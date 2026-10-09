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Intune + Splashtop

Extend Intune met Splashtop

Automatiseer app-implementatie, verhoog externe ondersteuning, beveilig netwerktoegang, bescherm endpoints en krijg realtime endpoint-operaties

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Waarom Intune + Splashtop

Ga verder dan inschrijving en beleid met continue endpoint-operaties.

  • Pakket: Breng zakelijke apps sneller in Intune met veilige, klaar voor implementatie gemaakte pakketten.

  • Ondersteuning: Ondersteuning op afstand gebruikers en apparaten, of ze nu door Intune worden beheerd of niet.

  • Veilig: Voeg wachtwoordloze, certificaatgebaseerde Wi-Fi- en VPN-toegang toe.

  • Verdedig: Laagbeveiliging van endpoints met antivirus, EDR, MDR en phishingbeveiliging.

  • Beheren: Continu risico's prioriteren, problemen oplossen en de gezondheid van het eindpunt aantonen.


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