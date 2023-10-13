SplashtopとCanopyが提携し、IoTデバイスのリモート管理を強化
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成長するIoTデバイス管理の需要に応えるため、パートナーシップはSplashtopのセキュアリモートアクセスとCanopyのプレミアリモートモニタリングおよび管理 (RMM) プラットフォームを結びつけます。
CUPERTINO, Calif., 2023年10月17日 — Splashtop、セキュアリモートアクセスソリューションのリーダー、およびCanopy、複雑なハードウェア展開のための主要なRMMプラットフォームは、IoTデバイスのリモート管理を強化し、合理化するための戦略的パートナーシップを発表しました。この統合は、キオスクやPOSシステムからデジタルサイネージやカメラまで、ユニークでカスタムなハードウェアデバイスを提供するプロバイダーが増加するIoT分野での専門的なリモート管理の需要に応える包括的なソリューションを導入します。
急速に拡大しているグローバルなIoTマネージドサービス市場は、2027年までに1,350億ドルに達すると予測されており、マネージドサービスの中で最も成長が速い分野として位置づけられています。企業が独自のハードウェアソリューションの開発と設定を進める中、CanopyとSplashtopの提携により、IoTデバイス向けリモートアクセスソリューションの中でも特に包括的なソリューションの1つが提供され、リモートサポートやトラブルシューティングから本格的なデバイス管理まで幅広く対応します。
「IoTアプリケーションの急増を目の当たりにしており、企業がリモートアクセスを持つことが、技術的な問題を迅速に診断し解決するために重要です。これにより、デバイスのダウンタイムとビジネスへの影響を最小限に抑えることができます」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。「Canopyとの提携により、このダイナミックなセクターの進化する要求を満たし、超えるために、私たちの提供範囲を強化しています。」
SplashtopのCanopyプラットフォームへの統合により、CanopyユーザーがIoTデバイスに迅速にリモート接続し、トラブルシューティングや問題解決を行うことができる高パフォーマンスのリモートコントロール機能が導入されます。これは、IoTの使用例におけるデバイスのダウンタイムの影響を考えると非常に重要です。SplashtopとCanopyのシナジーにより、顧客は無人デバイスへのシームレスで迅速かつ安全なアクセスを享受し、効率的なリモートトラブルシューティングを実現します。
「このSplashtopとの提携は、Canopyにとってゲームチェンジャーです」と、CanopyのCEOであるSteve Lathamは述べました。「私たちの製品を統合して単一のオファリングにすることで、顧客が必要としていたオールインワンのソリューションをこの分野に提供しています。Splashtopのセキュリティにおけるリーダーシップと多様なデバイスエコシステムのサポートは、私たちの使命を補完し、共に成長することを楽しみにしています。」
CanopyとSplashtopは以前、選択するグループの�顧客と密接に協力するパイロットプログラムを開始し、効率とセキュリティの向上を含む大きな利益が報告されています。
「CanopyとSplashtopが提供するオールインワン管理ソリューションは非常に価値があります」と、パイロットプログラムの参加者であるTeladのエンジニアリング責任者、Drew Jackson氏は述べています。「以前は、コストのかかる外部リモートデスクトップアプリや潜在的なセキュリティの脆弱性に悩まされていました。SplashtopはSSLを使用した同じ暗号化接続で動作し、追加のポートを開く必要がないため、Canopy管理プラットフォームに最適なアドオンです。」
この感情はIoTセクター全体に響き渡り、この共同提供の価値を強化しています。
Splashtopの戦略的拡大: IoTセクターでのSplashtopの足跡を深め、特に製造業、メディア、セキュリティ監視などの主要産業をターゲットにしています。
Canopyの効率と機能セットの強化: サードパーティツールへの依存を減らし、ファイル転送、セッションログ、リモートセッションのユーザー承認コントロールなどの強化された機能を追加します。
シームレスな統合: このオールインワンのリモート管理ソリューションは、外部アプリやデバイスの資格情報を管理するよりも3倍速く、ワンクリックでリモートアクセスセッションを開始できるため、顧客に利益をもたらします。
セキュリティの向上: Splashtopの強力なセキュリティプロトコルを活用し、この統合は大規模な無人デバイス�展開にとって重要な要素であるセキュアアクセスを提供します。
業界をリードするIoTフォーカス: Splashtopのリモートアクセスとサポート技術をCanopyの専門的なRMMプラットフォームに統合することで、現場のデバイスの強力なリモート管理を可能にするユニークなソリューションを成長するIoTセクターに提供します。
利用可能性
Splashtopのリモートアクセスとサポート機能は、Canopyのすべてのライセンスプラン（Starter、Advanced、Premierを含む）で利用可能になりました。
Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するソリューションのリーダーです。そのソリューションは、ハイブリッドワークとIT / MSP リモートサポートのために、迅速でシンプルかつ安全な体験を提供します。 Splashtopの特許取得済みの高パフォーマンステクノロジーは、4K HD品質、マルチモニターサポート、60fpsを超低遅延で実現可能です。 Splashtopは、高度なセキュリティ機能、幅広いデバイスサポート、応答性の高いカスタマーサービスを備えています。3000万人以上のユーザー、25万の企業、Fortune 500企業の85%を含む企業が、世界中でSplashtop製品を利用しています。www.Splashtop.comをご覧ください。
Canopyについて
Canopyは、キオスク、POSシステム、デジタルサイネージなどの複雑なハードウェア展開のダウンタイムを削減することに焦点を当てたリモートモニタリングおよび管理（RMM）ソフトウェアプラット��フォームです。世界中で100万台以上のデバイスがプラットフォームを通じて管理されており、Canopyは小売、レストラン、セキュリティ、製造業、公共サービスなど多様な分野のFortune 100クライアントにサービスを提供しています。Visit www.goCanopy.com.