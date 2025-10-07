LogMeIn Prijsverhoging in 2018

Weer een jaar, weer een prijsverhoging
LogMeIn heeft onlangs weer de prijzen voor hun LogMeIn Pro-software verhoogd. Particulieren betalen nu € 349,99 per jaar (was $ 249,99 in 2017) voor LogMeIn's remote access-software, een stijging van maar liefst 40 procent. Bekijk onze bijgewerkte prijsvergelijking voor LogMeIn Pro.
Splashtop Remote Access, Splashtop's bekroonde remote access-software, houdt de onveranderde vanafprijs van € 66 per jaar. Dit is al het 5e jaar op rij is dat Splashtop de prijzen van zijn populaire remote access-software niet heeft verhoogd.
Met Splashtop Remote Access(het beste LogMeIn Pro alternatief) kunt u op afstand verbinding maken met uw werkcomputers met elk ander apparaat. Zodra de verbinding is gemaakt, heeft u de controle over uw computer en heeft u toegang tot al uw software en bestanden. Werken wordt eenvoudig dankzij de snelle verbindingen van Splashtop met high-definition beeld en geluid.
Wil je voor het eerst een oplossing voor toegang op afstand proberen of overstappen van LogMeIn Pro? Probeer het nu met onze risicovrije, vrijblijvende, gratis proefversie. Het kost maar een paar minuten om te beginnen! Je werkproductiviteit en je portemonnee zullen je er later dankbaar voor zijn.