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Modern antivirusprogramma, altijd één stap voor

Antivirus- en anti-oplichtingbescherming voor bedrijven en thuis

Bescherm moeiteloos tegen malware, oplichting en ongeautoriseerde toegang op afstand.

BEGINNEN

Kies de bescherming die past

Bescherm meer. Beheer minder

Splashtop Shield voor bedrijven

Antivirus + Anti-scam

Beschermt uw team tegen malware, phishing en frauduleuze websites en nep-helpdesks met RAT’s die misbruik maken van menselijk gedrag, niet alleen van apparaten.

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Bescherming voor de mensen van wie je houdt

Splashtop Shield voor Thuis en Familie

Antivirus + Anti-scam

Blokkeert frauduleuze websites en remote access-software die oplichters slachtoffers laten installeren en waarschuwt vervolgens een vertrouwd familielid, zodat hulp altijd dichtbij is.

Gratis proefperiodeMeer informatie

Powered by Bitdefender

Splashtop Antivirus

Antivirus

Bewezen bescherming tegen malware op al uw apparaten, met stille installatie en centraal beheer vanuit de Splashtop-console die u al gebruikt.

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Waarom Splashtop voor endpointbescherming

  • AI-ondersteunde detectie

    Elke laag, bedrijf of familie, gebruikt AI-ondersteunde detectie om te ontdekken wat standaard antivirus mist.

  • Eén betrouwbare leverancier, één geïntegreerd platform

    Beheer endpointbescherming vanaf dezelfde Splashtop-console die je team al gebruikt voor remote access en support, zodat er één leverancier minder is om te beheren.

  • Flexibele apparaatdekking

    Bescherm Windows- en Mac-apparaten, of je nu een gedistribueerd team dekt of de apparaten die je gezin dagelijks gebruikt.

  • Eenvoudige, transparante prijsstelling

    Per eindpunt voor bedrijven, gelaagde plannen voor gezinnen, bescherming die meeschaalt, geen verborgen kosten.

Klaar om te beschermen, wat telt?

Of je nu een groeiend bedrijf wilt veiligstellen of de mensen van wie je houdt wilt beschermen, wij helpen je om de volgende stap te zetten.

Neem contact op met Sales voor zakenProbeer Shield gratis voor het gezin