Splashtop Enterpriseで安全なIT運用を実現
20分かけてSplashtopの管理とセキュリティを見直してみてはいかがでしょうか?
Splashtopの利用が拡大するにつれ、主な課題は単に「つながり」を確立することから、効果的な「管理と管理」の確保へと移行しています。
このウェビナーでは、既存のSplashtop環境を安全かつ効率的にSplashtop Enterpriseを使ってスケールさせる方法を実演します。実際の管理コンソールを使って、 SSO/SAML 統合、アクセス時間制限、関数や権限の詳細設定、透かし、ログ記録、セッション録画などの主要機能を紹介します。 また、AEM（Autonomous Endpoint Management）を介したエンドポイント管理機能も導入します。
これは、割引価格でエンタープライズ版にアップグレードできる絶好の機会です。今すぐ登録しましょう。
学習目標：
Splashtop利用拡大に伴う管理とセキュリティの課題
認証管理の効率化 SSO/SAML 統合
アクセス時間枠を制御することでセキュアリモートアクセス運用の確保
きめ細かな設定で機能と権限を制御する
透かし、ログ記録、セッション録画によるセキュリティ強化
AEMを用いたエンドポイント、パッチ、ソフトウェア管理