De Geheimen van Splashtop voor Unicorn Succes

Splashtop CEO Mark Lee spreekt met Storm Ventures' Ryan Floyd

Storm Ventures heeft deelgenomen aan alle financieringsrondes van Splashtop, van Series A in 2006 tot Series D in 2010, en nu aan de meest recente financiering: 50 miljoen dollar die de waardering van Splashtop boven de 1 miljard dollar duwt.

Voor al deze Splashtop-financieringen was de belangrijkste investeerder van Storm Ryan Floyd, de mede-oprichter en directeur van het bedrijf. Storm investeerde zelfs al in ons vorige bedrijf, OSA Technologies, dat in een totaal andere markt opereerde; embedded intelligent platform management interface [IPMI] firmware voor servers.

Gezien Ryans jarenlange betrokkenheid bij Splashtop, wilden we graag zijn mening horen over hoe hij onze groei tot nu toe ziet en in welke richting hij ons bedrijf en onze markt in de toekomst ziet gaan.

Mark Lee: Ryan, je hebt in de afgelopen jaren in veel bedrijven geïnvesteerd en je bent al vanaf de start van Splashtop een van onze investeerders. Kun je Splashtop een voor Storm Ventures typerende investering noemen?

Ryan Floyd: Ik weet niet zeker of er zoiets bestaat als een echt typische investering. Maar ik kan je vertellen dat Splashtop op een paar manieren verschilt van de meeste andere investeringen waarbij ik ben betrokken.

We investeren bijvoorbeeld heel vaak in bedrijven die een totaal nieuwe markt proberen te creëren. Maar in het geval van Splashtop ben je de gevestigde markt voor remote access aan het verstoren. Een die momenteel nog door virtual private-networks (VPN's) wordt gekenmerkt.

VPN's waren ooit prima, maar ze zijn een ouderwetse aanpak. Ze zijn onhandig, moeilijk te beheren, duur, en ze worden belast door hun centrale command-en-control-infrastructuren. Ze kunnen geen gelijke tred houden met de digitale transformatie die de huidige organisaties doormaken.

Door een moderne, cloudgebaseerde, veilige benadering van remote access te bieden, presenteert Splashtop een duidelijk alternatief voor een technologie en markt die bij iedereen bekend is, maar waar weinigen veel genegenheid voor voelen.

Nog een manier waarop Splashtop anders is, is dat jullie al jaren winstgevend zijn.

Mark: Klopt, sinds 2015.

Ryan: En niet slechts een beetje winstgevend, maar behoorlijk winstgevend. Jullie hebben een sterke balans opgebouwd, iets waar de meeste venture-investeerders niets van af weten. En belangrijker nog, daarvoor hebben jullie onderweg geen snelle groei hoeven opofferen. Ik kan je vertellen dat de combinatie van hoge groei en hoge winstgevendheid van Splashtop op de best mogelijke manier een uitschieter maakt.

Mark: Onze recente groei en winstgevendheid zijn zeker versneld door de COVID-19 pandemie.

Ryan: Zeker, Splashtop had door COVID-19 de wind in de rug. Maar ik denk dat de pandemie alleen maar verhelderde en versnelde, wat dat al aan de gang was, .

Wat altijd een van de de krachtigste trends in bedrijfs-IT in was, is dat gebruikers gemakkelijk toegang konden krijgen tot de data die ze nodig hebben om hun werk te doen. Mensen willen onafhankelijk zijn. Ze willen geen toestemming vragen of speciale apparatuur aanschaffen of zich in allerlei bochten wringen. Ze willen gewoon krijgen wat ze nodig hebben om hun werk te doen, zonder hindernissen en struikelblokken. Als je mensen goede tools geeft om hun werk efficiënter en effectiever te doen, gaan ze die massaal gebruiken.

In veel ondernemingen, grote organisaties en zelfs in veel kleine bedrijven, leidde het gedwongen thuiswerken door de pandemie tot de ontdekking dat mensen vaak net zo productief digitaal werk op afstand konden doen, net alsof ze fysiek op kantoor waren. .

Mark: We zeggen graag dat de geest van thuiswerken uit de fles is, en er is geen weg meer terug!

Ryan: Precies, ja! Dat is een ander krachtig aspect van het Splashtop-verhaal; dat jullie de technische problemen van remote access hebben benaderd met, heel fundamenteel, de consument voorop. Dat betekent dat jullie het echt heel gebruiksvriendelijk en betaalbaar hebben gemaakt. Mensen vinden het dus prettig om Splashtop te gebruiken.

Maar tegelijkertijd lossen jullie voor ondernemingen een kernprobleem op. Door ze een betere manier te bieden om hun werknemers in contact te brengen met de data, software en andere digitale middelen die ze nodig hebben, om hun werk zo effectief mogelijk te doen.

Voor ondernemingen was er waarschijnlijk iets als de pandemie nodig, om ze deze betere manier te laten proberen. Maar net als zoveel andere dingen met COVID-19; nu we het licht hebben gezien (de betere manier van remote access), zou je jezelf voor de gek houden als je denkt dat we weer terug kunnen gaan naar de tijd voor de pandemie.

Mark: Dat is logisch. We hebben absoluut meer verkopen en meer interesse van grote ondernemingen gezien sinds de COVID-19 lockdown begon.

Ryan: En dat doet me denken aan nog een manier waarop Splashtop zich echt onderscheidt. Ik weet dat jij en de drie andere oprichters veel te bescheiden zijn om dit te zeggen, maar jullie zijn ongelooflijk technisch. Het is niet alsof je een aantal willekeurige technologieën in elkaar hebt geknutseld en er een gebruikersinterface op hebt geplakt, wat helaas wel vaak het geval is voor veel softwarebedrijven.

Het Splashtop-team heeft echt vanaf het begin een systeem opgebouwd dat veilig werkt over de hele linie van een aantal zeer moeilijke technische uitdagingen.

Een van de dingen waar ik als investeerder enthousiast van word, is dat jullie in wezen een grote gracht hebben gegraven, die erg moeilijk over te steken is voor anderen. Dit betekent dat het voor iemand heel moeilijk zou zijn om te na te maken wat Splashtop heeft gebouwd. Dit gaat niet op voor veel door durfkapitaal gesteunde bedrijven.

Op die manier lijkt Splashtop een beetje op Zoom. Veel andere tools voor videoconferenties hebben video en spraak. Maar het mooie van Zoom is dat ze veel tijd hebben gestoken in het schrijven van low-level code, die in hun software zit en op onze computers draait, waardoor hun videoperformance veel beter is dan die van hun concurrenten.

Het is niet zo dat het voor iemand onmogelijk is om te doen wat Splashtop heeft gedaan. Maar er zit veel technische magie achter jullie aanpak voor remote access. Die technologische diepgang is misschien niet duidelijk voor veel van de mensen die de software gewoon gebruiken en leuk vinden, maar die diepgang maakt het zo robuust en zorgt ervoor dat het zo goed werkt.

Mark: Nou, we hebben absoluut heel hard aan onze technologie gewerkt en we blijven voortdurend investeren om deze te verbeteren. We hebben het geluk dat alle vier de oprichters dezelfde visie en toewijding delen bij wat we proberen te bereiken.

Ryan: Ik denk eigenlijk dat de verbondenheid van de vier oprichters een van de superkrachten van Splashtop is! Het is zeldzaam om vier oprichters te vinden die al zo lang samen zijn. In jullie geval al sinds je studententijd aan het MIT, waar jullie allemaal elektrotechniek en computerwetenschappen studeerden. Jullie werken echt als een soort familie.

Mark: We zijn alle vier opgegroeid in Californië als kinderen van Taiwanese immigrantenouders. Dus ook al hebben we elkaar pas op het MIT ontmoet, we zijn met een gedeelde cultuur en opvoeding begonnen. We behandelen alle Splashtop-medewerkers als onderdeel van onze familie, en die aanpak is een grote reden waarom het team succesvol is geweest.

Ryan: Die nauwe samenwerking is, samen met de technische vaardigheden van het team, waarschijnlijk de reden voor iets anders dat indruk op me maakt bij Splashtop: jullie doorzettingsvermogen en veerkracht. In de loop der jaren zijn jullie geconfronteerd met behoorlijk ingrijpende uitdagingen in de markt en hebben jullie de zaken volledig omgedraaid.

Die combinatie van de visie van een nieuwe weg, samen met de vaardigheden en de drang om je met heel je hart op die nieuwe weg te storten, is best bijzonder. Het helpt het succes van Splashtop tot dusver te verklaren, en het geeft mij als investeerder vertrouwen dat jullie succesvol blijven.

Mark: We waarderen allemaal de steun die jij en Tae Hea (de mede-oprichter van Storm) ons team door de jaren heen hebben gegeven. Op nog betere prestaties in de toekomst!