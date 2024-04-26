24/7 リモートアクセスをRiverside City College Cyber Defense Programに提供
Riverside City Collegeサイバー防衛プログラムが、学生間のデジタルエクイティを促進し、Splashtopを使用してアクセス可能な教育を改善した方法
一目でわかる
挑戦
学生に24時間365日、キャンパス内のリモートラボへのリモートアクセスを提供。
対処方法
Riverside City Collegeは、Splashtopの高いパフォーマンス、幅広いデバイスサポート、使いやすさを活用して、学生がクラスの教材にリモートでアクセスできるようにしました。
結果
Splashtopを使用することで、大学のサイバー防衛プログラムは、学生が必要なときにキャンパス内のコンピュータラボにアクセスできるようにし、学生が自分のスケジュールで学習できるようにしました。
課題
Riverside City Collegeは、学生がコースカリキュラムでの実践的なラボ使用のためにmacOSデバイスへのリモートアクセスを提供するという課題に直面しました。
非同期オンラインコースでは、さまざまな学生のスケジュールが、ラボへのいつでもリモートアクセスの必要性を強めました。
また、教師が常にキャンパスにいるわけではないため、Riverside City Collegeは、教師がこのリモートラボや関連するコースをリモートで実施できるソリューションを必要としていました。
重要な考慮事項
Riverside City Collegeがリモートソフトウェアソリューションを評価した際、いくつかの重要な基準を優先しました。
高パフォーマンス、信頼性が高く、セキュアリモートアクセス。
実装のシンプルさ。
既存の環境との互換性、および学生が自分のデバイスを使用すること。
Splashtopソリューション
Riverside City Collegeのサイバー防衛プログラムは、学生が実践的な活動を行うために、Splashtopのリモートソフトウェアソリューションを採用し、ラボのmacOSデバイスへのリモートアクセスを可能にしました。
Splashtopは、リモート学習を通じて実践的な経験を提供する上で重要な役割を果たし、学生が都合の良いときにマシンにアクセスでき、教師がどこからでも指導できるようにしました。
結果
公平で、人を惹きつける柔軟な学習：
Splashtopのリモートソフトウェアは、学生がさまざまなタスクを実行し、Splashtopを通じて直接macOSデバイスで作業できるようにする、簡単にアクセス可能なプラットフォームとユーザーインターフェースを提供しました。このアプローチは、学生にどのデバイスからでもいつでもライブ機器での実体験を提供しました。リバーサイドシティカレッジの「オペレーティングシステム入門」コースは、Splashtopのおかげで、学生がMacオペレーティングシステムやコンピュータ上のすべてのアプリをリモートで学び、体験できるため、4年以上にわたってオンラインで成功しています。学生が自宅でどのデバイスを持っていても、ラボが提供するハードウェアとソフトウェアを活用でき、学生間のデジタルエクイティを促進し、このコースのすべての学生にアクセス可能な教育を向上させます。
シンプルで迅速な設定:
Splashtop Enterpriseのセットアップは簡単で、Splashtopによるオンボーディングサポートと包括的なドキュメントが提供されました。実装プロセスは約2日間で、プログラムの期待に沿ったものでした。
Splashtopの技術サポートチームは、技術的な問題に迅速に対応し、必要に応じて追加のサポートを提供しました。
デバイスサポート:
現在、Riverside City CollegeのSplashtopリモート環境は30台のMac Miniデバイスをサポートしており、学生がWindows、Linux、Mac、Chromebook、またはiOS/Androidモバイルデバイスの自宅のコンピュータからリモートでアクセスできる十分なリソースを確保しています。
目標達成:
Splashtopのリモートソフトウェアソリューションは、Riverside City Collegeのサイバー防衛プログラムが学生に安全でいつでもリモートMacラボ環境へのアクセスを提供し、教師がリモートでコースを進行し、学生が成功することを可能にしました。
結論
Riverside City Collegeのサイバー防衛プログラムのSplashtopとの旅は、変化する教育環境に適応するための革新的な技術の力を示しています。
リモートラボと実践的な学習を取り入れることで、彼らは課題を克服しただけでなく、学生にとってより包括的でアクセスしやすい教育の道を開きました。
そのプログラムは結果に満足し、macOS リモートアクセスソリューションを求める他の教育機関にSplashtopのリモートソフトウェアを推薦すると述べました。
お客様の声
Splashtopを使用したことで、学生はリモートのMacデバイス上でライブ作業を行い、実践的な経験を積んでオンラインコースを修了することができました。
Sam Lee, Career & Technical Education Lab Technician, Riverside City College
お客様の声
Splashtopリモートソフトウェアの初期セットアップはシームレスで、Splashtopによる包括的なサポートと、よく文書化されたガイダンスが提供されました。
Saem Lee, Career & Technical Education Lab Technician
リバーサイド・シティ・カレッジについて
カリフォルニア州のRiverside City College (RCC)は、1916年に設立され、学問の卓越性と学生の成功へのコミットメントで知られる有名なコミュニティカレッジです。特に、RCCのサイバー防衛プログラムは、その卓越したカリキュラムとサイバーセキュリティ教育への貢献を反映し、国家安全保障局 (NSA) と国土安全保障省 (DHS) によってサイバー防衛教育の国家学術卓越センターとしての名誉ある指定を受けています。詳細はこちら at the RCC Cybersecurity center.