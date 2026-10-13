Intune + Splashtop
Agentic Packr voor Intune & SCCM
AI-gestuurde app-packaging, sterkere validatie en geautomatiseerde implementatie via Microsoft Intune, SCCM en meer
Gratis abonnement met volledige functionaliteit voor maximaal 100 endpoints
1000+ gecertificeerde apps
Klaar om uit te rollen
Getest op schone VM's
Elke afzonderlijke build
Intune-native
Publiceert echte Win32-apps
Gebouwd op PSADT
Consistente eindgebruikerservaringen
Implementeer en patch alle apps – minder werk, minder risico
De meeste apps die je moet implementeren en updaten, zijn al verpakt en getest in de catalogus. Heb je een andere app nodig, lever dan een installer of package-ID aan en de AI bouwt die voor je. Voer tijdig versie-updates uit om blootgestelde kwetsbaarheden te beperken.
Verbeter de kwaliteit en beveiliging van implementaties
Valideer elk pakket voordat het wordt uitgerold, met ingebouwde verificatie van installatie/verwijdering, beveiligingsscans en goedkeuringsworkflows. Houd een audittrail bij van elke actie en beheer alles met op rollen gebaseerde toegangscontroles.
Implementatie met één klik via Intune
Van appaanvraag tot geïnstalleerd en up-to-date, in één console. Ontdek elke app in Intune en op je endpoints, en package onbeheerde apps met één klik. Volg de installatiestatus per apparaat en uitrolstatistieken rechtstreeks vanuit Intune.
Krijg controle over de update-ervaringen van eindgebruikers
Pas dialoogvensters voor eindgebruikers aan — benadruk je bedrijfsmerk en stel uitstelopties, aftellingen, time-outs, lichte/donkere modus, taal en meer in met herbruikbare ervaringssjablonen.