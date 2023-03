Top 5 softwaretools voor afstandsonderwijs

Bij afstandsonderwijs is het belangrijk om over de juiste hulpmiddelen te beschikken, zodat leerlingen, leraren en de lesinhoud allemaal met elkaar verbonden zijn. Hier zijn de beste softwareoplossingen voor scholen en hogescholen om het afstandsonderwijs te verbeteren.

Nu de COVID-19 pandemie weinig tekenen van vertraging vertoont, hebben veel hogescholen, universiteiten en K-12 schooldistricten zich voor het komende jaar gewend tot afstandsonderwijs als alternatief voor het traditionele klaslokaal.

Afstandsonderwijs is een effectieve manier voor studenten om hun opleiding voort te zetten, ongeacht fysieke of tijdsbeperkingen. Er is veel onduidelijkheid over hoe lang deze pandemie nog zal duren; daarom is het belangrijk dat opvoeders uitgerust zijn met de juiste software om hun leerlingen de best mogelijke leerervaring te bieden in deze veranderende tijden.

Dit gezegd zijnde, zal dit artikel 5 soorten software behandelen die onderwijsinstellingen moeten overwegen bij het implementeren van plannen voor afstandsonderwijs:

Leerbeheersysteem (LMS)

Videovergaderingen

Samenwerking

Teambewaking & Beheer

Toegang vanop afstand

Leerbeheersysteem (LMS)

Door weinig of geen toegang tot een fysiek klaslokaal en tekstboeken kunnen leraren een manier missen om effectief lesmateriaal aan hun leerlingen te geven. Leerbeheersystemen (LMS) bieden leraren een manier om het beheer, de levering en het bijhouden van onderwijsinhoud te automatiseren.

Populaire LMS-tools die tegenwoordig op de markt zijn, zijn onder meer Schoology Learning, Canvas en Blackboard Learn.

Videovergaderingen

Om een meer interactieve leeromgeving te bevorderen, willen docenten en begeleiders misschien in real time kunnen interageren met studenten tijdens hun colleges. Niet alleen houdt dit de leerlingen bezig, maar het kan de leraren ook in staat stellen om eventuele vragen die tijdens hun sessie langs komen te beantwoorden. Met hulpmiddelen voor videoconferenties kunnen leraren en leerlingen verbonden blijven en samenwerken in een virtuele omgeving in real time.

Populaire videoconferenties die worden gebruikt door universiteiten, scholen en individuele docenten zijn onder meer Google EDU, Zoom en Wyzant.

Samenwerking

Wanneer u op afstand leert, kan het soms onmogelijk zijn om de taken tussen meerdere mensen te coördineren. Samenwerkingssoftware stelt studenten en docenten in staat om met elkaar samen te werken en praktische instructie te vergemakkelijken.

Enkele van de meest gebruikte collaborative software tools omvatten, MURAL, Drawp voor School en Loop.

Remote Access Software

Sommige studenten missen mogelijk de softwaretools die ze nodig hebben (Adobe, Microsoft Office, enz.) op hun thuiscomputers. Met software voor externe toegang kunnen studenten op afstand toegang krijgen tot computers in schoollaboratoria en deze vanaf hun eigen apparaten bedienen. Ze kunnen elk softwareprogramma op de schoolcomputers uitvoeren tijdens een externe sessie, zelfs vanaf Chromebooks.

De huidige beste software voor toegang op afstand voor het onderwijs is Splashtop voor labs op afstand . Met Splashtop kunnen scholen leerlingen toegang geven tot Windows en Mac computers vanaf hun eigen computers, tablets en mobiele apparaten.

Remote Support

Door de aard van afstandsonderwijs kan het voor studenten en docenten moeilijk zijn om hulp te krijgen als ze technische problemen hebben met hun apparaten. Met software voor ondersteuning op afstand kunnen IT-technici hulp bieden aan elk apparaat op het moment dat hulp nodig is. Gebruik software voor ondersteuning op afstand om ervoor te zorgen dat je docenten en studenten hun problemen snel kunnen oplossen, zodat ze verder kunnen leren.

De huidige beste software voor toegang op afstand voor educatieve IT is Splashtop SOS .

