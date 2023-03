Video: Remote Desktop gebruiken om toegang te krijgen tot Photoshop

Heb je ooit Photoshop nodig gehad, maar heb je niet de juiste computer voor je?

Gelukkig zorgt Splashtop ervoor dat je dat probleem nooit meer zult hebben.

Using Remote Desktop to Access Photoshop

Met Splashtop Business Accesshebt u vanaf al uw persoonlijke apparaten eenvoudig toegang tot en gebruik van Photoshop op uw externe computer.

Elke keer dat u Photoshop nodig heeft, of dit nu op uw kantoorcomputer of een andere desktop is, kunt u uw eigen laptop, tablet of smartphone gebruiken om een Splashtop remote desktop-sessie naar die externe computer te starten. Eenmaal verbonden, zie je het scherm van de externe computer in realtime en kun je de controle overnemen alsof je ervoor zit.

Van daaruit kunt u naadloos Photoshop gebruiken en uw taken met gemak voltooien.

Nu aan de slag gaan

Met de snelle externe verbindingen van Splashtop is het ongelooflijk eenvoudig om vanuit huis toegang te krijgen tot uw werkcomputer en toepassingen op uw werkcomputer te gebruiken alsof u er recht voor zit. Splashtop Business Access houdt u altijd en overal verbonden met uw werkcomputer, waardoor u gemakkelijk thuis kunt werken.

Toegang tot elke Windows-, Mac- of Linux-computer vanaf elk ander Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat.

Ontdek zelf hoe snel en eenvoudig het is door vandaag nog met uw gratis proefperiode te beginnen !