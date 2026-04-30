Splashtalks：2026年春製品リリース最新情報
Splashtopの春の製品リリースを独占的にご紹介するイベントにぜひご参加ください。共同創業者兼製品管理担当上級副社長のトーマス・デンが詳しくご説明いたします。
トーマスはSplashtopの製品開発、エンジニアリング、および運用の統括を担当し、顧客を中心に据えたイノベーションがどのように当社のロードマップを推進しているか、当社がどのようにITコミュニティとの信頼関係構築を継続させているか、そして皆様からのフィードバックがどのように当社の今後の開発に直接影響を与えているかについてお話しします。
また、この30分間のセッションでは、日常業務の自動化、コンプライアンスの効率化、エンドポイントの管理をより効率的に行うために開発された、強力な新機能を実際にご覧いただけます。
SentinelOne統合：SentinelOneエンドポイントセキュリティソリューションへのシームレスな統合により、セキュリティ運用を強化します。脅威への対応を迅速化すると同時に、セキュリティツールの購入方法と管理方法を簡素化します。
よりスマートで簡単なスクリプト作成：合理化された新しいスクリプトワークフローにより、日常的なメンテナンスやトラブルシューティングがより迅速かつ直感的に行えるようになり、チームは少ない時間でも一層多くのことを達成できます。
高度なエンドポイントタグ付け：エンドポイントタグ付けを使用して細部に及ぶ詳細設定を�実現し、大規模な組織化、グループ化、効率的な管理を改善します。
AIを活用した機能強化：必要な時に迅速な製品サポートを受けられ、パッチの品質に関するより深い洞察が得られ、より賢明な意思決定を支援するために設計されたインテリジェントなツールを利用できます。
Splashtopの経営陣から直接話を聞き、最新情報をいち早く体験できるこの機会をお見逃しなく。