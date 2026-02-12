2022年のリモートサポート市場トレンドの現状
どこからでも働ける取り組みが、分散型労働力をサポートするITへの圧力を増しています。今日のITに影響を与えるリモートサポートのトレンドについて学びましょう。
今日のITヘルプデスクとサービスデスクに影響を与えるリモートサポートのトップトレンドをこの独占レポートで学ぶ
Enterprise Strategy グループ (ESG)との共同研究によると、パンデミック後もリモートITサポートの需要は増加し続け、96%の回答者によればそれが主流であり続けるとされています。しかし、組織は持続不可能なレベルのストレスと燃え尽き症候群に直面し、ITサポートの目標の維持、採用、定着、スキル不足に挑戦しています。
レポートによると:
- 65%のITヘルプデスクチームが、持続不可能なレベルのストレスと燃え尽き症候群を報告しています。
- 95%の人が、リモートユーザーをサポートすることは新しい技術的およびコミュニケーションの課題を伴うが、効果的な柔軟な作業戦略には不可欠であると言っています
- 87%の組織が、パンデミックによってBYODの増加が加速されたと述べており、その結果、ITはさまざまなデバイスタイプ、オペレーティングシステム、ネットワークをサポートするツールとプロセスを必要としています。
- 42%の人が、ITサポートが拡張現実（AR）を活用してエンドユーザーの環境を視覚化する能力が、問題解決に劇的な影響を与えたと述べています。
- 72%の回答者が、リモートサポートセッションが最高の効率とエンドユーザーの満足度を提供すると述べています