Home Farm Family Medicineは、COVID-19の間に最前線の医療プラクティスを設立するためにSplashtopを活用
限られたリソースで新しい診療所を設立するために、医療専門家のチームがリモートアクセスをどのように活用したかをご覧ください
概要
Home Farm Family MedicineはSplashtopリモートアクセスを使用して、個人が自宅からドキュメントの処理やその他のタスクを行いながら、HIPAAに準拠することを可能にしています。さらに、COVID-19以降、軽度の症状があるが仕事ができるスタッフは、他のスタッフや患者に感染させることなく、自宅からSplashtopを利用して働いています。
Home Farm Family MedicineのJake Harrelsonに話を聞きました。彼の仕事は、患者が医療で直面する障害を克服するのを助けることです。さらに、彼はネットワーク管理者、ワクチンプログラムコーディネーター、オフィス内のさまざまなタスクの担当者です。
Home Farm Family Medicineより
このプロジェクトは前例のない成功を収め、Splashtopの皆さんは素晴らしいスキルを持った人たちです。過去数か月間、Splashtopについて学び、使用する機会を持てたことに、言葉では言い表せないほど感謝しています。このような信頼性が高く、安定したリモートアクセスソフトウェアを手に入れることは、かねてからの夢が叶ったようなもので、それは本当に素晴らしい体験でした。
Jake Harrelson, Patient Navigator
課題: 顧客サービスを優先するHIPAA準拠のリモートアクセスソリューションを見つけること
これまで、Home Farm Family Medicineは、Dr. Morrisonが貯金と退職金を使って開業したことで資金を得てきました。いくつかのチームメンバーはまだボランティアで、最終的な給料日を期待して時間を記録しています。この診療所は、保険会社と資格を取得し、請求できるようになるまで、財政的な支援が必要です。
非常に限られた資金のため、Home Farm Family Medicineは、さまざまなソフトウェアソリューションの支援を求めて多くの企業に連絡しました。Jake Harrelsonは、ネットワーク管理者、ワクチンプログラムコーディネーター、さまざまなオフィス業務の担当者であり、チームに最適なソリューションを見つける役割を担っています。
ジェイクは言いました、「開業の1週間前にファイル共有のためのイントラネットを設定し、スタッフの拡張計画と限られたスペースのためにリモートアクセスのメカニズムが必要だと気づきました。そして、COVID-19が私たちの州に来たとき、リモートアクセスの必要性は、症状のあるチームメンバーが自宅で働けるように拡大しました。もちろん、ソリューションがHIPAA法に準拠していることを確認する必要がありました。」リモートタスクには、電子医療記録システムの実装、保険会社との資格認定、請求などが含まれます。
Jakeは、LogMeInとTeamViewerをリモートアクセスソフトウェアプロバイダーとして知っており、過去に使用したことがあります。しかし、彼の経験では、Home Farm Family Medicineにとって重要な親密なカスタマーサポートが欠けていました。
解決策: Home Farm Family Medicineは、比類のない顧客サービスを提供する安全で高性能なリモートアクセスソリューションSplashtopを発見
Home Farm Family Medicineは、追加のスペースを借りることなくスタッフを拡大し、COVID-19の拡散を抑えるためにスタッフが在宅勤務できるようにしようとしていました。
LogMeInやTeamViewerの代替ソリューションを探していたJakeは、Splashtopに出会い、それが高く評価され、HIPAAコンプライアンスをサポートしていることを知りました。彼は、「最も重要なのは、あなたのチームが私のコミュニケーションに迅速かつ効率的に対応し、フレンドリーなメールで私が正しい選択をしたと感じさせてくれたことです。」と言いました。
ジェイクはさらにSplashtopのユニークな機能を強調しました:
実装と使用の容易さ: 「セットアップと実装プロセスは非常に簡単で、ヘルプ記事にしっかりと記載されていました。セットアップと使用の容易さにより、すべてのスタッフメンバーがオフィスネットワークとファイルシステムにリモートで平等にアクセスできるようになりました。
スタッフメンバーが、営業時間外や週末にあなたのソフトウェアを利用しています。また、勤務時間中にリモートアクセス専用のワークステーションを設置しています。これは定期的に使用されており、私たちが忙しい日に必要なほど大きくない初期の場所にいるためです。私もサーバーやオフィスのほとんどのコンピュータにリモートでアクセスし、オフの時間にオフィスに行かずに発生する可能性のある問題を修正することができます。」
幅広いデバイスサポ��ート: Home Farm Family Medicineは現在、オフィスに4台のPCをエンドポイントとして持ち、スタッフは自宅からさまざまな個人デバイスで接続しています。家庭用デバイスには、Windows PC、Androidフォン、iPhone、Macコンピュータが含まれます。ジェイクは言いました、「Splashtopは、私たちが使用したすべてのデバイスでシームレスに動作します。」
パフォーマンス: “Splashtop has unrivaled パフォーマンス. 私たちはSplashtopを定期的に問題なく利用しています。スタッフから接続性、使用状況、その他の問題についての報告を受けたことはなく、私自身も何も気づいていません。」
セキュリティ: Home Farm Family Medicineは、堅牢なセキュリティを備えたリモートアクセスソリューションを必要としていました。ジェイクは言った。「Splashtopは厳格なセキュリティ手順を利用して、リモートセッションとデータを安全に保っています。」
カスタマーサービス：「Splashtopのカスタマーサービスチームは本当に素晴らしいです！彼らの親切な言葉と行動が、Splashtopを私たちのリモートアクセスソフトウェアの選択肢として確立しました。皆さんにブラボー！」
結果: コスト削減と効率の向上
Home Farm Family Medicineは、追加のスペースを借りる必要がなく、主要なチームメンバーを失うことなく病気の拡散を防ぎ、費用を節約しました。ジェイクは言いました、「追加のスペースが必要ないことで、少なくとも月に1,000ドルを節約でき、職場の効率が計り知れないほど向上しました。また、リモートワークを許可することで、不要な化石燃料の排出を防ぎ、通勤時間を多く節約できました！」
制限事項
Home Farm Family Medicineについて
Home Farm Familyは、バーモント州ブラトルボロ郊外に最近設立されたファミリーメディスンオフィスです。2020年6月現在、彼らはさまざまなチームメンバーを擁しています：医師、医師助手、2人の登録看護師（そのうちの1人はケースマネージャーとして機能）、認定メンタルヘルスカウンセラー、医療助手、オフィスマネージャー、患者ナビゲーター、そして数人の学生とオフィスワーカーです。小さな診療所では、すべてのチームメンバーが複数の責任を持っています。