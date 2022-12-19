ヤマハ発動機のロボット部門が、Splashtopを使用してIoTデバイスをリモートサポート
Splashtop On-premで問題解決時間を短縮し、IoTデバイスを維持
概要
表面実装技術（SMT）業界のYamahaの顧客の最優先事項は、製造生産性の向上です。これは、ヤマハのSMT事業のチームがさまざまな機器のカスタマイズ要求を受け取り、顧客の要求が実現可能かどうかを迅速に判断しなければならないことを意味します。
YamahaのSMT事業は、IoT電子基板に必要なすべての表面実装機器を一つのブランドで社内で商業化および製造しています。これにより、すべての製品と部品を効果的にリンクし、技術、製造、販売プロセスを統合することができます。その結果、YamahaのSMT事業は顧客のカスタマイズ要求に応えることができ、競合他社に対して優位性を持つことができます。
産業機械に加えて、彼らのSMT事業は、製品の問い合わせや問題に対する顧客専用のサポート連絡先番号を提供することで、リモートメンテナンスサービスの提供を開始しました。彼らのSMTビジネスがリモートサポートソリューションとしてSplashtopを導入して以来、技術者は応答時間と解決時間を大幅に短縮することができ、顧客を喜ばせました。
開発グループの開発責任者、宮本正信氏と、SMTグループの情報サービス責任者、増井美春氏がSplashtopのストーリーを共有します。
From Yamaha SMT グループ
リモートサポートにSplashtop On-Prem使用することで、お客様だけでなく技術者の負担も大幅に軽減されました。
Mr. Miharu Masui, Chief of Information Services
From Yamaha SMT グループ
Splashtopを導入することで、24時間365日リモートメンテナンスサービスを容易に提供できる環境が整えられたと考えています。
Mr. Masanobu Miyamoto, Chief of Development
課題: 解決までの時間を短縮し、顧客の問題を迅速にトラブルシューティングする
ヤマハのSMT事業は、IoT電子基板に必要なすべての表面実装機器を1つのブランドで社内で商業化および製造しています。これにより、すべての製品と部品を効果的にリンクし、統合された技術、製造、販売プロセスを持つことができます。その結果、YamahaのSMT事業はカスタマイズの要求に応えることができ、競合他社に対して優位性を持つことができます。
Splashtopを使用する前は、SMT グループの情報サービス部長である増井美春氏と彼のITチームは、WindowsベースのSMT機器から情報を収集し、ファイル、メール、写真を通じて顧客と情報を交換することで技術的な問題の原因を特定していました。
産業機械に加えて、彼らのSMT事業はリモートメンテナンスサービスの提供を導入しました。製品の問い合わせや問題のために、顧客専用のサポート連絡先番号を作成しました。
Masui氏は、「問題が発生した際、修理と復旧の時間を短縮することが大きな課題でした。問題を解決するために、機器の部品がしばしば交換されました。サービスエンジニアは物理的に訪問して修理作業を行う必要がありました。したがって、現在のプロセスでは、サービスエンジニアの移動時間と作業時間を劇的に短縮するのは非常に困難でした。」
サービスエンジニアの派遣時間を短縮できなかったため、増井さんと彼のチームは、エンジニアを派遣する前に、顧客が連絡してから原因を特定するまでの時間を短縮することにしました。これを実現するために、彼らはSplashtop On-Premを選びました。
解決策: YamahaのSMT事業はSplashtopのオンプレミスソリューションを使用してIoTデバイスをリモートサポート
Splashtopを使用すると、YamahaのSMT事業のリモートメンテナンスサービスは、SMT IoTデバイスに直接リモート接続することで、問題の根本原因に関する正確で迅速な情報を最初に取得します。
増井氏は、「これまでは、操作画面の状態や操作方法をお客様と口頭で伝える必要がありました。その結果、お互いにフラストレーションやストレスを感じることがありました。しかし、デバイスに直接アクセスしてエラーヒストリーや操作ログを取得できるようになったことで、そのストレスを一気に軽減することができました。」
YamahaのSMT事業がSplashtop On-Premを選んだ主な理由：
On-premises 設定: 厳しいセキュリティ要件を満たすために、彼らのSMTビジネスはセルフホスト型のソリューションを求めており、Splashtopはこのオプションを提供しました。彼らはSplashtop Gatewayをオンプレミスで展開し、世界中のSMT機器にSplashtop Streamerをインストールしてリモートアクセスを可能にしました。
高いパフォーマンスと堅牢なセキュリティ：Splashtopは信頼性の高いリモート接続を技術者に提供し、顧客に対するトラブルシューティングや修理セッションをストレスなく実施できるようにしました。セキュリティの観点から見ても、Splashtopは必要な条件をすべて満たしていました。
リモートサポートとトレーニングユーザーに適しています: 増井さんは、「お客様と画面を共有し、逆にお客様の画面を共有し、マウスを操作できるので、ユーザーをトレーニングすることもできます。適切に指導されたユーザートレーニングを提供し、顧客が抱える問題を再現できることで、顧客のスキルが向上します。特に新しくオンボードされたユーザーに対して、安全にトレーニングを行うことができます。彼らが必要なときにいつでも私たちはそこにいます。
「私たちは情報をセキュアに、そして以前よりも正確に取得し、時間を無駄にすることなく、迅速に顧客の機器で必要な次のステップを踏むことができます。Splashtop On-Premをリモートサポートに使用することで、技術者や顧客の負担が大幅に軽減されました。
開発グループの開発責任者である宮本正信氏は、「Splashtopを導入することで、24時間365日リモートメンテナンスサービスを提供しやすい環境を作り出したと考えています」と述べました。
結果: Splashtopを活用した海外展開計画
ヤマハは、日本以外でもSMT事業を拡大する予定です。宮本さんは、「近い将来、海外進出を考えています。中国、ヨーロッパ、アメリカもIoTの導入に非常に意欲的であると信じています。」
現在、ディーラーとディストリビューターがチームを支援し、海外の顧客をサポートしています。時差と言語の壁のため、問題解決に必要な情報の伝達に大きな遅れが生じました。重要な情報が見逃された可能性もありました。増井氏は、「今、Splashtopを使ったリモートメンテナンスサービスを提供することで、機器から直接データを取得し、いつ、どこで、何が起こったのかを正確に把握できます」と述べました。
SplashtopのようなIoTリモートサポートプラットフォームを活用することで、ヤマハのSMT事業は世界的に拡大し、世界中の顧客を効果的に支援しています。
制限事項
Yamaha Motor Co., Ltd.について
Yamaha Motor Co., Ltd.は、オートバイ、ボートや船外機などの海洋製品、その他のモーター製品を製造する日本のメーカーです。ロボティクス部門は、表面実装技術（SMT）装置やピックアンドプレースマシン（P&P）、産業用ロボット、無人ヘリコプターの開発と販売に注力しています。
Splashtop On-Premについて
Splashtop On-Premは、セルフホスト型の高速でセキュアリモートアクセスソリューションです。Splashtop On-Premを使用すると、組織は従業員にコンピュータへのリモートアクセスを提供するだけでなく、ITがデバイスにリモートでアクセス、管理、サポートすることも可能です。
Splashtop On-Premの詳細はこちら。