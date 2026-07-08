Onderwijsinstellingen zijn overgestapt op hybride flexibel (HyFlex) leren en virtuele klaslokalen om onderwijs van hoge kwaliteit aan hun studenten te kunnen blijven bieden. Deze modellen bieden een flexibele benadering van leren, waardoor studenten de lessen persoonlijk, online of als combinatie van beide kunnen bijwonen.
Hoewel HyFlex-leren en virtuele klaslokalen veel voordelen bieden, brengen ze ook uitdagingen met zich mee. Een van de grootste uitdagingen is het bieden van betrouwbare en effectieve technische ondersteuning voor leerlingen en docenten die zich op verschillende plaatsen bevinden en verschillende apparaten gebruiken. Hierbij komt next-gen remote supportsoftware van pas.
Moderne remote supportsoftware stelt IT-technici in staat om op afstand toegang te krijgen tot andere computers of mobiele apparaten om ondersteuning te kunnen bieden. Deze technologie kan met name handig zijn in HyFlex-leeromgevingen en virtuele klaslokalen, waarin studenten en docenten vaak vanaf verschillende locaties werken en technische problemen kunnen ondervinden.
In dit artikel bespreken we hoe remote supportsoftware kan worden gebruikt om de leerervaring voor studenten en docenten te verbeteren. Ten slotte geven we de best practices voor het effectief gebruiken van remote supportsoftware en bespreken we hoe de remote access en remote supportsoftware van Splashtop specifiek HyFlex-leren en virtuele klaslokalen kan ondersteunen.
Hoe remote access-software de leerervaring verbetert
Remote supportsoftware kan een waardevol hulpmiddel zijn voor onderwijsinstellingen die de leerervaring in HyFlex-leren en virtuele klaslokalen willen verbeteren. Hier zijn enkele manieren waarop remote supportsoftware kan helpen:
Realtime ondersteuning voor studenten: Met remote supportsoftware kunnen docenten realtime ondersteuning bieden aan studenten die technische problemen ondervinden of vragen hebben over de les. Dit zorgt ervoor dat studenten meer betrokken zijn en op schema kunnen blijven met hun studie.
Remote access tot en beheer van apparaten van studenten: Met remote supportsoftware kunnen IT-technici op afstand toegang krijgen tot apparaten van studenten en deze bedienen om technische problemen op te lossen. Dit helpt verstoringen tot een minimum te beperken en zorgt ervoor dat studenten zich kunnen blijven concentreren op hun lessen.
Minimaliseren van verstoringen: Remote supportsoftware kan helpen om verstoringen te minimaliseren door IT-technici in staat te stellen snel technische problemen op te lossen en real-time support te bieden aan studenten en docenten. Dit voorkomt dat de lessen worden verstoord door technische problemen.
Door gebruik te maken van de functies van remote supportsoftware, kunnen onderwijsinstellingen de leerervaring in HyFlex-leren en virtuele klaslokalen verbeteren.
Belangrijkste kenmerken van effectieve remote supportsoftware
Bij het kiezen van remote supportsoftware voor HyFlex-leren en virtual classroom, is het belangrijk om rekening te houden met de belangrijkste kenmerken die de software effectief maken voor het ondersteunen van studenten en docenten. Hier volgen enkele belangrijke kenmerken om in de gaten te houden:
Onbeperkte apparaattoegang vanaf elke locatie en met elk apparaat: Remote supportsoftware moet IT-technici in staat stellen om overal en met elk apparaat toegang te krijgen tot onbeheerde apparaten, om ervoor te zorgen dat ze ondersteuning kunnen bieden aan alle studenten en docenten die technische problemen ondervinden.
Hoge performance en meerdere securityfuncties: Remote supportsoftware moet hoge performance en meerdere securityfuncties hebben om ervoor te zorgen dat deze veilig en effectief kan worden gebruikt. Dit omvat functies zoals encryptie, multi-factor-authenticatie en zero trust-beveiliging.
Sessie opnieuw opstarten en opnieuw verbinden: Remote supportsoftware moet de mogelijkheid hebben om sessies opnieuw op te starten en opnieuw te verbinden om ervoor te zorgen dat IT-technici support kunnen blijven bieden aan studenten en docenten, zelfs bij technische problemen of onderbrekingen.
Twee technici in één supportsessie: Bij remote supportsoftware moeten twee of meer technici in één supportsessie kunnen werken. Dit is handig voor samenwerking en het oplossen van complexere technische problemen.
Bestandsoverdracht, spraakoproep en sessie-opname: Remote supportsoftware moet functies hebben zoals bestandsoverdracht, spraakoproep en sessie-opname, wat nuttig is bij het oplossen van problemen en het samenwerken van leerlingen en docenten.
Multi-monitor en schermdeling via weblink: Remote supportsoftware moet de mogelijkheid hebben om multi-monitor set-ups te ondersteunen en docenten in staat te stellen hun schermen te delen via een weblink. Dit is handig om samenwerking en interactiviteit in de klas te vergemakkelijken.
Antivirusfunctie: Remote supportsoftware moet een antivirusfunctie bevatten, zoals Bitdefender, om ervoor te zorgen dat apparaten worden beschermd tegen malware en andere securitydreigingen.
Onbeheerde en beheerde toegang: Remote supportsoftware moet zowel onbeheerde als beheerde toegang bieden, wat handig kan zijn voor het bieden van ondersteuning aan studenten en docenten die een supportsessie niet kunnen bijwonen.
Chatbox en custom branding: Remote supportsoftware moet functies hebben zoals een chatbox en custom branding, die kunnen helpen om de supportervaring voor studenten en docenten te personaliseren.
Hoe de remote supportsoftware van Splashtop HyFlex Learning en virtuele klaslokalen ondersteunt
De remote support-software van Splashtop kan een waardevol hulpmiddel zijn voor onderwijsinstellingen die de leerervaring in HyFlex-onderwijs en virtuele klaslokalen willen verbeteren. Splashtop is eenvoudig te gebruiken en maakt snelle probleemoplossing mogelijk voor al je onderwijs- en beveiligingsbehoeften. Zo kan Splashtop je ondersteunen:
Met de remote supportsoftware van Splashtop kunnen maximaal twee IT-technici op afstand toegang krijgen tot een device van een student en deze bedienen om technische problemen op te lossen. Dit helpt verstoringen tot een minimum te beperken en zorgt ervoor dat studenten zich kunnen blijven concentreren op hun lessen.
Moeiteloze beheerde toegang via sessiecodes en supportlinks: het bieden van ad-hoc support wordt eenvoudig gemaakt met slechts een 9-cijferige sessiecode. Als iemand op een willekeurig apparaat moet worden geholpen, hoeft hij alleen maar de SOS-app te activeren en zijn unieke code met u te delen. Naast sessiecodes biedt Splashtop ook de mogelijkheid om supportsessies te starten via sessielinks. Dit geeft zowel de IT-technologie als de eindgebruiker meer flexibiliteit bij het starten van een supportsessie, waardoor het voor alle partijen gemakkelijker wordt.
Onbeheerde toegang met bewakings- en beheermogelijkheden.
Chat- en spraakoproepfuncties bieden gebruikers twee efficiënte manieren om te communiceren tijdens remote supportsessies.
Beveiliging en gegevensbescherming zijn onze prioriteit. Daarom bevat onze remote supportsoftware veel verschillende securityfuncties.
De software van Splashtop bevat ook een antivirusfeature, Bitdefender, om ervoor te zorgen dat apparaten worden beschermd tegen malware en andere beveiligingsbedreigingen.
Custom branding: genereer een custom SOS- of Enterprise-app met uw eigen logo en branding die uw leerlingen en docenten kunnen downloaden.
Integratie met Ticketing en ITSM: Splashtop kan worden geïntegreerd met toonaangevende PSA-ticketing- en ITSM-oplossingen, waaronder Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira en Microsoft Teams.
Klantenservice van wereldklasse, wanneer u die nodig heeft.
De remote access en remote supportsoftware van Splashtop is met succes geïmplementeerd bij veel onderwijsinstellingen - bijvoorbeeld bij Wayne State University en bij Virginia Tech - om de leservaring in HyFlex-leren en virtuele klaslokalen te verbeteren. Veel educatieve en andere topbedrijven vertrouwen op Splashtop als hun toonaangevende remote supportsoftware, en we hebben in de loop der jaren talloze prijzen gewonnen.
Conclusie
Remote supportsoftware kan een cruciale rol spelen bij het verbeteren van de leerervaring in HyFlex-leren en virtuele klaslokalen. Door gebruik te maken van functies zoals real-time support, externe toegang tot en het bedienen van apparaten van studenten, samenwerking in de klas en het minimaliseren van verstoringen, kunnen onderwijsinstellingen de uitdagingen van remote support overwinnen en effectieve ondersteuning bieden aan studenten en docenten.
De remote access en remote supportsoftware van Splashtop is een krachtige tool die onderwijsinstellingen kan helpen deze doelen te bereiken. Met functies zoals onbeperkte toegang tot apparaten, hoge prestaties en meerdere securityfuncties, sessie opnieuw opstarten en opnieuw verbinden, twee technici in één supportsessie, bestandsoverdracht, spraakoproep en sessie-opname, biedt Splashtops software betrouwbare en veilige ondersteuning aan studenten en docenten.
We moedigen onderwijsinstellingen aan om remote software for education te verkennen, zoals Splashtop, die is ontworpen ter ondersteuning van HyFlex-leren en virtuele klaslokalen.
Door adequate training en ondersteuning te bieden, te zorgen voor betrouwbare technologie en infrastructuur en effectief gebruik te maken van de functies van remote supportsoftware, kunnen onderwijsinstellingen een boeiendere en interactievere leservaring voor studenten creëren.
Klaar om de remote access- en remote supportsoftware van Splashtop zelf uit te proberen? Meld u vandaag nog aan voor een gratis proefperiode en ervaar de voordelen uit de eerste hand.