手頃な価格でリモートアクセスソリューションでミッションを最大化
Splashtop では、非営利団体の価値ある活動を支援することを信じています。そのため、私たちは彼らのニーズに合わせた特別価格を提供し、予算を伸ばすことなく最先端のリモートアクセス ソリューションに確実にアクセスできるようにしています。 これにより、非営利団体は最も重要な場所、つまりミッションに向けてリソースを割り当てることができます。
Splashtop を使用すると、非営利団体はチームを接続し、どこからでもミッション クリティカルなアプリやデータにアクセスし、リモート アシスタンスを提供し、あらゆるデバイスでスタッフをサポートし、最大限のセキュリティでどこからでもコラボレーションできます。
ケーススタディー
St. Joseph’s School for the Deaf セキュリティを強化し、リモートサポートを拡張
St. Joseph’s School for the Deaf 限られた予算で学生とスタッフをリモートでサポートする必要がありました。 Splashtop は、必要なものをすべて破格の価格で提供しました。これにより、学生向けの新しいデバイスにより多くの予算を投入することができました。
NGOおよび非営利団体にとっての Splashtop Remote Access ソリューションの利点
包括的なセキュリティ機能
すべてのリモートセッションは、セキュリティ機能とベストプラクティスによって保護されています。これらの機能には、TLS および 256 ビット AES 暗号化、デバイス認証、2 段階認証が含まれます。接続、ファイル転送、および管理イベントもログに記録されます。詳細はこちら SOC2、GDPR、HIPAAコンプライアンスについて。
使いやすい
Splashtop を使用すると、一元化された技術者コンソールにアクセスして、大量展開を実装し、ユーザー、グループ、デバイス、アクセス許可を管理できます。インストール、使用、拡張が簡単です。
高性能機能
最大60fpsの4Kストリーミングで、HD品質と高速接続をリアルタイムで体験してください。直感的なユーザー インターフェイスと、4:4:4 カラー、高忠実度オーディオ、低遅延などの優れた機能を備えた複数の同時セッションを持つことができます。
デバイス間でアクセス可能
Windows、Mac、iOS、Android、ChromeブラウザからWindows、Mac、Linuxコンピュータにリモート接続できます。また、同じアプリケーションから、VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS、Azureなどの仮想マシンと仮想デスクトップインフラストラクチャ(VDI)にアクセスすることもできます。
非営利団体の割引を受ける資格はありますか?
Splashtop は、501(c) および 501(c)(3) ステータスに分類される団体を含む、適格な非営利団体に特別価格を誇らしげに拡大します。私たちは、前向きな変化を推進する上で非営利団体が果たす重要な役割を理解しており、リモートアクセスソリューションへの手頃な価格のアクセスを提供することで、非営利団体の使命をサポートすることに尽力しています。登録された慈善団体、NGO、社会的企業のいずれであっても、当社はコストを最小限に抑えながら業務を合理化し、効果を最大化できるよう支援します。
以下のフォームに記入して、非営利団体限定割引の対象となるかどうかを確認してください。