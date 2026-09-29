Splashtop Shield voor bedrijven

De staat van bedrijfsbeveiliging vandaag de dag

48%Van alle bevestigde datalekken betrof ransomware, een stijging ten opzichte van 44% het jaar ervoor¹ 9.8%Het aandeel van de jaarlijkse omzet van Amerikaanse bedrijven verloor vorig jaar door fraude, een stijging van 46% jaar-op-jaar. 96%Van de slachtoffers van ransomware waren kleine en middelgrote bedrijven¹