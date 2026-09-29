Meer beschermen. Minder managen.
Splashtop Shield voor bedrijven
Verminder het risico en versterk je beveiligingspositie met moderne antivirus, AI-ondersteunde detectie en anti-scambescherming
De staat van bedrijfsbeveiliging vandaag de dag
48%Van alle bevestigde datalekken betrof ransomware, een stijging ten opzichte van 44% het jaar ervoor¹
9.8%Het aandeel van de jaarlijkse omzet van Amerikaanse bedrijven verloor vorig jaar door fraude, een stijging van 46% jaar-op-jaar.
96%Van de slachtoffers van ransomware waren kleine en middelgrote bedrijven¹
Bronnen: 1) Verizon 2026 Data Breach Investigations Report. 2) TransUnion H2 2025 Wereldwijd Frauderapport.
Bescherming voorbij traditionele antivirus
Van dagelijkse antivirus tot gecentraliseerde IT-respons, Shield dicht de gaten die uw bedrijf kwetsbaar maken.
Moderne antivirus- en malwarebescherming
Stop kwaadaardige bestanden en onveilige applicaties voordat ze worden uitgevoerd.
Realtime anti-malware en on-access scannen
AI-ondersteunde detectie vangt bedreigingen op handtekeninggebaseerde scans mis
Bescherming tegen oplichting en phishing
Ontdek de oplichting die je werknemers als doel heeft, niet alleen hun machines.
Blokkeert onveilige en bekende phishingsites
Opsporingsdetectie vangt onbekende, opkomende oplichting
Waarschuwt je team zodra een dreiging wordt geblokkeerd
Stop ongeautoriseerde externe toegang overname
De datalekken van vandaag beginnen vaak met een telefoontje, niet met malware.
Detecteert en blokkeert pogingen tot installatie van ongeautoriseerde remote access tool (RAT)
Waarschuwt IT onmiddellijk wanneer een overnamepoging wordt gedetecteerd
Integreert met Splashtop Remote Access, Support en AEM
Bekijk meldingen en verbind op afstand om te onderzoeken, zonder van tool te wisselen.
Meldingen verschenen samen met de endpointgegevens die je team al controleert
Verbind en los het op zonder een extra console toe te voegen
Spring van een alert direct naar een remote sessie
Splashtop Shield voor Zakelijke Prijzen
Beschikbaar als add-on bij elk actief Splashtop-bedrijfsproductabonnement
Aantal endpoints
Sla op met Splashtop!
1-100
€ 1,02 per endpoint per maand
101-3000
€ 0,85 per endpoint per maand
3000 en meer
Op zoek naar een Splashtop Shield voor thuis- en gezinsgebruik? Ga naar Splashtop Shield voor thuis en gezin.
Voordelen van Splashtop Shield voor bedrijven
Eenvoudige inzet
Zorg dat beveiliging binnen enkele minuten draait over Windows en MacOS endpoints, zonder dat een speciaal beveiligingsteam nodig is.
AI-ondersteunde detectie
Vangt malware, phishing en opkomende oplichting op die standaard antivirus mist
Eenvoudige dagelijkse administratie
Beheer bescherming en beleid, waarbij waarschuwingen direct naast de endpointdata verschijnen die je team al controleert.
Eenvoudige gelaagde prijsstelling
Schaalt mee met je team zonder complexiteit aan je stack toe te voegen.
Veelgestelde vragen
Is Shield een volledig antivirusprogramma, of heb ik ook een ander programma nodig?
Waarom niet vertrouwen op het antivirus dat al in onze endpoints is ingebouwd?
Hoe wordt Shield for Business geprijsd?
Hoe lang duurt de uitrol?
Hoe wordt onze data verwerkt?
Bieden jullie maandelijkse facturering aan?
Heb ik een actief Splashtop-abonnement nodig om Shield for Business te gebruiken?
Wat heb ik nodig om Shield for Business te gebruiken?
Elk jaar kost ransomware kleine bedrijven miljoenen
Het is nog nooit zo belangrijk geweest om je endpoints en je team te beschermen. Klik hieronder om in te loggen op je my.splashtop-console en Voeg Splashtop Shield for Business toe aan je abonnement. Of neem contact op met de verkoop als je extra hulp nodig hebt.