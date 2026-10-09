Intune + Splashtop
Extend Intune met Splashtop
Automatiseer app-implementatie, verhoog externe ondersteuning, beveilig netwerktoegang, bescherm endpoints en krijg realtime endpoint-operaties
Waarom Intune + Splashtop
Ga verder dan inschrijving en beleid met continue endpoint-operaties.
Pakket: Breng zakelijke apps sneller in Intune met veilige, klaar voor implementatie gemaakte pakketten.
Ondersteuning: Ondersteuning op afstand gebruikers en apparaten, of ze nu door Intune worden beheerd of niet.
Veilig: Voeg wachtwoordloze, certificaatgebaseerde Wi-Fi- en VPN-toegang toe.
Verdedig: Laagbeveiliging van endpoints met antivirus, EDR, MDR en phishingbeveiliging.
Beheren: Continu risico's prioriteren, problemen oplossen en de gezondheid van het eindpunt aantonen.