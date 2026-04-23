リスクを排除し時間を節約: パッチ適用、コンプライアンス、修復の自動化
時間を節約し、リスクを排除し、すべてのWindowsとMacOSエンドポイントのパッチ、設定、制御を自動化するように設計された新しい強力なSplashtop Autonomous Endpoint Managementソリューションを発見してください。すべてが単一のプラットフォーム内で行われます。このウェビナーでは、以下を学びます：
OSとサードパーティのパッチ: オペレーティングシステムとサードパーティソフトウェアの更新を自動化して脆弱性から保護します。
ポリシーフレームワーク：エンドポイント全体でポリシーをカスタマイズして施行し、コンプライアンスを維持し、ネットワークを保護します。
Microsoft Intuneを補完: リアルタイムの監視とパッチ更新で未パッチの脆弱性を減少させます
プロアクティブアラートと修復: スマートアクションを通じてリアルタイムのアラートと自動修正で問題を特定し解決します。
バックグラウンドアクション: エンドユーザーを中断させずにシステムツールとリモートコマンドにアクセスします。
このウェビナーは、SplashtopのAutonomous Endpoint Managementの可能性を最大限に引き出すために設計されています。IT運用を強化するための貴重な洞察と実用的なヒントを得ましょう。