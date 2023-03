De vervanging van LogMeIn Central

eenvoudiger. Sneller. Sterker. Splashtop Remote Support is het betrouwbare en zeer veilige alternatief waar LogMeIn Central-gebruikers op hebben gewacht. Met zijn winnende prijs is Splashtop Remote Support de go-to-oplossing in de branche geworden.

Vroeger

Duizenden bedrijven en MSPs stappen over op Splashtop Remote Support en de redenen liggen voor de hand. LogMeIn verhoogt jaar na jaar de prijzen. Ze dwingen gebruikers tot dure upgrades met weinig tot geen kennisgeving of tijd voor aanpassing. Gebruikers worden voortdurend geconfronteerd met de frustrerende beslissing om te upgraden of alle ondersteuning voor hun klanten te verliezen.

Het nieuwe

Als reactie op de zorgen van LogMeIn-gebruikers heeft Splashtop Splashtop Remote Support ontwikkeld als vervanging van LogMeIn Central. Ongeveer drie jaar geleden, nadat LogMeIn hun freemium-pakket had opgezegd en hun LMI Central-bedrijfsmodel had gewijzigd, overspoelden MSPs, IT-professionals en serviceproviders Splashtop wereldwijd met verzoeken op basis van hun use cases.

Splashtop nam de verzoeken ter harte en begon hun zoektocht naar de beste oplossing voor externe toegang en ondersteuning van dit moment, Splashtop Remote Support - het beste LogMeIn Central-alternatief.

Eigenschappen en mogelijkheden

Splashtop Remote Support is solide, veilig, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Het biedt een gecentraliseerde beheerdersconsolepagina waar beheerders al hun eindpuntcomputers kunnen beheren. Hier zijn enkele belangrijke functies:

Bestandsoverdracht

Afdrukken op afstand

Wekken op Afstand

Op afstand opnieuw opstarten

Chat

Multi-naar-Multi Monitor

Windows Updates

Gebeurtenislogboeken

Antivirus integratie

Bijgewoonde ondersteuning

Grouping

Gebruikersbeheer

Eenvoudige implementatie

Toegang vanaf elk apparaat

Configureerbare alerts

Systeeminventaris

Commando op Afstand

Splashtop helpt u ook om elk jaar honderden of zelfs duizenden te besparen op uw abonnementskosten in vergelijking met LogMeIn. Bekijk onze LogMeIn Central-prijsvergelijking , zodat u het zelf kunt zien!

Robuuste beveiliging

Alle SRS sessies op afstand zijn beveiligd met TLS en 256-bit AES encryptie. Alle verbindingen, bestandsoverdrachten en beheersgebeurtenissen worden gelogd. Toegang op afstand wordt verder beschermd door apparaatverificatie, tweestapsverificatie en meerdere wachtwoordopties op het 2e niveau. Splashtop helpt ook HIPAA Compliance te ondersteunen.

Bijgewoonde ondersteuning

Voor IT, helpdesks en ondersteuningsprofessionals die begeleide ondersteuning willen bieden aan onbeheerde computers, biedt Splashtop ook Splashtop SOS. U kunt SOS-licenties toevoegen aan uw Splashtop Remote Support-account. Bezoek www.splashtop.com/sos voor meer informatie.

Overstappen

In het licht van de veranderingen in het bedrijfsmodel van LogMeIn heeft het Remote Support-product van Splashtop veel professionals blij en opgelucht gemaakt, vooral LMI Central-gebruikers. Als u momenteel LogMeIn Central gebruikt, probeer dan gratis Splashtop Remote Support om te zien waarom zovelen zijn overgestapt en nooit meer achterom hebben gekeken!

Gratis proefperiode