Modern antivirusprogramma, altijd één stap voor
Antivirus- en anti-oplichtingbescherming voor bedrijven en thuis
Bescherm moeiteloos tegen malware, oplichting en ongeautoriseerde toegang op afstand.
Kies de bescherming die past
Bescherm meer. Beheer minder
Splashtop Shield voor bedrijvenAntivirus + Anti-scam
Beschermt uw team tegen malware, phishing en frauduleuze websites en nep-helpdesks met RAT’s die misbruik maken van menselijk gedrag, niet alleen van apparaten.
Bescherming voor de mensen van wie je houdt
Splashtop Shield voor Thuis en FamilieAntivirus + Anti-scam
Blokkeert frauduleuze websites en remote access-software die oplichters slachtoffers laten installeren en waarschuwt vervolgens een vertrouwd familielid, zodat hulp altijd dichtbij is.
Powered by Bitdefender
Splashtop AntivirusAntivirus
Bewezen bescherming tegen malware op al uw apparaten, met stille installatie en centraal beheer vanuit de Splashtop-console die u al gebruikt.
Waarom Splashtop voor endpointbescherming
AI-ondersteunde detectie
Elke laag, bedrijf of familie, gebruikt AI-ondersteunde detectie om te ontdekken wat standaard antivirus mist.
Eén betrouwbare leverancier, één geïntegreerd platform
Beheer endpointbescherming vanaf dezelfde Splashtop-console die je team al gebruikt voor remote access en support, zodat er één leverancier minder is om te beheren.
Flexibele apparaatdekking
Bescherm Windows- en Mac-apparaten, of je nu een gedistribueerd team dekt of de apparaten die je gezin dagelijks gebruikt.
Eenvoudige, transparante prijsstelling
Per eindpunt voor bedrijven, gelaagde plannen voor gezinnen, bescherming die meeschaalt, geen verborgen kosten.
Klaar om te beschermen, wat telt?
Of je nu een groeiend bedrijf wilt veiligstellen of de mensen van wie je houdt wilt beschermen, wij helpen je om de volgende stap te zetten.