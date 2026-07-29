Splashtalks：フィル・シューによる2026年夏製品リリース最新情報
SplashtopのCTO兼共同創設者であるフィル・シュー提供のSplashtopの夏季プロダクトリリース独占先行発表イベントにぜひご参加ください。
Splashtopのイノベーションを牽引する技術の先見者として、フィルは、当社の最新の技術的進歩が、リモートアクセス、サポート、エンドポイント管理、そしてセキュリティをどのように再定義しているかについて解説します。当社のプラットフォームを前進させる技術の舞台裏と、これらのイノベーションが皆様のチームやビジネスにとってどのような意味を持つのかについて、ぜひご確認ください。
時間を節約し、リスクを軽減し、より少ないリソースでより多くの成果を上げるために開発された最新のイノベーションをいち早くご覧ください。
ITチームがOSのバージョン、ディスク暗号化、エンドポイントセキュリティ、ファイアウォールの状態などを迅速に評価できる「デバイスヘルス」サマリー。
エンドポイント保護を強化し、セキュリティ運用を効率化するSentinelOneとのAV/EDR連携の深化に加え、調達プロセスを簡素化するスムーズなオンライン購入体験。
脆弱性を解決し、即座にパッチを適用するために必要なWindows KBやmacOSのバージョンを可視化し、エンドポイントを保護するワークフローの高速化。
実用的な洞察を容易に引き出し、コンプライアンス報告をサポートする、強化されたフィルタリングおよびレポート機能。
重要な意思決定に必要な重要な情報を抽出・要約することで、手作業を削減するためのAIの導入。
Foxpassによるデバイス認識型アクセスおよびCloud PKI機能の強化により、より強力な認証制御、拡張されたMDM統合、可視性の向上、および証明書ベースのアクセス管理の幅広いサポートを実現。
今後の動向に先んじるチャンスをお見逃しなく。今すぐ登録して、この夏、よりスマートなIT運用を実現しましょう。