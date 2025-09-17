De vervanging van LogMeIn Central

Eenvoudiger. Sneller. Sterker. Splashtop Remote Support is het betrouwbare en zeer veilige alternatief waar LogMeIn Central-gebruikers op hebben gewacht. Met zijn onverslaanbare prijs is Splashtop Remote Support de go-to-oplossing in de branche geworden.
LogMeIn's prijsverhoging: Bedrijven gaan op zoek naar goedkopere alternatieven
Duizenden bedrijven en MSPs stappen over op Splashtop Remote Support en de redenen liggen voor de hand. LogMeIn verhoogt jaar na jaar de prijzen. Ze dwingen gebruikers tot dure upgrades met weinig tot geen kennisgeving of tijd om zich aan te passen. Gebruikers worden voortdurend geconfronteerd met de frustrerende beslissing om te upgraden of alle ondersteuning voor hun klanten te verliezen.
Splashtop biedt daarentegen een betaalbaardere en betrouwbaardere oplossing, waardoor het de ideale keuze is voor bedrijven die op zoek zijn naar een LogMeIn-alternatief dat niet aan prestaties inboet.
Splashtop Remote Support: Een slimmere, meer betaalbare vervanging voor LogMeIn Central
Als reactie op de zorgen van LogMeIn-gebruikers heeft Splashtop Splashtop Remote Support ontwikkeld als vervanging van LogMeIn Central. Ongeveer drie jaar geleden, nadat LogMeIn hun freemium-pakket had stopgezet en hun LMI Central-bedrijfsmodel had gewijzigd, overspoelden MSPs, IT-professionals en serviceproviders Splashtop wereldwijd met verzoeken op basis van hun gebruikssituaties.
Splashtop nam de verzoeken ter harte en begon een zoektocht naar de beste remote access en supportoplossing van dit moment, Splashtop Remote Support - het beste LogMeIn Central-alternatief.
Hoe de functies en mogelijkheden van Splashtop remote support verbeteren
Splashtop Remote Support is solide, veilig, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bij het evalueren van Splashtop en LogMeIn, laten verschillende opvallende functies zien dat Splashtop een voorsprong heeft op de concurrentie. Hier zijn enkele functies die eruit springen:
Bestandsoverdracht
Afdrukken op afstand
Wekken op Afstand
Op afstand opnieuw opstarten
Chat
Windows Updates
Gebeurtenislogboeken
Antivirus integratie
Bijgewoonde ondersteuning
Grouping
Gebruikersbeheer
Eenvoudige implementatie
Toegang vanaf elk apparaat
Configureerbare alerts
Systeeminventaris
Commando op Afstand
Splashtop helpt u ook om elk jaar honderden of zelfs duizenden Euro's te besparen op uw abonnementskosten in vergelijking met LogMeIn. Bekijk onze LogMeIn Central-prijsvergelijking, zodat u het zelf kunt zien!
Robuuste beveiliging
Alle SRS externe sessies zijn beveiligd met TLS en 256-bits AES-encryptie. Alle verbindingen, bestandsoverdrachten en management events worden geregistreerd. Remote access wordt verder beschermd door apparaatverificatie, tweestapsverificatie en meerdere second-level wachtwoordopties. Splashtop helpt ook bij het ondersteunen van HIPAA-compliance.
Bijgewoonde ondersteuning
Splashtop bied ook beheerde support voor IT-medewerkers, helpdesks en supportprofessionals die ondersteuning willen bieden aan computers buiten hun beheer.
Stap over van LogMeIn Central naar Splashtop Remote Support
In het licht van de veranderingen in het bedrijfsmodel van LogMeIn heeft het Remote Support-product van Splashtop veel professionals blij gemaakt, vooral LMI Central-gebruikers. Als u momenteel LogMeIn Central gebruikt, probeer dan gratis Splashtop Remote Support om te zien waarom zovelen al zijn overgestapt en nooit meer achterom hebben gekeken!