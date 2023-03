Wat is Remote Support? Ondersteun Computers en Mobiele Apparaten

Software voor remote support heeft een revolutie teweeggebracht in de IT-support industrie. IT-, servicedesk-, MSP- en helpdeskprofessionals zien allemaal de vele voordelen van het gebruik van een remote support tool, zoals verbeterde klanttevredenheid, snellere doorlooptijden en zelfs lagere kosten.

Dus wat is remote support software precies? Hoe werkt het? En wat is de beste oplossing voor uw organisatie? Lees verder om alle antwoorden te krijgen die u nodig heeft.

Wat is Remote Support?

Met software voor remote support kunnen IT-technici op afstand toegang krijgen tot een andere computer of apparaat om support te bieden. Met de remote verbinding kan de technicus het scherm van het externe apparaat in realtime op zijn eigen scherm zien en in de meeste gevallen de controle over het externe apparaat overnemen om problemen op te lossen en andere dingen te doen.

Remote support maakt gebruik van software voor remote access (of remote desktop) om technici overal en altijd direct toegang te geven tot externe apparaten. Dit betekent dat ze hulp op afstand kunnen bieden zonder bij het apparaat aanwezig te hoeven zijn.

Tijdens een remote sessie kunnen technici de controle over het apparaat overnemen en elke taak uitvoeren die nodig is. Ze kunnen updates installeren, problemen oplossen en onderhoud uitvoeren. De meeste oplossingen voor remote support worden geleverd met extra functies, die IT-professionals helpen bij het bieden van remote support. Voorbeelden zijn onder meer bestandsoverdracht, afdrukken op afstand, chatten, sessie-opname, schermdeling en meer.

Door op afstand toegang te hebben tot een apparaat en support te kunnen bieden, kunnen IT-supportafdelingen, helpdesks en managed service providers sneller supporttickets oplossen. Dit betekent dat ze tijd kunnen besparen en meer kunnen doen. Eindgebruikers die support ontvangen, krijgen een snellere service, wat altijd prettig is.

Soorten Remote Support Software

Remote support software kan over het algemeen worden onderverdeeld in twee categorieën:

Onbemande ondersteuning op afstand

Bemande ondersteuning op afstand

Het verschil tussen beheerd en onbeheerd wordt bepaald door of een eindgebruiker aanwezig is op het externe apparaat terwijl de IT-technicus remote support biedt. De functionaliteit van elk type oplossing verschilt ook.

Onbemande ondersteuning op afstand

Onbeheerde toegang betekent dat de technicus op afstand verbinding kan maken met het endpoint-apparaat, zelfs zonder dat een eindgebruiker aanwezig is. Remote supportplatforms maken dit mogelijk door het IT-team een agent-app te laten installeren op alle computers die ze beheren. Nadat de agent is geïnstalleerd, kan een lid van het IT-team verbinding maken met de externe computer waartoe ze toegang willen.

Door de agent op externe computers te laten installeren, kunnen IT-technici op elk moment toegang krijgen tot de apparaten, of nu iemand de computer actief gebruikt of niet. Dit maakt het mogelijk om buiten kantooruren computers te ondersteunen of op momenten dat de computer niet in gebruik is.

Bemande ondersteuning op afstand

Ook bekend als on-demand support of ad-hoc support, biedt beheerde support technici toegang tot een apparaat op het moment dat de eindgebruiker om hulp vraagt. Eenmaal verbonden, kan de technicus support bieden en het probleem oplossen.

In tegenstelling tot onbeheerde toegang, is er geen installatie van software vooraf nodig voor beheerde toegang. Als er een eindgebruiker aanwezig is, kan deze de technicus helpen een externe verbinding met zijn apparaat tot stand te brengen. Dit kan op verschillende manieren. Een veelgebruikte methode is om de eindgebruiker een unieke sessiecode te laten genereren in een app van de remote support tool. Met die code kan de technicus verbinding maken met het apparaat en support bieden.

Dankzij beheerde access kunnen helpdeskmedewerkers support bieden aan elk apparaat, zolang de eindgebruiker aanwezig is. Dit geldt voor zowel apparaten die ze in onderhoud hebben als voor persoonlijke devices.

Wat is de beste remote support oplossing voor u?

Uw gebruikssituatie is bepalend voor welk type oplossing u nodig heeft. Hier zijn de beste remote support softwaretools van Splashtop, de beste in betrouwbare en veilige remote support-oplossingen voor de beste prijs.

Voor MSPs - Splashtop Remote Support

Voor IT & helpdesks - Splashtop SOS

Voor ondernemingen - Splashtop Enterprise

Beste remote support-software voor MSPs - Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support is in de vooral een onbeheerde support-oplossing, met extra functies voor remote monitoring en management die essentieel zijn voor MSPs. Hierom is het is de ideale tool voor remote support voor MSPs:

U betaalt alleen voor het aantal onbeheerde apparaten dat u wilt ondersteunen. Het aantal technici is onbeperkt.

Geen gedwongen upgrades of prijsverhogingen.

Eenvoudige implementatie en makkelijk schaalbaar.

Externe toegang vanaf elk apparaat (Windows, Mac, iOS, Android en Chromebook).

Snelle verbindingen aangedreven door een krachtige engine

Sterke security en end-to-end-encryptie die alle sessies veilig houden.

Beheerconsole voor gebruikers en computers waar u groepen kunt beheren, beheerders kunt toevoegen, machtigingen kunt instellen en meer.

Handige functies zoals bestandsoverdracht, afdrukken op afstand, chatten, op afstand wekken en meer.

Extra monitoring- en managementsfuncties, zoals eventlogs, remote commands, 1-op-veel acties, instelbare alerts en meer.

Lees meer over Splashtop Remote Support en probeer het vandaag nog gratis!

Gratis proefperiode

Beste remote supportsoftware voor IT en helpdesks - Splashtop SOS

Splashtop SOS is een hoogwaardige oplossing waarmee technici verbinding kunnen maken met de apparaten van hun gebruikers met enkel een 9-cijferige sessiecode. Als een gebruiker support nodig heeft, kan hij de code snel genereren met de SOS-app en deze aan de technicus geven. De technicus kan vervolgens verbinding maken met het apparaat en de nodige support bieden.

Hierom is Splashtop SOS de ideale oplossing voor IT- en servicedesks:

U kunt support bieden aan een onbeperkt aantal apparaten, inclusief computers, tablets en mobiele apparaten.

Ondersteuning voor Windows-, Mac-, iOS- en Android-apparaten (iOS is alleen remote view).

Snelle verbindingen aangedreven door een krachtige motor.

Het bevat sterke beveiligingsencryptie die alle sessies veilig houdt

Aangepaste branding van de SOS-app.

Het heeft handige functies, zoals bestandsoverdracht, chatten, scherm delen en meer.

U kunt onbeheerde toegang toevoegen aan een onbeperkt aantal computers.

Lees meer over Splashtop SOS en probeer het gratis.

Gratis proefperiode

Beste remote support software voor ondernemingen - Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise is een alles-in-één oplossing voor remote access en remote support. Dankzij onbeheerde remote access kan uw IT-afdeling remote support bieden aan uw apparaten. Bovendien kunt u uw gebruikers remote access geven tot hun kantoorcomputers voor bijvoorbeeld thuiswerken.

Splashtop Enterprise is hierom ideaal:

U krijgt één oplossing die al uw behoeften op het gebied van remote access oplost.

SSO/SAML-integratie (single sign-on) is beschikbaar.

Zowel onbeheerde als beheerde access mogelijkheden beschikbaar.

Eenvoudig in te zetten en op te schalen. Zeer veilig met end-to-end-encryptie en geavanceerde beveiligingsfuncties.

On-premise optie beschikbaar.

Lees meer over Splashtop Enterprise en neem contact met ons op voor meer informatie!

Neem contact met ons op

Ten slotte

Splashtop is al meer dan 10 jaar actief in de remote access-branche en heeft vanaf het begin de nadruk gelegd op het betrouwbaar, toegankelijk en veilig maken van remote access en remote support tegen de beste prijs. Dat is de reden waarom meer dan 30 miljoen mensen Splashtop gebruiken en waarom Splashtop-oplossingen steeds weer als beste worden beoordeeld door derden en peer-to-peer reviewsites.

Bekijk alle Splashtop-oplossingen.

