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Intune + Splashtop

Agentic Packr voor Intune & SCCM

AI-gestuurde app-packaging, sterkere validatie en geautomatiseerde implementatie via Microsoft Intune, SCCM en meer

Gratis abonnement met volledige functionaliteit voor maximaal 100 endpoints

Start gratisNeem contact met ons op

  • 1000+ gecertificeerde apps

    Klaar om uit te rollen

  • Getest op schone VM's

    Elke afzonderlijke build

  • Intune-native

    Publiceert echte Win32-apps

  • Gebouwd op PSADT

    Consistente eindgebruikerservaringen

Implementeer en patch alle apps – minder werk, minder risico

De meeste apps die je moet implementeren en updaten, zijn al verpakt en getest in de catalogus. Heb je een andere app nodig, lever dan een installer of package-ID aan en de AI bouwt die voor je. Voer tijdig versie-updates uit om blootgestelde kwetsbaarheden te beperken.


Verbeter de kwaliteit en beveiliging van implementaties

Valideer elk pakket voordat het wordt uitgerold, met ingebouwde verificatie van installatie/verwijdering, beveiligingsscans en goedkeuringsworkflows. Houd een audittrail bij van elke actie en beheer alles met op rollen gebaseerde toegangscontroles.

Implementatie met één klik via Intune

Van appaanvraag tot geïnstalleerd en up-to-date, in één console. Ontdek elke app in Intune en op je endpoints, en package onbeheerde apps met één klik. Volg de installatiestatus per apparaat en uitrolstatistieken rechtstreeks vanuit Intune.

Krijg controle over de update-ervaringen van eindgebruikers

Pas dialoogvensters voor eindgebruikers aan — benadruk je bedrijfsmerk en stel uitstelopties, aftellingen, time-outs, lichte/donkere modus, taal en meer in met herbruikbare ervaringssjablonen.

Veelgestelde vragen

Wat doet Agentic Packr eigenlijk?
Heb ik Microsoft Intune nodig?
Hoe werkt de AI-verpakking?
Wat wordt er getest?
Wat is een app alleen voor updates?
Wat is inbegrepen in het gratis abonnement?
Wat kost het?
Is PSADT inbegrepen?
Is er een gratis proefversie van Splasthop Agentic Packr?

Volledig uitgerust gratis abonnement voor maximaal 100 endpoints

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