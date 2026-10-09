Kleine bedrijven verwerken dezelfde soorten gevoelige informatie als grotere organisaties, waaronder klantgegevens, betaalgegevens en financiële accounts, maar doen dat meestal zonder een speciaal beveiligingsteam. Daardoor vormt elke laptop en desktop een belangrijke verdedigingslinie tegen malware, phishing en ransomware.
Het risico is aanzienlijk. Kleine bedrijven hebben antivirus nodig om bedreigingen te stoppen zonder extra kosten of beheerswerk toe te voegen die hun team er niet bij kan hebben.
Deze gids behandelt wat antivirus voor kleine bedrijven moet bevatten, hoe het verschilt van persoonlijke en ingebouwde antivirus, en hoe je de juiste optie kiest voor je apparaten, team en budget.
Wat is antivirus voor kleine bedrijven?
Antivirus voor kleine bedrijven is beveiligingssoftware die elke computer in een kleine organisatie beschermt tegen malware, phishing, ransomware en andere veelvoorkomende endpointbedreigingen, met centraal inzicht zodat één persoon kan controleren of elk apparaat beschermd is. Naast traditionele virusscans op basis van signaturen biedt antivirus voor bedrijven doorgaans extra mogelijkheden, zoals:
Realtime scannen op aanvraag
Detectie die verder gaat dan bekende signatures, zoals gedragsanalyse of machine learning
Blokkering van phishing en kwaadaardige websites
Scannen op webbedreigingen
Exploitbescherming
Scannen van verwisselbare media
Een centraal dashboard dat de beschermingsstatus op verschillende apparaten toont
Waarom hebben kleine bedrijven antivirussoftware nodig?
Kleine bedrijven vertrouwen op hun computers om klantgegevens, financiële activiteiten, communicatie en andere dagelijkse werkzaamheden te beheren. Eén enkel geïnfecteerd apparaat kan dat werk onderbreken en gegevens blootstellen die het bedrijf moet beschermen.
1. Malware kan de dagelijkse bedrijfsvoering verstoren
Kwaadaardige bestanden en applicaties kunnen apparaten in gevaar brengen, het dagelijkse werk verstoren en gevoelige klant- of financiële informatie blootleggen. Voor een klein team kan zelfs één geïnfecteerde laptop al leiden tot verloren werkuren en tijd die opgaat aan het opruimen van de schade. Antivirus moet malware snel detecteren en stoppen voordat deze wordt uitgevoerd.
2. Phishingaanvallen richten zich vaak direct op medewerkers
Malware-infecties ontstaan niet uit het niets. Phishingaanvallen zijn veelvoorkomende infectieroutes, omdat ze medewerkers kunnen misleiden om malware te installeren door ze naar kwaadaardige websites, downloads of pagina's voor het stelen van inloggegevens te leiden.
Een goede antivirus voor kleine bedrijven moet phishing en kwaadaardige websites blokkeren en webverkeer scannen, zodat één verkeerde klik minder snel tot een infectie leidt. Medewerkers leren hoe ze phishingaanvallen kunnen herkennen, voegt nog een belangrijke extra verdedigingslaag toe.
3. Oplichters richten zich steeds vaker telefonisch op medewerkers
Niet elke aanval begint met een schadelijk bestand. Bij scams waarbij tech support of de helpdesk wordt nagebootst, belt of bericht een aanvaller een medewerker, doet zich voor als IT of een vertrouwde leverancier, en praat die persoon een remote access-tool aan. Zodra die tool is geïnstalleerd, heeft de aanvaller directe controle over het apparaat.
Antivirussoftware die ongeautoriseerde installaties van tools voor externe toegang kan detecteren en blokkeren, helpt dit gat te dichten.
4. Ransomware maakt preventie extra belangrijk
Ransomware versleutelt bestanden en vergrendelt apparaten totdat er losgeld is betaald, en sommige varianten stelen gegevens voordat ze die versleutelen. Voor een klein bedrijf kan herstel aanzienlijke downtime en kosten betekenen. Antivirus helpt door schadelijke bestanden en verdacht gedrag vroegtijdig te identificeren, voordat de versleuteling zich verspreidt. Omdat antivirus zich richt op preventie en detectie, werkt het het best in combinatie met regelmatige back-ups en tijdige patching.
Lees meer over de functies die belangrijk zijn in software voor ransomwarebescherming.
5. Kleine bedrijven hebben mogelijk beperkte beveiligingsmiddelen
Veel kleine bedrijven hebben geen dedicated securityteam, en IT is vaak één persoon of een externe dienstverlener. Antivirus die eenvoudig uit te rollen, te monitoren en te onderhouden is, is net zo belangrijk als sterke detectie, omdat bescherming alleen werkt als iemand kan bevestigen dat die op elk apparaat actief is.
Waar moeten kleine bedrijven op letten bij antivirussoftware?
Bij het evalueren van antivirussoftware moeten kleine bedrijven op deze mogelijkheden letten:
Malwarebescherming: Sterke bescherming is de eerste (en misschien wel belangrijkste) functie. Een goede antivirusoplossing kan virussen, trojans, spyware, schadelijke downloads en andere malware snel detecteren en blokkeren.
Detectie die verder gaat dan signatures: Veel moderne dreigingen komen niet overeen met de signature van een bekend virus. Detectie op basis van gedrag of met hulp van AI helpt verdachte activiteit en nieuwe dreigingen te herkennen die met alleen signature-scans onopgemerkt zouden blijven.
Anti-phishing en webbescherming: Het blokkeren van bekende phishing- en frauduleuze sites en het scannen van webverkeer helpt voorkomen dat medewerkers überhaupt schadelijke pagina's of downloads bereiken.
Bescherming van tools voor externe toegang: Kies bescherming die ongeautoriseerde tools voor externe toegang kan detecteren of blokkeren, omdat aanvallers medewerkers tijdens scams waarbij ze zich voordoen als iemand anders vaak vragen deze te installeren.
Exploitbescherming: Aanvallers zijn altijd op zoek naar beveiligingslekken om te misbruiken. Goede exploitbescherming kan verdedigen tegen pogingen om deze kwetsbaarheden te misbruiken terwijl je op een beveiligingspatch wacht.
Realtime bescherming: Cybersecurity kan geen pauze nemen of pas achteraf op infecties controleren. Goede antivirussoftware moet activiteiten continu beoordelen en bestanden scannen, in plaats van alleen te vertrouwen op periodieke, handmatige scans.
Centrale zichtbaarheid: Eén dashboard moet laten zien welke apparaten beschermd zijn, of de bescherming actueel is en welke bedreigingen zijn geblokkeerd, zodat je geen blinde vlekken overhoudt.
Platformondersteuning: Zorg ervoor dat de oplossing elk besturingssysteem ondersteunt dat je bedrijf gebruikt, of dat nu Windows, macOS of een mix is, en controleer of servers of mobiele apparaten aparte dekking nodig hebben.
Lichtgewicht prestaties: Antivirus moet beschermen zonder verstoring. Een lichtgewicht oplossing houdt apparaten veilig zonder ze te vertragen of het werk te onderbreken voor scans.
Eenvoudige uitrol en beheer: Een oplossing die eenvoudig uit te rollen en te beheren is, vermindert de specialistische beveiligingskennis die nodig is voor het dagelijkse beheer.
Duidelijke, voorspelbare prijzen: Een oplossing met duidelijke prijzen maakt het voor kleinere organisaties makkelijker om te begrijpen wat de bescherming elk jaar kost en wat erbij komt als ze nieuwe apparaten toevoegen.
Toegankelijke ondersteuning: Zoek naar een duidelijke route naar snelle, responsieve hulp wanneer er configuratie- of beveiligingsproblemen ontstaan.
Wat is het verschil tussen antivirus voor persoonlijk gebruik en voor kleine bedrijven?
Je gebruikt mogelijk al een antivirusoplossing op je persoonlijke computer. Als die goed genoeg is voor dagelijks gebruik, werkt die dan ook net zo goed voor de apparaten binnen je kleine bedrijf?
Hoewel persoonlijke en zakelijke computers met veel van dezelfde bedreigingen te maken krijgen, betekent dat niet dat dezelfde bescherming voldoende is. Bedrijven moeten veel apparaten beschermen, die met een klein team beheren en vaak voldoen aan IT-compliancevereisten. Belangrijke verschillen zijn:
Apparaatdekking: Bedrijfsabonnementen schalen per apparaat of per endpoint binnen de hele organisatie, terwijl persoonlijke abonnementen doorgaans slechts een handvol apparaten dekken.
Centraal beheer: Antivirus voor bedrijven toont de beschermingsstatus van elk apparaat in één console, zodat een beheerder niet elke computer afzonderlijk hoeft te controleren.
Beleidsbeheer: Antivirus voor bedrijven laat beheerders vaak centraal beveiligingsinstellingen instellen en vergrendelen, zodat medewerkers de bescherming niet kunnen uitschakelen of wijzigen.
Meldingen aan IT: Wanneer een bedreiging wordt geblokkeerd, kan zakelijke antivirus IT rechtstreeks waarschuwen in plaats van erop te vertrouwen dat de medewerker dit opmerkt en meldt.
Apparaten toevoegen en vervangen: Zakelijke oplossingen maken het eenvoudiger om nieuwe apparaten te beschermen en oude uit te faseren naarmate het bedrijf groeit en upgrades uitvoert.
Gevoelige gegevens: Bedrijfsapparaten verwerken klantbestanden, financiële gegevens, cloudapplicaties en inloggegevens, waardoor de impact van elke infectie groter wordt.
Ondersteuning: Bedrijfsabonnementen omvatten doorgaans ondersteuning die is afgestemd op beheerders die configuratie en implementatie op veel apparaten beheren.
Is ingebouwde antivirus voldoende voor een klein bedrijf?
De meeste computers hebben ingebouwde bescherming. Windows bevat Microsoft Defender Antivirus, en macOS bevat XProtect, Apple's ingebouwde technologie voor het detecteren en verwijderen van bekende malware. Beide geven elk apparaat een basisniveau van bescherming. Microsoft biedt ook Defender for Business, inbegrepen bij Microsoft 365 Business Premium of los verkrijgbaar, voor organisaties die centraal beheer willen binnen het Microsoft-ecosysteem.
Of ingebouwde bescherming voldoende is, hangt af van je bedrijf. Controleer wat je huidige bescherming biedt. Blokkeert die phishing- en frauduleuze websites? Kan die ongeautoriseerde tools voor externe toegang detecteren of blokkeren? Kun je de beschermingsstatus van elk apparaat vanaf één plek bekijken, op elk besturingssysteem dat je gebruikt? Wordt IT gewaarschuwd wanneer een bedreiging wordt geblokkeerd?
Als het antwoord op meerdere van deze vragen nee is, is een speciale zakelijke antivirusoplossing de investering waarschijnlijk waard.
Hoe kies je de beste antivirus voor je kleine bedrijf
Het kiezen van antivirus kan ingewikkeld lijken, maar deze stappen kunnen je helpen je opties te beoordelen en een weloverwogen beslissing te nemen.
1. Bepaal welke apparaten je moet beschermen
Maak een inventaris van je endpoints, inclusief welke besturingssystemen erop draaien, en houd rekening met je verwachte groei. Dit geeft je een basis voor dekking en kosten.
2. Bepaal tegen welke bedreigingen je bescherming wilt
Breng de bedreigingen in kaart waarmee je bedrijf te maken heeft, zoals malware, phishing, ransomware, kwaadwillende websites, exploits, geïnfecteerde verwisselbare media en scams die medewerkers proberen over te halen om tools voor externe toegang te installeren.
3. Bepaal hoeveel beheer je team echt nodig heeft
Is inzicht in de apparaatstatus voldoende, of heb je behoefte aan uitgebreidere EDR-, beleids-, onderzoeks- of security operations-functionaliteit? De zichtbaarheid en het beheer die je nodig hebt, kunnen helpen je opties te beperken.
4. Beoordeel het gemak van implementatie en dagelijks beheer
Kies een oplossing die je IT-team niet belast. Denk na over hoe snel je bescherming op elk apparaat kunt installeren en hoeveel doorlopende beveiligingsexpertise nodig is om alles draaiende te houden.
5. Denk na over prestaties
Zoek naar een oplossing die ontworpen is om continu op de achtergrond te draaien zonder apparaten te vertragen of het dagelijkse werk te onderbreken.
6. Vergelijk prijzen en apparaatdekking
Krijg inzicht in de volledige kosten, niet alleen in het startaanbod. Vergelijk de totale jaarlijkse kosten, apparaatlimieten, verlengingsprijzen en hoe de kosten veranderen naarmate je bedrijf groeit.
7. Controleer onafhankelijke validatie en beschikbare ondersteuning
Controleer professionele reviews, onafhankelijke tests en gebruikersfeedback om te bevestigen dat de oplossing werkt zoals beloofd, en kijk hoe klanten hulp krijgen wanneer ze die nodig hebben.
Hoe Splashtop Shield for Business apparaten van kleine bedrijven beschermt
Veel kleine bedrijven gebruiken Splashtop, een aanbieder van software voor remote access, remote support en endpoint management, al om toegang te krijgen tot en ondersteuning te bieden voor hun computers. Voor die bedrijven voegt Splashtop Shield for Business antivirus- en anti-scambeveiliging toe aan dezelfde omgeving. Het is beschikbaar als add-on op een actieve zakelijke Splashtop-abonnement.
Splashtop Shield for Business omvat:
Realtime antimalware en on-access scanning om schadelijke bestanden en onveilige applicaties te stoppen voordat ze worden uitgevoerd.
AI-ondersteunde detectie die bedreigingen opvangt die op signatures gebaseerde scans kunnen missen.
Bescherming tegen scams en phishing die onveilige en bekende phishingsites blokkeert en nieuwe en opkomende scams detecteert.
Scannen op webdreigingen om te helpen kwaadaardige content te stoppen voordat die het apparaat bereikt.
Blokkering van ongeautoriseerde tools voor externe toegang die installatiepogingen detecteert en blokkeert en IT direct waarschuwt.
Scannen van USB en verwisselbare media om externe apparaten op malware te controleren.
Geplande scans om apparaten regelmatig op bedreigingen te controleren.
Centraal beheerde beleidsregels die beheerders kunnen vergrendelen zodat gebruikers ze niet kunnen wijzigen.
Meldingen in de Splashtop-console naast de endpointgegevens die je team al controleert, met de mogelijkheid om vanuit een melding direct naar een externe sessie te gaan.
Ondersteuning voor Windows en macOS, met een implementatie die minuten duurt en zonder dat er een speciaal beveiligingsteam nodig is.
Krijg eenvoudige antivirusbescherming voor je kleine bedrijf
Kleine bedrijven krijgen te maken met dezelfde bedreigingen van malware, phishing en ransomware als grotere organisaties, meestal met veel minder mensen om de beveiliging te beheren. De juiste antivirus houdt elk apparaat beschermd en zichtbaar zonder extra kosten of complexiteit toe te voegen die het team niet aankan.
Als je bedrijf Splashtop al gebruikt om toegang te krijgen tot computers of deze te ondersteunen, voegt Splashtop Shield for Business AI-ondersteunde malwaredetectie, bescherming tegen phishing en scams, en blokkering van tools voor externe toegang toe aan je Windows- en macOS-endpoints, met meldingen in de console die je team al gebruikt.
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