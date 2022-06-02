WavelinkがSplashtopと提携してスマートデバイスリモートコントロールをリリース
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新しいモバイルソリューションは、問題をリモートで評価しトラブルシューティングを行い、Androidを使用する企業の生産性を最大化します。
ソルトレイクシティ — 2016年12月7日 — モバイル生産性を加速する業界リーダーであるWavelinkは、Splashtop Inc.との新しいパートナーシップを通じて、スマートデバイスリモートコントロールのリリースを発表しました。このAndroid用リモートコントロールは、Wavelinkの強力なモビリティ管理をすべてのプラットフォームに拡張し、ビジネスが稼働時間と生産性を最大化するのを支援するモバイルソリューションを強化します。
Wavelinkは、ミッションクリティカルなモバイル展開のために、倉庫から店舗までの生産性を向上させる強力なエンタープライズモビリティ管理を提供します。Androidベースの製品が市場で増加し、企業が次世代技術に移行する中、WavelinkはMicrosoftのモバイルオペレーティングシステムを超えて、Android OSプラットフォームへのリモートコントロール機能を拡張し、顧客のニーズに応えています。このソリューションは、Wavelink Avalancheに付随しており、企業のモビリティ管理を包括的に提供し、労働者がモビリティから最大限の利益を得られるようにし、労働者のデバイス上のモバイルアプリケーションを更新する最も効�率的な手段を提供します。
「私たちはお客様を次世代のプラットフォームに進めることに興奮しています」とWavelinkのプロダクトマネージャーであるAlex Evansは述べました。「デバイスがダウンすると、生産性が低下し、最終的には利益に影響を与えます。顧客のコミットメントや企業の目標を達成するためには、そのデバイスをできるだけ早く稼働させる必要があります。私たちのスマートデバイスリモートコントロールソリューションは、問題解決を迅速化し、サポートチームにデバイスアクセスを提供して問題を再現し、迅速に診断と解決を行えるようにします。
スマートデバイスリモートコントロールは、Wavelinkの顧客が現場で直接トラブルシューティングを行うことで、長時間のダウンタイムを防ぐのに役立ちます。この即時の修理時間は、職場の生産性を最大化し、デバイスを修理に送る際に無駄な時間を保証しません。
スマートデバイスのリモートコントロール機能には以下が含まれます：
簡単な設定。企業は独自の設定パッケージを作成し、インストールリンクを送信できます。
セキュアなセッション。 新しいリモートコントロールは、TLSおよびAES-256ビット暗号化とすべてのセッションイベントのログを提供します。
ライブ体験問題報告。 スマートデバイスリモートコントロールソリューションは、設定を確認し、エラーを再現し、問題を修正するための可視性を向上させ、企業がユーザーが報告している問題を直接確認できるようにします。
リモート診断。ITは、デバイスを不必要なサ��ービスに送る前に問題をテストし、設定を確認することで、「故障なし」を避けることができます。
ファイルと修正の転送。 企業は、ログファイル、OSアップデートなどのファイルをデバイスに送信したり、デバイスから送信したりできます。
リモートで再起動。強制リセットにより、更新がインストールされ、準備が整います。
ハードウェア、ソフトウェア、または接続性に関係なく、企業は労働者がアイドル状態になる原因を確認する必要があります。スマートデバイスリモートコントロールは、設定を確認し、エラーを再現し、問題を修正するための可視性を提供します。企業は、最大の稼働時間を確保するために、この種のリモート解決に依存しています。これは、Splashtopのような主要なプロバイダーとのパートナーシップに向けた重要な要素の1つです。
「Wavelinkと協力して、この強化されたモバイル管理サポートをスマートOSプラットフォームに提供できることを嬉しく思います」と、SplashtopのCEO兼創設者であるMark Leeは述べました。「Splashtopは最高のリモートコントロールを提供しており、このパートナーシップはSplashtopの最も強力なエンタープライズ機能の1つを活用しています。WavelinkとSplashtopの統合モバイルソリューションツールは、ITサポートチームが迅速に問題を評価し解決することを可能にし、従業員がビジネスを推進し、利益をもたらすタスクに戻ることができます。」
最新のモバイル展開向けに設計されたSmart デバイス リモートコントロールは、既存のリモートコントロール機能をAndroid 4.4 KitKatリリースおよびそれ以降のリリースに拡張し、Honeywell、Panasonic、Zebraなどのプラットフォームをサポートします。
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About Wavelink
Wavelinkは、サプライチェーン業務を可能にするソリューションでモバイル生産性を加速します。製造業、小売業、倉庫業、フィールドフォースオートメーションなどの業界で、世界中の組織がWavelinkのエンタープライズモビリティ管理、ホスト接続アプリケーション、音声対応ソリューションを利用して、モバイルデバイスをサプライチェーン管理システムに接続し、ミッションクリティカルなモバイル展開での労働者の生産性を確保し、コストを削減し、運営利益に直接貢献しています。WavelinkはLANDESKファミリーの一部で、ユタ州サウスジョーダンに本社を置いています。詳細については、www.wavelink.comをご覧ください。最新の製品と顧客ニュースをTwitterとLinkedInから入手してください。
About Splashtop
Splashtop Inc.は、最高クラスのクロススクリーン生産性、サポート、コラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、どのデバイスからでもどこからでもアプリやデータにアクセスできるようにします。Splashtopのリモートサポートサービスは、ITやMSPがコンピュータ、モバイル、産業機器、IoTをサポートすることを可能にします。Splashtopのコラボレーションサービス、Mirroring360やClassroomを含む、はデバイス間での1対多の効果的な画面共有を可能にします。現在、3,000万人以上のユーザーがSplashtop製品を楽しんでおり、製造パートナーもいます。会社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスがあります。詳細はwww.splashtop.comおよびwww.mirroring360.comをご覧ください。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
記載されている製品やサービスは、それぞれの会社の商標または登録商標である場合があります。
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