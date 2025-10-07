Doorgaan naar de hoofdinhoud
Splashtop20 years of trust
AanmeldenTest Gratis
+31 (0) 20 888 5115AanmeldenTest Gratis
Chart showing LogMeIn increasing price by 253% over 4 years.

LogMeIn Prijsverhoging in 2018

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
Ga aan de slag met Splashtop
Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
Gratis proefperiode

Weer een jaar, weer een prijsverhoging

LogMeIn heeft onlangs weer de prijzen voor hun LogMeIn Pro-software verhoogd. Particulieren betalen nu € 349,99 per jaar (was $ 249,99 in 2017) voor LogMeIn's remote access-software, een stijging van maar liefst 40 procent. Bekijk onze bijgewerkte prijsvergelijking voor LogMeIn Pro.

Splashtop Remote Access, Splashtop's bekroonde remote access-software, houdt de onveranderde vanafprijs van € 66 per jaar. Dit is al het 5e jaar op rij is dat Splashtop de prijzen van zijn populaire remote access-software niet heeft verhoogd.

Met Splashtop Remote Access(het beste LogMeIn Pro alternatief) kunt u op afstand verbinding maken met uw werkcomputers met elk ander apparaat. Zodra de verbinding is gemaakt, heeft u de controle over uw computer en heeft u toegang tot al uw software en bestanden. Werken wordt eenvoudig dankzij de snelle verbindingen van Splashtop met high-definition beeld en geluid.

Wil je voor het eerst een oplossing voor toegang op afstand proberen of overstappen van LogMeIn Pro? Probeer het nu met onze risicovrije, vrijblijvende, gratis proefversie. Het kost maar een paar minuten om te beginnen! Je werkproductiviteit en je portemonnee zullen je er later dankbaar voor zijn.

Begin nu!
Begin je gratis proefperiode van Splashtop Remote Access
Gratis proefperiode

Verwante content


Delen
RSS FeedAbonneren

Verwante content

Chart showing AnyDesk pricing nearly double the price of Splashtop
Vergelijkingen

AnyDesk-prijzen: abonnementen, kosten en alternatieven

Meer informatie
A man using Splashtop on his computer, the better alternative to Chrome Remote Desktop.
Vergelijkingen

Waarom Splashtop het ultieme Chrome Remote Desktop-alternatief is

Meer informatie
A person using a laptop.
Vergelijkingen

Wat is AnyDesk? Gebruiksscenario's, Beperkingen & Alternatieven

Meer informatie
A pile of money, showing that Splashtop Remote Support costs much less when compared to LogMeIn Central pricing
Vergelijkingen

LogMeIn Central-prijzen: abonnementen, add-ons en kostenvergelijking

Meer informatie
Bekijk alle blogs