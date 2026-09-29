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Meer beschermen. Minder managen.

Splashtop Shield voor bedrijven

Verminder het risico en versterk je beveiligingspositie met moderne antivirus, AI-ondersteunde detectie en anti-scambescherming

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De staat van bedrijfsbeveiliging vandaag de dag

48%Van alle bevestigde datalekken betrof ransomware, een stijging ten opzichte van 44% het jaar ervoor¹

9.8%Het aandeel van de jaarlijkse omzet van Amerikaanse bedrijven verloor vorig jaar door fraude, een stijging van 46% jaar-op-jaar.

96%Van de slachtoffers van ransomware waren kleine en middelgrote bedrijven¹

Bronnen: 1) Verizon 2026 Data Breach Investigations Report. 2) TransUnion H2 2025 Wereldwijd Frauderapport.

Bescherming voorbij traditionele antivirus

Van dagelijkse antivirus tot gecentraliseerde IT-respons, Shield dicht de gaten die uw bedrijf kwetsbaar maken.


Moderne antivirus- en malwarebescherming

Stop kwaadaardige bestanden en onveilige applicaties voordat ze worden uitgevoerd.

  • Realtime anti-malware en on-access scannen

  • AI-ondersteunde detectie vangt bedreigingen op handtekeninggebaseerde scans mis


Bescherming tegen oplichting en phishing

Ontdek de oplichting die je werknemers als doel heeft, niet alleen hun machines.

  • Blokkeert onveilige en bekende phishingsites

  • Opsporingsdetectie vangt onbekende, opkomende oplichting

  • Waarschuwt je team zodra een dreiging wordt geblokkeerd


Stop ongeautoriseerde externe toegang overname

De datalekken van vandaag beginnen vaak met een telefoontje, niet met malware.

  • Detecteert en blokkeert pogingen tot installatie van ongeautoriseerde remote access tool (RAT)

  • Waarschuwt IT onmiddellijk wanneer een overnamepoging wordt gedetecteerd


Integreert met Splashtop Remote Access, Support en AEM

Bekijk meldingen en verbind op afstand om te onderzoeken, zonder van tool te wisselen.

  • Meldingen verschenen samen met de endpointgegevens die je team al controleert

  • Verbind en los het op zonder een extra console toe te voegen

  • Spring van een alert direct naar een remote sessie


Splashtop Shield voor Zakelijke Prijzen

Beschikbaar als add-on bij elk actief Splashtop-bedrijfsproductabonnement

Aantal endpoints

Sla op met Splashtop!

1-100

€ 1,02 per endpoint per maand

101-3000

€ 0,85 per endpoint per maand

3000 en meer

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Op zoek naar een Splashtop Shield voor thuis- en gezinsgebruik? Ga naar Splashtop Shield voor thuis en gezin.

Voordelen van Splashtop Shield voor bedrijven

  • A blue line forms a square on the left, then curves upward into a large arrow pointing diagonally to the top right on a light gray background.

    Eenvoudige inzet

    Zorg dat beveiliging binnen enkele minuten draait over Windows en MacOS endpoints, zonder dat een speciaal beveiligingsteam nodig is.

  • AI-ondersteunde detectie

    Vangt malware, phishing en opkomende oplichting op die standaard antivirus mist

  • Eenvoudige dagelijkse administratie

    Beheer bescherming en beleid, waarbij waarschuwingen direct naast de endpointdata verschijnen die je team al controleert.

  • Eenvoudige gelaagde prijsstelling

    Schaalt mee met je team zonder complexiteit aan je stack toe te voegen.

Bronnen

Supportartikelen over Splashtop Shield
Datasheet

Veelgestelde vragen

Is Shield een volledig antivirusprogramma, of heb ik ook een ander programma nodig?
Waarom niet vertrouwen op het antivirus dat al in onze endpoints is ingebouwd?
Hoe wordt Shield for Business geprijsd?
Hoe lang duurt de uitrol?
Hoe wordt onze data verwerkt?
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Heb ik een actief Splashtop-abonnement nodig om Shield for Business te gebruiken?
Wat heb ik nodig om Shield for Business te gebruiken?

Elk jaar kost ransomware kleine bedrijven miljoenen

Het is nog nooit zo belangrijk geweest om je endpoints en je team te beschermen. Klik hieronder om in te loggen op je my.splashtop-console en Voeg Splashtop Shield for Business toe aan je abonnement. Of neem contact op met de verkoop als je extra hulp nodig hebt.

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