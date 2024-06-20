分散型ワークフォースのサポート
分散型の仕事は今後も続くでしょうが、どこでもいつでもアクセスできるだけではもう十分ではありません。将来に備えた戦略は、柔軟性と組織のユーザーを中心に構築されます。
リモートソリューションはITチームを活性化させる
ITマネージャーは、分散した労働力、拡大したチームの所在地、増大するセキュリティ脅威、数多くのデバイスとオペレーティングシステムに対応しながら、進化する作業パターンと個々のニーズを促進するという複雑さに直面しています。
しかし、新しいデータによると、ITリーダーの3分の1がリモートアクセスとリモートサポートソリューションのおかげで職場でのストレスが軽減されたと感じています。これらのツールの利点は、妥協のない柔軟性、直感的な体験、信頼できるセキュリティ、持続可能なサポートを提供します。それはまた、従業員の自信と仕事の満足度に直接影響を与えます。
ホワイトペーパーを読む
職場での生産性と幸福感を向上させるために、どのようにしてセキュアリモートアクセスやサポートソリューションが役立つのかについては、Splashtopのレポート「From Disrupted to Distributed: How IT is Navigating the Changing Work Environment」をダウンロードしてみてください。
実際の例
BDPが24時間で完全リモート化を達成した方法
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COVID-19が発生したとき、BDPは1,350人の従業員が在宅勤務できるようにする必要がありました。私たちのソリューションが、企業レベルの管理と多要素認証（MFA）を備えたすべての会社ソフトウェアへの迅速で直感的なアクセスをどのように実現したかを発見してください。
3つの重要な数字で見る、混乱から分散型作業への移行
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ITチームは未来についてどう感じているのでしょうか？そして、より大きな柔軟性と職場体験を促進するために、彼らが注力すべき3つのコアエリアは何でしょうか？持続可能でプロアクティブなアプローチに関する重要な洞察を得るには、私たちの記事を読んでください。
分散作業の人間的影響
1,000人のIT意思決定者を対象とした調査では、セキュアリモートアクセスとサポートソリューションの広範な利点が明らかになり、42%がその結果として役割がよりやりがいのあるものになったと述べています。それにもかかわらず、多くの人が柔軟な働き方を実現するための障壁に直面しています。
リモートワークのギャップを埋める
持続可能な分散型ワーク戦略の構成要素を発見し、IT意思決定者が職場での生産性と幸福の両方を向上させる方法をリードすることができます。
高度なセキュリティ
洗練されたセキュリティ脅威は、特に異なる場所で増え続けるさまざまなデバイスを管理する任務を負っているときに、いつでも発生する可能性があります。コントロールを維持するためには、ビジネスはセキュリティを決して終わらないものとして捉える必要があります。
標準とコンプライアンスから高度なセキュリティ保護まで、Splashtopのビジネス製品は、ITがデータを安全に保護するための完全なコントロールを提供しながら、従業員がどこからでもアクセスできる柔軟性を提供するように特別に設計されています。
柔軟性とパフォーマンス
変化する作業要件に適応することは、パフォーマンスを犠牲にすることではありません。人々がどのように、どこで働く必要があるかに関係なく、組織は独自のニーズに合わせたビジネス継続性のソリューションを持っているという保証が必要です。
1つの集中管理コンソールと豊富な機能を備えたSplashtopは、分散作業の複雑さを排除しながら、機敏さを保つのに役立ちます。変化する作業環境を効果的に管理することは、各ユーザーのワークフローに合わせたリモートサポートソリューションでさらに簡単になります。
カスタマーサービス
業界で最高評価を受け、Net Promoter Score (NPS) 93を誇るSplashtopは、チームが中断なく作業を続けられるように尽力しています。私たちの顧客は、技術の��専門家や営業チームと話すことを選ぶことができ、またはライブチャットサポートを利用して迅速に問題を解決することができます。
シンプルなリモートソリューション
問題解決を待つ時間が長引くと、ビジネスの見通しに直接影響を与えます。しかし、有人サポートや無人サポートを通じて専任のチームが手助けすることで、不必要なダウンタイムを防ぐことができます。
Splashtopでは、人々がどこでどのように働きたいか、どのデバイスを使いたいかに関わらず、ツールとサポートを提供することに専念しています。