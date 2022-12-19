Splashtop リモートアクセス in Atera
IMCollaborationとLINCTECは、SplashtopリモートアクセスをAteraで活用し、クライアントに効果的なリモートサポートを提供しています。
概要
AteraのオールインワンRMMソリューションには、リアルタイムアラート、IT自動化、プロフェッショナルサービス自動化（PSA）、ネットワークディスカバリー、リモートアクセスなどが含まれています。AteraはSplashtopと統合し、ユーザーが管理しているコンピュータにリモートでアクセスし、まるでリモートコンピュータの前に座っているかのように操作できるようにします。
私たちは、IMCollaborationとLINCTECという2つのITサービスプロバイダーに連絡を取りました。彼らは、Splashtop リモートアクセスがバンドルされているため、Ateraを選びました。IMCollaborationのオーナー兼創設者のAndy Higginsと、LINCTECのCEO兼プリンシパルコンサルタントのFrank Grecoが、Ateraの使用経験とSplashtop リモートアクセスとの統合について話してくれました。
課題: クライアントを効果的にサポートするためのリモートアクセスを備えた適切なRMM/PSAツールの選定
IMCollaborationとLINCTECの両社は、クライアントコンピュータを管理および監視するだけでなく、即座にリモートインして迅速にトラブルシューティングと問題解決を行うことができるRMMツールとリモートアクセスソリューションを探していました。
Higginsは言いました、「私たちは多くのRMM、PSA、リモートアクセスツールを見ました。RMM/PSA機能をカバーするツールとリモートアクセス用の別のツールを手に入れるのは、あまりにも高価でした。」
Grecoは言いました、「私のクライアントはプリンター、ネットワーク、その他の問題を抱えて私のところに来ます。すぐにリモートで接続して、これらの問題をすぐに解決できることが私にとって重要でした。クライアントを訪問することもできますが、リモートアクセスを使えばもっと効率的になります。」
HigginsとGrecoは以前にTeamViewerを試しましたが、満足できませんでした。Higginsは、「これは良いリモートアクセス製品であり、すべての機能を備えていますが、管理には向いていません。主にコストのためにそれを置き換えたかったのです。」
Grecoも同様に、「TeamViewerは高すぎました。私と一部のクライアントは、商業利用が疑われたときに数回切断されましたが、それは事実ではありませんでした。彼らは今、Splashtopを使用しています。」
解決策: RMM、PSA、リモートアクセス機能を備えたオールインワンのコスト効果の高いソリューション
AteraとSplashtopのリモートアクセスが追加費用なしでバンドルされ、IMCollaborationとLINCTECの技術者にクライアントコンピュータを管理および監視するために必要なすべての機能を提供しました。彼らはまた、チケットを通じて問題を追跡し、迅速にトラブルシューティングして解決することができました。
Higginsは、「Ateraが好きだったのは、彼らのビジネスモデルが良く、エンドポイントではなく技術者ごとに料金を請求するからです。Ateraを選んだ主な理由は、Splashtopが付属していたからです。Splashtop製品は、Ateraと統合されている部分よりも多くの機能と能力を提供していることを認識しています。しかし、Ateraと統合されている機能は、私のリモートアクセスのニーズにうまく対応しています。」
AteraのSplashtop��機能により、技術者は管理しているコンピュータへのリモートコントロールセッションを開始し、その上でアプリやデータを使用できます。セッション中の機能により、技術者は複数のモニター間を切り替えたり、ファイルを転送したり、チャットを開始したりできます。
Higginsはさらに、「私のクライアントはチケットを上げ、私はリモートで接続してすぐに何が起こっているかを確認します。私のクライアントのほとんどはWindowsサーバーとマシンを使用しており、私はそれらすべてにリモートで接続するためにSplashtopを使用しています。」
Grecoは言いました、「今ではリモートで接続し、トラブルシューティングを行い、すぐに問題を解決するのがはるかに簡単です。このパートナーシップは、COVID-19を通じて私たちのビジネスを継続するのに本当に役立ちました。クライアントを訪問する頻度が減りました。それは非常に貴重でした。」
彼はSplashtopのパフォーマンス、特にMacでのパフォーマンスについて話し続けました。「私のクライアントはPC、Linux、Macを使用しています。Splashtopの、特にmacOSを含むすべてを均一にサポートする能力は本当に素晴らしいです！”
Grecoと彼の技術者チームも、Splashtop リモートサポート ライセンスを共有して、Ateraアカウントで管理されていないクライアントにリモートサポートを提供しています。Grecoは説明しました、「一部の顧客は何かをインストールすることにただ躊躇しています。」リクエストや問題があるときは、セッションコードを送信してもらい、クライアントをインストールせずにリモートで接続します。本当に便利です。」
Splashtopを使用した結果：効率の向上、コスト削減、満足したクライアント
IMCollaborationとLINCTECは、AteraとSplashtopの使用結果に非常に満足しています。サポートツールのコストを大幅に削減することに加えて、クライアントは応答性と効率性のレベルに満足しています。
Higginsは、「クライアントをサポートし、ビジネスを前進させるために必要なすべてを持っています」と結論付けました。
Grecoは、AteraとSplashtopを使用した結果を定量化しました。「私のクライアントの離職率は70%減少しました！このソリューションにとても満足しています。シンプルで、言った通りのことをします。」
制限事項
IMCollaborationについて
IMCollaboration はアメリカのテキサス州に拠点を置き、完全なITサポートを提供し、環境を安全にクラウドに移行する準備ができている企業と協力しています。
LINCTECについて
LINCTECはオーストラリアのメルボルンに拠点を置き、ホテル、学生宿舎、アパートメント、カフェ、パブでのWiFiインストールなど、多くの技術分野でサービスを提供しています。また、これらのシステムをサポートし、オフィスLAN/WANの設計とサポートサービスも提供しています。
Atera-Splashtop 統合
Atera RMMはSplashtopのリモートアクセス技術を統合し、技術者に管理されたコンピュータへの即時リモートアクセスを提供します。技術者はAteraプラットフォーム内からコンピュータにリモートアクセスできます。
追加購入でユーザーはさらに以下を行うことができます：
Splashtop リモートサポートを使用して、シンプルなセッションコードでコンピュータやモバイルデバイスにオンデマンドのクイックサポートを提供します。
Provide リモートアクセス for end-users to work from home with Splashtop リモートアクセス.