricht. Ransomwaredetectie herkent bekende malware, verdachte bestanden of activiteit die overeenkomt met ransomwaregedrag voordat het zich verspreidt. Dit omvat gedragsmonitoring, realtime bescherming en bestandsreputatie.
3. Schade beperken
Het beperken van de schade die ransomware kan aanrichten, is net zo belangrijk. Veel tools voor bescherming tegen ransomware kunnen de toegang tot bestanden beperken, verdachte processen stoppen of bedreigingen in quarantaine plaatsen voordat ze meer bestanden aantasten. Dit omvat applicatiecontroles, snelle isolatie van bedreigingen en beveiligde mappen, die de verspreiding van malware kunnen beperken.
4. Herstel
Als preventie, detectie en schadebeperking tekortschieten en ransomware toch grote schade aanricht, is het essentieel om data te herstellen zonder het losgeld te betalen. Hersteltools helpen bestanden of systemen te herstellen, zodat er bij de aanval niets waardevols verloren gaat. Dit omvat back-ups, snapshots, het terugzetten van bestanden en andere geteste herstelprocessen.
Welke preventiefuncties zijn het belangrijkst?
Gezien de noodzaak van bescherming tegen ransomware en de verschillende lagen die daarbij komen kijken, is het belangrijk te weten waar je op moet letten in software voor ransomwarebescherming. Hoewel oplossingen verschillen, moet elke oplossing voor ransomwarepreventie een paar kernmogelijkheden bevatten:
Bescherming tegen phishing en kwaadaardige websites
Ransomware begint vaak met een misleidende link, nepwebsite, kwaadaardige bijlage of frauduleuze download. Het is cruciaal om deze trucs en valstrikken vroeg te herkennen om malware en ransomware te voorkomen, dus goede beveiligingssoftware moet webbescherming bevatten. Dit kan helpen nep-inlogpagina's, kwaadaardige websites, verdachte downloadlinks, frauduleuze meldingen en meer te identificeren, om apparaten veilig te houden.
Scannen van downloads en bijlagen
Wanneer je bestanden downloadt, wil je niet dat ransomware meekomt. Scans van downloads en bijlagen kunnen bestanden controleren op schadelijke programma’s wanneer ze worden gedownload, geopend, gekopieerd of uitgevoerd, en zo ransomware opsporen die erin verborgen kan zitten. Houd er rekening mee dat scans moeten gelden voor downloads, e-mailbijlagen, gedeelde bestanden en externe opslag, zodat alles goed afgedekt is.
Analyse van bestandsreputatie
Bestandsreputatiediensten kunnen beoordelen of een bestand bekend en vertrouwd, ongebruikelijk, verdacht of kwaadaardig is. Dit biedt een extra beveiligingslaag, al werkt het het best in combinatie met andere detectiemethoden.
Exploitbescherming
Softwarekwetsbaarheden zijn populaire doelwitten voor cyberaanvallen, dus je wilt daar bescherming voor hebben. Exploitbescherming kan pogingen detecteren om deze kwetsbaarheden in besturingssystemen en applicaties aan te vallen, al wil je je software nog steeds patchen en up-to-date houden om de kwetsbaarheden zo snel mogelijk te dichten.
Automatische beveiligingsupdates
Cyberdreigingen ontwikkelen zich voortdurend en er duiken steeds nieuwe dreigingen op. Daarom zijn beveiligingsupdates essentieel om de nieuwste dreigingen bij te houden. Goede antivirus- en ransomwarebescherming moet beschikken over geautomatiseerde beveiligingsupdates, waaronder malwaredefinities, reputatiegegevens, detectieregels en machinelearningmodellen, zodat ze up-to-date blijven met de nieuwste informatie en tools.
Welke detectiefuncties zijn het belangrijkst?
Laten we nu bekijken hoe bescherming tegen ransomware bedreigingen kan detecteren. Goede cybersecurity maakt gebruik van een combinatie van detectiefuncties om een zo volledig mogelijke dekking te bieden, maar elke functie heeft toepassingen en voordelen die het waard zijn om te begrijpen.
Realtime bescherming tegen malware
Ransomwarebeschermingssoftware moet realtime bestandsmonitoring bevatten, in plaats van te vertrouwen op handmatige scans. Realtime malwarebescherming kan activiteit beoordelen terwijl bestanden worden gedownload, geopend, gekopieerd, uitgevoerd en gewijzigd, zodat ransomware snel kan worden geïdentificeerd en aangepakt, ongeacht waar in het proces die toeslaat.
Op handtekeningen gebaseerde detectie
Detectie op basis van signatures is een uitstekende tool om bekende ransomware te identificeren. Deze methode herkent bekende malwarecode om schadelijke programma's snel en nauwkeurig te identificeren voordat ze schade kunnen aanrichten, waardoor het een krachtige beveiligingslaag is.
Detectie met ondersteuning van machine learning
Met machine learning kan software voor ransomwarebescherming een combinatie van bestandskenmerken en risicosignalen beoordelen om schadelijke activiteiten te detecteren. Dit is een van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ransomwarebescherming, en doordat het nieuwe of onbekende ransomware snel kan identificeren, is het een uitstekende aanvulling op handtekeningen, reputatiecontroles en gedragsmonitoring.
Gedragsgebaseerde detectie
Gedragsdetectie controleert wat een proces doet nadat het is gestart om verdachte activiteit op te sporen die op malware kan wijzen. Als een programma bijvoorbeeld snel bestanden begint te wijzigen, documenten hernoemt of versleutelt, of beveiligingssoftware uitschakelt, is dat een duidelijk teken dat het kwaadaardig is en zal de detectie het markeren.
Hoewel dit niet kan garanderen dat elke aanval wordt gestopt, is het een krachtig hulpmiddel om de bescherming tegen onbekende bedreigingen te verbeteren.
Wat zijn beschermde mappen en applicatiecontroles?
Zoals vermeld kunnen applicatiebeheer en beveiligde mappen helpen om ransomware-aanvallen op afstand te houden. Daarom is het belangrijk te begrijpen hoe ze werken en hoe ze de bescherming tegen ransomware-aanvallen kunnen verbeteren.
Beschermde mappen
Met beveiligde mapinstellingen kun je beperken welke applicaties geselecteerde bestanden of mappen mogen wijzigen, zoals belangrijke documenten, financiële gegevens en werkbestanden. Dit kan de mogelijkheid voor ongeautoriseerde applicaties beperken om bestanden in beveiligde mappen te wijzigen.
Allowlisting van applicaties
Met applicatiebeheer kun je de uitvoering beperken tot vertrouwde of goedgekeurde programma's, zodat onbekende programma's geen controle kunnen krijgen over andere bestanden. Dit helpt te beperken wat ransomware met een apparaat kan doen door het bereik en de toegang ervan tot een minimum te beperken.
Mogelijke beperkingen
Dat gezegd hebbende, hebben deze controles beperkingen. Ze vereisen een zorgvuldige configuratie om ervoor te zorgen dat de programma's die je wilt gebruiken toegestaan blijven, en ze kunnen soms legitieme applicaties blokkeren. Toch zijn het nog steeds krachtige tools om de impact van een ransomware-infectie te beperken.
Zelfs dan wil je nog steeds up-to-date back-ups van je apparaat en bestanden behouden, zodat je ze kunt herstellen als het ergste gebeurt.
Back-up, rollback en herstel: wat is het verschil?
Als je geïnfecteerd bent met ransomware, is het essentieel dat je wijzigingen kunt terugdraaien, back-ups kunt herstellen en verloren gegevens kunt terughalen. Laten we daarom de verschillen op een rij zetten en bekijken hoe ze kunnen helpen bij herstel na een ransomware-aanval.
Back-up
Een back-up is een aparte kopie van bestanden, meestal opgeslagen op een extern apparaat of een server, zodat je ze kunt herstellen na gegevensverlies of versleuteling. Als ransomware toeslaat, kan een actuele back-up een herstelmogelijkheid bieden voor bestanden die in de back-up zijn opgenomen. Zorg ervoor dat minstens één back-up is losgekoppeld van de hoofdcomputer, zodat ransomware er geen invloed op kan hebben.
Bestandsrollback
In plaats van oudere back-ups terug te zetten, probeert file rollback wijzigingen ongedaan te maken. Dit zet een computer in feite terug naar de staat van vóór de ransomware-aanval, al verschillen beschikbaarheid en effectiviteit per product.
Systeemsnapshots
Systeemsnapshots kunnen helpen bij herstel door de status van bestanden of systemen op een specifiek moment vast te leggen. Snapshots leggen de status van bestanden of systemen op een specifiek tijdstip vast en kunnen je in staat stellen gegevens of de systeemstatus naar een eerdere versie te herstellen, afhankelijk van de gebruikte technologie.
Als de momentopname echter is opgeslagen op een toegankelijk apparaat of account, kan ransomware er nog steeds invloed op hebben.
Decryptietools
Wanneer ransomware je apparaat of bestanden versleutelt, kunnen decryptietools helpen. Voor sommige ransomwarevarianten kan een compatibele decryptietool versleutelde bestanden herstellen zonder losgeld te betalen. Deze tools werken echter alleen voor bepaalde ransomwarevarianten, dus je moet er niet op vertrouwen als je eerste en enige verdedigingslinie.
Hersteltests
Hoewel deze functies je helpen te herstellen van aanvallen, werken ze alleen als ze bestanden succesvol kunnen herstellen. Het is belangrijk om back-ups en hersteltools te testen om zeker te weten dat ze werken zoals bedoeld, anders kun je slachtoffer worden van een ransomware-aanval om er vervolgens achter te komen dat je back-ups niet kunnen worden hersteld.
Hoe evalueer je gedragsdetectie voor ransomware
Omdat gedragsdetectie cruciaal is voor het identificeren van ransomware, wil je beschermingssoftware kiezen met robuuste en nauwkeurige detectiefuncties. Er zijn een paar belangrijke kenmerken waar je op moet letten bij het beoordelen van gedragsdetectie, dus controleer het volgende wanneer je ransomwarebeschermingssoftware bekijkt:
Welke soorten bestands- en procesactiviteit worden gecontroleerd?
Werkt detectie in realtime?
Krijgen onbekende bestanden aanvullende analyse?
Hoe snel wordt verdachte activiteit geblokkeerd?
Worden getroffen bestanden geïdentificeerd?
Hoe leggen waarschuwingen het gedetecteerde gedrag uit?
Kunnen gebruikers een foutieve detectie bekijken of ongedaan maken?
Geldt de bescherming voor zowel Windows- als macOS-computers?
Hoe vaak worden detectiemodellen en dreigingsgegevens bijgewerkt?
Hoe je prestaties en false positives beoordeelt
Wanneer je software voor bescherming tegen ransomware gebruikt, wil je zeker weten dat die werkt zoals bedoeld, zonder onverwachte gevolgen. Dat betekent dat de software niet alleen je computer moet beschermen, maar dat ook op een niet-opdringerige, beheersbare manier moet doen.
Er zijn een paar factoren die je wilt meenemen bij het beoordelen van de prestaties:
Systeemimpact
Elke software voor ransomwarebescherming gebruikt processor-, geheugen- en schijfbronnen, maar zou die niet merkbaar moeten uitputten of de prestaties beïnvloeden. Beoordeel goed wat de impact van de software is tijdens scans (volledig en snel), het resourcegebruik in rust, de impact op de batterij en de prestaties op oudere laptops om grote systeembelasting te voorkomen.
Valse positieven
Software voor ransomwarebescherming moet letten op potentiële bedreigingen of verdachte activiteit, maar een al te agressieve detectie kan legitieme applicaties of activiteit als bedreiging markeren. Te veel fout-positieven kunnen een situatie van 'de jongen die wolf riep' creëren, waardoor gebruikers legitieme meldingen negeren of beveiligingen uitschakelen om van de ruis af te zijn.
Kwaliteit van meldingen
Goede waarschuwingen moeten meer doen dan alleen zeggen: “er is iets mis.” Waarschuwingen moeten duidelijke informatie geven, waaronder wat er is gedetecteerd, welke bestanden of processen erbij betrokken zijn, welke acties zijn ondernomen en of de gebruiker iets moet doen.
Veilige uitsluitingsopties
Soms moet je misschien een vertrouwd bestand uitsluiten van de scan. Brede uitzonderingen kunnen de bescherming echter verzwakken. Kies daarom software met duidelijke, beperkte instellingen, zodat je uitzonderingen kunt maken zonder beveiligingslagen uit te schakelen.
Waarom onafhankelijke tests belangrijk zijn
Hoewel antivirusleveranciers misschien stevige claims doen over de snelheid en kwaliteit van hun software, zoals “volledige bescherming tegen ransomware” of “100% bescherming”. Gelukkig kunnen onafhankelijke tests die claims toetsen en bewijs leveren over bescherming tegen malware, detectie van ransomware, false positives, systeembelasting en meer.
Controleer onafhankelijke tests en reviews op belangrijke informatie, waaronder:
Of er ransomware-specifieke tests zijn uitgevoerd.
Op welke besturingssystemen het is getest.
Hoe recent de resultaten zijn.
Of realtime bescherming tijdens de tests was ingeschakeld.
Wat de test heeft gemeten, zoals preventie, detectie of herstel.
Hoeveel bestanden zijn getroffen voordat de dreiging werd gestopt.
Fout-positieve resultaten en percentage.
De impact op de prestaties wanneer de software inactief is en tijdens scans.
Of de geteste versie overeenkomt met het huidige product.
Zo vergelijk je software voor bescherming tegen ransomware
Met zoveel opties voor bescherming tegen ransomware op de markt kan het lastig zijn om te bepalen welke het beste aansluit op je cybersecuritybehoeften. Wanneer je softwareopties evalueert, kun je in een paar eenvoudige stappen bepalen welke het beste bij je past:
Bepaal welke besturingssystemen bescherming nodig hebben: Eerst wil je vaststellen welke van je apparaten bescherming nodig hebben. Als je bijvoorbeeld zowel Mac- als pc-apparaten gebruikt, controleer dan de compatibiliteit op beide en verifieer dat de software ransomwarebeschermingsfuncties voor elk platform bevat.
Bepaal welke beschermingslagen zijn inbegrepen: Zoals vastgesteld zijn er meerdere lagen van ransomwarebescherming, dus je wilt zien welke daarvan de software bevat. Deze kunnen bestaan uit preventie-, detectie-, schadebeperkings- en herstelfuncties, dus het is essentieel om precies te weten wat je krijgt.
Geef prioriteit aan realtime bescherming: Realtime bescherming is een kernfunctie waar je op moet letten in antivirus- en ransomwarepreventiesoftware. Controleer of het product actief bestanden, downloads, processen en verdacht gedrag bewaakt.
Controleer phishing- en exploitbescherming: Kijk of het product helpt bij het identificeren of blokkeren van kwaadaardige links, schadelijke downloads en exploitpogingen.
Onderzoek claims over gedragsdetectie: Een goede oplossing voor ransomwarebescherming moet duidelijk maken hoe die activiteiten controleert en verdachte processen afhandelt. Vertrouw niet alleen op vage, algemene claims.
Controleer wat herstelclaims daadwerkelijk betekenen: Herstel kan back-ups, snapshots, bestandsrollback, hulp bij ontsleuteling of iets heel anders omvatten; zorg dat duidelijk is wat je precies krijgt.
Bekijk onafhankelijke validatie: Neem niet alleen het woord van de leverancier aan over de kwaliteit van de software. Zoek naar recent, OS-specifiek bewijs dat hun claims over bescherming en prestaties ondersteunt.
Beoordeel prestaties en fout-positieven: Je wilt geen tool die je computer vertraagt met valse meldingen. Onderzoek goed wat de impact op de prestaties is, zodat de bescherming geen vertragingen of onnodig frequente meldingen veroorzaakt.
Vergelijk apparaatlimoeten en prijzen: Je wilt weten waarvoor je betaalt. Controleer de kosten en bekijk niet alleen de prijs voor het eerste jaar, maar ook de verlengingsprijs, het aantal toegestane apparaten en eventuele functies die beperkt zijn tot hogere abonnementen.
Bekijk de ondersteuningsopties: Je wilt ook goede klantenservice, voor het geval je tegen problemen aanloopt. Kijk hoe de aanbieder gebruikers helpt bij het onderzoeken van detecties, het herstellen van toegang of het oplossen van fout-positieven, mocht dat voor jou nodig zijn.
Hoe Splashtop Shield ransomwarepreventie en -detectie ondersteunt
Splashtop Shield is een AI-gestuurde antivirusoplossing voor Windows- en Mac-computers die helpt beschermen tegen malware, phishingpogingen, verdacht gedrag en exploitpogingen die betrokken kunnen zijn bij ransomware-aanvallen.
Splashtop Shield combineert gedragsgebaseerde detectie, door machine learning ondersteunde bestandsanalyse, cloudreputatiecontroles en regelmatig bijgewerkte dreigingsgegevens om kwaadaardige bestanden en verdachte activiteit te helpen identificeren.
Splashtop Shield bevat:
Anti-malwarebescherming om malware, waaronder ransomware, te helpen detecteren en blokkeren.
Bescherming tegen phishing om phishingpogingen en schadelijke links te helpen identificeren.
Realtime verkeersscanning om kwaadaardig verkeer en online bedreigingen te helpen identificeren.
Gedragsgebaseerde dreigingsdetectie om verdacht gedrag te helpen identificeren dat op malware kan wijzen.
Anti-exploitbescherming om pogingen te helpen detecteren en blokkeren die misbruik maken van softwarekwetsbaarheden.
USB- en verwisselbare-mediascanning om kwaadaardige bestanden op aangesloten opslagapparaten te helpen detecteren.
Splashtop Shield richt zich op de preventie en detectie van ransomware en biedt geen ransomware rollback, back-up of herstel.
Checklist voor ransomwarebeschermingssoftware
Wanneer je ransomwarebeschermingssoftware beoordeelt, kan het lastig zijn om te weten waar je precies op moet letten. Daarom hebben we een handige checklist gemaakt van alles wat je in ransomwarebescherming wilt terugzien, zodat je zeker weet dat je optimale bescherming krijgt.
Let in elk geval op:
Realtime monitoring van malware.
Gedragsgebaseerde detectie.
Bescherming tegen phishing en kwaadaardige links.
Scannen van downloads en bijlagen.
Bescherming tegen exploits.
Automatische updates voor dreigingsgegevens.
Bescherming die de besturingssystemen ondersteunt die je gebruikt.
Meldingen die detecties en acties duidelijk uitleggen.
Eenvoudige afhandeling van false positives.
Minimale impact op de prestaties.
Recente en relevante onafhankelijke validatie.
Duidelijk gedefinieerde back-up- en herstelmogelijkheden.
Transparante prijzen en apparaatlimieten.
Ondersteuning via de kanalen van jouw voorkeur.
Versterk de bescherming tegen ransomware met Splashtop Shield
Software voor ransomwarebescherming kan verschillende lagen bevatten voor preventie, detectie, schadebeperking en herstel. Wanneer je producten vergelijkt, zorg er dan voor dat je begrijpt welke van die lagen elke tool daadwerkelijk biedt.
Je algehele strategie voor bescherming tegen ransomware moet realtime malwarebescherming, phishingbescherming, gedragsgebaseerde detectie, exploitbescherming en betrouwbare back-ups omvatten, of die mogelijkheden nu uit één product komen of uit meerdere.
Splashtop Shield helpt Windows- en Mac-computers te beschermen tegen malware, phishingpogingen, verdacht gedrag en exploitpogingen, en biedt een preventie- en detectielaag tegen ransomware.
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