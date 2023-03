Hoe op afstand toegang krijgen tot een computer

Dit is hoe je met Splashtop op afstand via internet toegang kunt krijgen tot een andere computer.

Heb je ooit je computer willen gebruiken, maar hem niet voor je neus gehad?

Gelukkig kun je met software voor toegang op afstand vanaf een ander apparaat verbinding maken met je computer en hem bedienen alsof je er zelf voor zit.

Er zijn momenten waarop toegang op afstand handig is en andere momenten waarop het een echte levensredder is. Nu velen van ons op afstand werken, wordt het steeds belangrijker dat we een betrouwbare manier hebben om thuis of onderweg op afstand toegang te krijgen tot onze werkcomputers, zodat we ons werk kunnen doen. Het is ook belangrijk geworden voor hogescholen en K-12 scholen die leerlingen op afstand toegang willen geven tot schoolcomputers.

Met een remote desktop app zoals Splashtop Business Access, kun je je computer op afstand bekijken en bedienen vanaf elk ander apparaat, op elk moment.

Het mooiste is dat als je eenmaal Splashtop hebt geïnstalleerd, je met één simpele klik een verbinding met een externe computer kunt starten.

Hier zie je hoe je met Splashtop op afstand toegang kunt krijgen tot een computer.

Hoe je gratis Splashtop computer toegang op afstand instelt:

Meld je aan voor een gratis proefversie van Splashtop Business Access (geen creditcard nodig). Download en installeer de Splashtop Business App op alle apparaten die je wilt gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot je computers. De app ondersteunt Windows, MacOS, iPhone, iPad, Android en Chromebook. Download en installeer de Splashtop Streamer op de apparaten die u wilt gebruiken. Je kunt het downloaden voor Mac, Windows of Linux.

Nu je alles hebt ingesteld, kun je je computer openen en op afstand bedienen wanneer je maar wilt!

Hoe je op afstand toegang krijgt tot je computer:

Open de Splashtop Business-app op uw laptop, tablet of mobiel apparaat en klik eenvoudig op de computer die u op afstand wilt gebruiken om de bliksemsnelle, veilige sessie voor externe toegang te starten.

Het maakt niet uit of u zich op een pc bevindt die een Mac bestuurt, op een Mac die toegang heeft tot een pc of op een iPhone met volledige toegang tot een desktop, u kunt de toegang ervaren alsof u recht voor de externe computer zit. Splashtop werkt naadloos over platform heen

Eenmaal verbonden kun je elk bestand of programma op je externe computer openen.

Nu aan de slag gaan

Ontdek waarom 30 miljoen mensen Splashtop al gebruiken. U hoeft geen IT-expert te zijn om op afstand toegang te krijgen tot uw computers. Krijg toegang op afstand met HD-verbindingen, een wereldwijde serverinfrastructuur en industriestandaard beveiliging in slechts een paar stappen. Ga gratis aan de slag of leer meer over Splashtop Business Access.

