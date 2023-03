Gebruik Excel op een Chromebook met software voor Toegang op Afstand

Ga vanaf je Chromebook op afstand naar je Windows en Mac computers om de desktopversie van Excel te gebruiken en toegang te krijgen tot al je opgeslagen Excel bestanden.

Chromebooks zijn goedkope alternatieven voor pc- en Mac-laptops. Chrome OS is gebouwd om al je werk vanuit een webbrowser te kunnen doen door gebruik te maken van online apps zoals Google Sheets en de Google Drive.

Chromebooks zijn echter over het algemeen niet in staat om bepaalde softwaretoepassingen te installeren en uit te voeren, waaronder Microsoft Excel. Hoewel er bepaalde manieren zijn waarop u Excel vanaf een Chromebook kunt gebruiken, zoals een webapp, missen deze versies vaak functies en gebruiksvriendelijkheid in vergelijking met de desktopversie van Excel.

Dit blijkt een uitdaging voor bedrijven en scholen die willen dat hun gebruikers toegang hebben tot de volledige versie van Excel terwijl ze vanaf een Chromebook werken. Dit is de laatste tijd vooral belangrijk geworden omdat veel studenten en werknemers Chromebooks gebruiken om op afstand te werken.

Dus wat is de beste manier om deze problemen te overwinnen en Excel op je Chromebook te gebruiken?

Met Splashtop hebt u vanaf een Chromebook op afstand toegang tot uw Windows- en Mac-computers, zodat u eenvoudig toegang hebt tot Excel.

Dit betekent dat u exact dezelfde Excel-ervaring krijgt als wanneer u recht voor uw Windows- of Mac-computer zit. U kunt de externe computer in realtime openen en bedienen. U kunt Excel uitvoeren, profiteren van alle functies die het te bieden heeft en bestanden opslaan/ openen op de externe computer.

Hier is alles wat je moet weten om te beginnen.

Excel gebruiken op een Chromebook met Splashtop

Het klaarzetten duurt slechts een paar minuten. Zodra alles is ingesteld, kunt u met één klik externe verbindingen vanaf uw Chromebook naar een desktop starten!

Stap 1: Gratis aan de slag met Splashtop

Met Splashtop Business Access kun je met je laptop, tablet of mobiel apparaat toegang krijgen tot je andere computers en ze op afstand bedienen. Start nu je gratis proefperiode (geen creditcard of verplichting vereist) en volg de instellingsinstructies!

Gratis proefperiode

Stel uw Chromebook in met de gratis Splashtop Business Android-app in de Google Play Store. Of download de Splashtop Business-app uit de Chrome Web Store als uw Chromebook geen Android-apps ondersteunt.

Stap 2: Op afstand toegang krijgen tot je Mac of Windows computer vanaf je Chromebook

Als je eenmaal je Splashtop account en apparaten hebt ingesteld, ben je klaar om te gaan. Open de Splashtop Business App op je Chromebook om een lijst te zien van al je computers waartoe je toegang hebt. Selecteer dan degene die je wilt openen om verbinding te maken.

Stap 3: Excel gebruiken op de computer op afstand

Je ziet dan het scherm van je computer op afstand in real time en kunt de controle overnemen alsof je er vlak voor zit. Je kunt aan een nieuw Excel-werkblad beginnen of een opgeslagen werkblad openen om je taken af te krijgen!

Met Splashtop kunt u ook de meerdere monitoren van uw externe computer bekijken op uw lokale Chromebook met externe monitor.

Koop nu Splashtop voor je Chromebooks

Eenmaal ingesteld heb je alleen een internetverbinding nodig om vanaf een Chromebook toegang te krijgen tot je computers en Excel te draaien. Ook scholen en bedrijven kunnen Splashtop eenvoudig inzetten voor hun gebruikers.

Als je een individuele gebruiker bent...

Start je gratis proef van Splashtop Business Access en volg de bovenstaande stappen!

Als je een bedrijf bent met werknemers op afstand die Chromebooks gebruiken....

Splashtop biedt volumekortingen voor organisaties die medewerkers op afstand willen laten werken. Start nu een gratis proefperiode.

Als je een school of college bent met leerlingen die Chromebooks gebruiken....

Splashtop biedt remote desktop-oplossingen voor afstandsonderwijs en computerlabs op afstand! Met Splashtop hebben leerlingen toegang tot schoolcomputers vanaf hun Chromebooks, zodat ze elke softwaretoepassing, inclusief Excel, kunnen uitvoeren vanaf hun eigen apparaat.