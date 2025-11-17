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Designer using remote desktop to access Photoshop

Video: Remote Desktop gebruiken om toegang te krijgen tot Photoshop

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
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Heb je ooit Photoshop nodig gehad, maar heb je niet de juiste computer voor je?

Gelukkig zorgt Splashtop ervoor dat je dat probleem nooit meer zult hebben.

Using Remote Desktop to Access Photoshop
Using Remote Desktop to Access Photoshop

Met Splashtop Remote Access kunt u Photoshop op uw externe computer eenvoudig gebruiken vanaf al uw persoonlijke apparaten.

Elke keer dat u Photoshop nodig heeft, of dit nu op uw kantoorcomputer of een andere desktop is, kunt u uw eigen laptop, tablet of smartphone gebruiken om een Splashtop remote desktop-sessie naar die externe computer te starten. Eenmaal verbonden, zie je het scherm van de externe computer in realtime en kun je de controle overnemen alsof je ervoor zit.

Van daaruit kunt u naadloos Photoshop gebruiken en uw taken met gemak voltooien.

Met de snelle remote verbindingen van Splashtop is het ontzettend eenvoudig om je werkcomputer vanuit huis te benaderen en alle applicaties op je werkcomputer te gebruiken alsof je er recht voor zit. Splashtop houdt je altijd verbonden met je werkcomputer, waar je ook bent, en maakt thuiswerken eenvoudig.

Toegang tot elke Windows-, Mac- of Linux-computer vanaf elk ander Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat.

Ontdek zelf hoe snel en eenvoudig het is door vandaag nog uw gratis proefperiode te starten!

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