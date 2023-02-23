ハイブリッドコンピューティングインフラストラクチャをサポートする、手頃な価格のエンタープライズグレードのリモートアクセスソリューション
Splashtop は、物理コンピューターと仮想マシンを組み合わせたハイブリッド コンピューティング インフラストラクチャを持つ組織に適しています。
3,000万人以上のユーザー(個人、企業、学術研究機関、政府機関、中小企業、 MSPs、IT部門を含む)は、 Splashtopの高性能で迅速な導入可能なリモートアクセスをコンピュータやVMに利用しています。
単一のアプリから物理および cloud コンピューティングリソースにアクセスし、リモートアクセスを含む一元化されたコンソールを介してすべてを管理します。
物理コンピューター(Windows、Mac、Linux、Chromebookデスクトップおよびラップトップ)
サーバー
iOS および Android モバイルデバイス
仮想マシン
VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS上のVDI/DaaSソリューション
IT チームは、Splashtop Enterprise を使用して柔軟性、制御性、拡張性、使いやすさを獲得し、ハイブリッド IT インフラストラクチャを効果的に管理できます
パフォーマンス
ユーザーは、ビデオ編集、グラフィック デザイン、アニメーション、コーディングなどのタスクを低遅延で実行できる、信頼性の高い高性能のリモート セッションを利用できます。対面で作業する場合と同じように、仕事用のコンピュータ、アプリケーション、データにアクセスできます。Splashtop 、高性能cloudコンピューティングのためにcloud GPU を実行する VM へのリモート アクセスもサポートしています。
安全
Splashtop のセキュリティ機能には、強力な認証要件、承認制御、包括的なログ記録などが含まれます。集中認証のためにシングル サインオンと統合します。リモート セッション中にデータは転送されません。
使いやすさ
ユーザーは、Splashtop Business アプリを使用して、任意のデバイスおよび任意の数のデバイスから即座にリモート接続できます。ユーザーフレンドリーなインターフェイスと直感的な機能により、設定、管理、使用が簡単になります。
主なメリット
オールインワンのリモートアクセスとリモートサポート
IT 部門は、組織のリモート アクセスを管理し、オンデマンドの「ヘルプデスク」サポートを提供し、無人コンピュータをいつでもリモートで管理および監視できます。 すべては集中コンソールを通じて行われます。
幅広いデバイスサポート
Splashtop は、Windows、Mac、Linux で一貫して高品質のユーザー エクスペリエンスを提供します。ユーザーは、Windows、Mac、iOS、Android、Chromebook のどのデバイスからでもリモート接続できます。
世界クラスのカスタマーサービス
capterraからSplashtopユーザー総合評価 97 を獲得し、他のすべてのリモート デスクトップ ベンダーを大幅に上回ったことを誇りに思います。 優れた顧客サービスを提供することが当社の最優先事項です。
クイック�設定
数分で起動して実行できます。ライセンスの再取得や新しいインフラストラクチャの取得も必要ありません。
既存の投資を活用する
ユーザーは、Adobe Creative Suite、Autodesk、Avid Media Composer、Pro Tools、Vectorworks、ArcGIS、Rhino、SketchUp、SolidWorks など、既存のコンピューターやライセンスされたアプリケーションにアクセスできます。オフィスのワークステーションと同じように、パフォーマンスを犠牲にすることなく作業できます。
リモートワークと対面ワークを組み合わせた最適なソリューション
Splashtop の機能により、コンピューティング リソースを対面でもリモートでもスムーズに使用できます。柔軟な働き方が未来であり、 Splashtop最適なリモートアクセスおよびリモートサポートパートナーです。
クラウドベースのDaaSパートナーシップ
Amazon WorkSpaces、VMware Horizon cloud、Microsoft Windows Virtual Desktop (WVD) on Azure、Citrix Managed DesktopsなどのcloudベースのDaaS(Desktop as a Service)ソリューションが、オンデマンドの従量課金制コンピューティングに最適なプラットフォームとして浮上しています。Splashtop は、AWS、GCP、Azure、Nutanix とパートナーシップを確立しています。