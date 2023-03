Laat de goede tijden beginnen: Bespiegelingen van ISTELive 2022 in New Orleans

Splashtop was een exposant op ISTELive 2022. Lees verder voor de beschouwingen van onze content manager, Gillian, en een aantal geweldige citaten van onderwijsklanten.

De afgelopen twee jaar waren zonder twijfel zwaar voor mensen in het onderwijs, dus we waren blij iedereen dit jaar weer te zien in New Orleans op ISTELive 2022. De conferentie/expo biedt boeiende, praktische strategieën voor de klas, scholen en districten. Duizenden onderwijskrachten, administrateurs en aanbieders van onderwijstechnologie kwamen dit jaar naar New Orleans voor het in-person event.

Zoals ze in New Orleans zeggen "Laissez les bon temps rouler!" (Laat de goede tijden beginnen!)

New Orleans is een van de beste steden in de VS zijn om een conferentie te houden. Zoals ze zeggen, "Laissez les bon temps rouler!"

Kunt u een betere manier bedenken om de dag te beginnen dan met een verse, warme beignet in Café Du Monde? Het briesje dat door Spanish moss waait voelen en luisteren naar de jazzmuziek die klinkt vanuit de kleurrijke panden in het French Quarter. De dag afsluiten met collega's, het beste dat de zee te bieden heeft in Louisiana eten. Het was een paradijs voor fijnproevers. Onnodig te zeggen dat ik zeker terug zal komen!

Verhalen, haaien en Splashtop-liefde

Het congrescentrum was overvol, en de Expohal stond te popelen! Splashtop had een stand in de Expo Hall waar we in contact kwamen met honderden managers en beslissers in de onderwijstechnologiemarkt, maar ook met bestaande klanten en partners.

Als content marketeer had ik verwacht een beetje achterover te leunen, wat rond te kijken, met huidige klanten te praten en wat foto's te maken. ISTELive hield me scherp en dwong me mijn sales-skills in te zetten! We hadden zoveel aanloop op de eerste dag dat ik de hele dag geen tijd heb gehad om even te gaan zitten! Onze haai-knuffels en Yeti-koelbox-verloting trokken ook veel mensen naar de stand. We ontmoetten mensen uit heel de VS — Noord Dakota, Maine, Washington en meer!

Het was heel bijzonder om met huidige Splashtop-gebruikers te praten. Ik werk remote, dus dit was mijn eerste kennismaking met onze gebruikers IRL (in real life). Iedereen was zo enthousiast! Ze kwamen langs bij de stand om gedag te zeggen en hun Splashtop-verhalen te delen.

Dit is wat onze vrienden in het onderwijs te zeggen hadden over Splashtop:

“Ik geef les op een middelbare school Marksville in het centrum van Louisiana, en ik ben dol op Splashtop! Als er een varvanger voor de klas staat, laat ik ze mijn laptop naar de klas draaien zodat ik ze kan zien. Dan neem ik het smartboard over en stuur ik berichten naar de kinderen, zoals 'Hé jongen A, je maakt te veel lawaai' of 'Kind B, ga weer aan de slag!' Ze denken echt dat er een geest in mijn smartboard zit!”

Nettie Jeansonne, lerares op Marksville High School “Ik geef les in grafische vormgeving. Ik ben dol op Splashtop, omdat ik hiermee door het klaslokaal kan lopen en toch mijn computer en de presentatie op afstand kan bedienen vanaf mijn iPad. Het is zo gemakkelijk om op die manier les te geven! Ik heb zelfs beheerders gehad die me vroegen hoe ik het deed.”

Crystal Samuels, Leraar, Brandywine School District "We gebruiken Splashtop zodat onze studenten via hun laptops de krachtigere computers in het kunstlab kunnen gebruiken."

Dr. Mary Beth Clifton, coördinator instructietechnologie, schooldistrict West Chester Area “We vinden het heel fijn om Splashtop te gebruiken om docenten op afstand te helpen wanneer we niet bij hen ter plaatse kunnen zijn. We zijn in staat om in hun computers te komen en hen te helpen de dingen te doen die ze op dat moment moeten doen!”

Ursula Martin, Mobile County Public School-systeem

Geaux Enterprise!

Splashtop heeft een aantal grote onderwijs-klanten (waaronder Virginia Tech, Poway Unified School District en Abbey Road Institute) omdat we uitstekende oplossingen bieden voor zowel remoteb access als IT-support.

Het was geweldig om met docenten, administrateurs en IT-professionals te praten over Mirroring360 en Remote Labs, maar Enterprise was de echte ster van de show. We hoorden telkens weer hoe nuttig zo'n alles-in-één-tool is voor hun scholen en districten. Als brede apparaatondersteuning, remote computermanagement en solide beveiliging u ook goed in de oren klinken, praat dan vandaag nog met een van onze verkopers of probeer een demo.

Al met al hebben we een geweldige tijd gehad op ISTELive 2022! Ik kijk ernaar uit jullie allemaal volgend jaar te zien in Philly voor ISTELive 2023!