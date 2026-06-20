NubesegがSplashtopを使用して安全なリモートサポートとエンドポイント管理を拡張した方法
リモートサポートの迅速化、サービスデスクのワークフローの効率化、エンドポイントの一元的な可視化、そして顧客全体にわたる運�用効率の向上。
インパクト
一元化された可視性により診断速度が30%向上
エンドポイントセキュリティをリアルタイムで可視化することで、チームは脆弱性を迅速に特定し、診断時間を約30%短縮。
自動化による手作業の削減
自動化されたパッチ適用、アップデート、およびスクリプト化により、反復作業が排除され、週あたり6～8時間を節約し、全体的な運用効率が向上。
分散クライアント全体にわたる拡張性を�備えたサポート
セキュアリモートアクセスとサービスデスク機能により、Nubesegはオンサイト訪問や運用オーバーヘッドを増加させることなく、都市や国を超えたクライアントサポートを実現させています。
課題
サイバーセキュリティに特化したマネージドサービスプロバイダーのNubesegは、複数の都市や国にわたる顧客をサポートしています。顧客基盤の拡大に伴い、チームは地理的な制約を受けずに、安全で信頼性の高いリモートサポートを提供する方法を必要としていました。
Nubeseg SRLのセキュリティアドバイザーであるラミロ・ヘルシラ氏は、顧客と緊密に連携し、分散環境全体にわたるリモートサポートおよびセキュリティサービスを提供しています。
会社が成長するにつれて、チームは既存のツールでは限界を感じるようになりました。リモート接続が頻繁に低速になったり不安定になったりし、ファイル転送速度が遅くなり、アクティブなセッションやサポート活動の状況を把握することが困難になりました。
「接続速度が遅い、視界が限られている、オフィス外のユーザーを効果的にサポートできるツールがないといった問題に直面しました」とラミロ・ヘルシラ氏は述べました。
これらの課題に対処するため、NubesegはTeamViewer、AnyDesk、VNCベースのツールなど、複数のリモートアクセスおよびサポートソリューションを評価しました。これらのプラットフォームはいくつかの機能を提供していましたが、成長する顧客ベースをサポートするために必要なパフォーマンス、拡張性、集中管理の組み合わせを満たしていませんでした。
リモートワークで業務する従業員や役員、また個人所有のデバイスなど、企業環境外の�ユーザーをサポートすることは特に困難でした。多くのツールは、異なる環境間で接続する柔軟性に欠けており、一貫したサポートを提供することが難しかったのです。
セキュリティもまた、重大な懸念事項でした。サイバーセキュリティプロバイダーであるNubesegは、暗号化、アクセス制御、監査可能性に関する厳格な基準を満たすツールを必要としていました。既存のソリューションの多くは、必要なレベルの制御と可視性を提供しておらず、企業と顧客の両方にとって潜在的なリスクを生み出していました。
より良い解決策を模索する中で、チームは業界カンファレンスでSplashtopを発見しました。そこで見たものは、現在の多くの制約を解消するように思われました。
前進するために、Nubesegは以下の機能をサポートできるソリューションを必要としていました。
複数のデバイスと環境にわたる、高速で信頼性の高いリモートアクセス
クライアントのセキュリティ要件に準拠した、安全で暗号化された接続
一元化された可視性、レポート機能、およびセッション追跡機能
サポートアクティビティを管理および追跡するためのサービスデスクワークフロー
運用上の複雑さを増すことなく、数百または数千のエンドポイントにわたってサポートを拡張できる能力
お客様からの満足の声
高品質な顧客サポートと製品の使いやすさに関するブランドのビジョンにより、Splashtopはサービスプロバイダーとクライアント双方の生産性を効率的に向上させる理想的で長期的に利用できるソリューションです。
Ramiro Hercilla, Security Advisor, Nubeseg SRL
お客様からの満足の声
Splashtopのおかげで、特に事業を複数の拠点に拡大していく中で、顧客サポートの方法を大幅に改善することができました。
Ramiro Hercilla, Security Advisor, Nubeseg SRL
お客様からの満足の声
セキュリティレベルの高さとコンソールの構造により、シンプルな管理で非常に運用しやすくなっています。
Ramiro Hercilla, Security Advisor, Nubeseg SRL
解像度
Nubesegは、安全で拡張性の高いリモートサポートを提供し、顧客全体にわたるサービスの管理と提供方法を改善するために、Splashtop EnterpriseとAutonomous Endpoint Management（AEM）を標準採用しました。
環境全体にわたる安全で高性能なリモートアクセス：
Splashtopは、Windows、Mac、Linux、およびモバイルデバイスにわたって、より高速で安定したセキュアなリモートアクセス体験を提供しています。チームは、厳格なセキュリティ要件を満たしながら、パフォーマンス上の制約を受けることなく、拠点を問わず従業員、経営幹部、外部ユーザーをサポートすることができます。エンドユーザーは、安定かつ安全な接続でリモートワークする機能を得て、業務を中断させることなく遂行し、生産性を直接的に向上させることができます。
効率的なサポート業務を実現するサービスデスク：
Splashtopのサービスデスク機能は、サポートの提供方法を変革します。ユーザーはデスクトップショートカットから直接サポートを依頼できるため、ウェブフォームの入力漏れや遅延を解消できます。チケットは自動で作成、割り当て、追跡されるため、技術者はすぐにリモートセッションを開始し、問題をより迅速に解決できます。
サポートプロセス全体は、応答時間、実施された措置、解決の詳細などを含め、単一のコンソールに記録され、すべてのやり取りの完全かつ監査可能な記録が提供されます。
「サービスデスク機能��で業務が大きく変わりました。従業員はデスクトップ上のアプリケーションから直接サポートを依頼できるようになったため、遅延が解消され、応答時間も短縮されました。」
自動エンドポイント管理：
Splashtop AEMを使用することで、エンドポイント管理は受動的なプロセスから、能動的で構造化されたワークフローへと移行しています。チームは、体系的なパッチ適用および展開プロセスを通じて、構成の標準化とアップデート管理を行っています。
パッチ設定、セキュリティアップデート、スケジュール化されたマシン再起動、実行ファイルまたはMSIファイルを使用したリモートアプリケーションのインストールなどのタスクは、手動で個別に行うプロセスから、自動化による処理に代わりました。AEMはまた、従来個別に運用されていたパッチ適用ソリューションに替えて、エンドポイント管理を単一のワークフローに統合しています。
一元化された可視性とリスクの優先順位付け：
コンソールで、環境全体のエンドポイントセキュリティの状態を明確に表示します。チームは、保護されていないデバイス、サードパーティ製ソリューションを実行しているシステム、および脆弱性にさらされているマシンを特定できます。
重要なパッチレポートから、ゼロデイ脆弱性などのリスクのあるシステムを明確化し、チームが対策の優先順位を付けてリスクを軽減できるようにします。体系的なパッチ適用アプローチにより、重大な脆弱性が環境の10%以上に影響を与えることがないように保証します。
監査対応レポートと完全なアクティビティ追跡機能：
すべてのセッション、ファイル転送、およびサポートアクティビティは、一元化されたシステムに記録されます。これらのレポートは、監査や認証更新に使用され、サービスのパフォーマンスとコンプライアンスを証明するのに役立ちます。
「明確なレポートを作成し、すべてのサポートアクティビティを追跡できるようになったことで、効率性を実証し、監査要件を満たすことができました。」
強化されたセキュリティとセッション制御：
Splashtopは、暗号化接続、シングルサインオン（SSO）、一元的なアクセス制御、および完全なトレーサビリティを提供します。これにより、Nubesegは厳格なサイバーセキュリティ要件を満たしつつ、すべてのリモートアクティビティが監査可能で、セキュリティポリシーに準拠していることを保証できます。
1,450以上のエンドポイント全体に拡張可能な運用：
Nubesegは、集中管理とデバイスのグループ化により、複数のクライアントにわたる1,450台以上のデバイスを効率的にサポートできます。技術者は、より体系的で一貫性のあるサポートを大規模に提供できるようになりました。
オンボーディングと継続的なサポート体験：
導入、設定、トレーニングに至るまで明確なガイダンスが提供されるため、オンボーディング体験がスムーズに進められ、Nubesegチームは迅速に業務を開始しています。
「サポート体制は引き続き迅速で、対応が早く、フィードバックを検討し製品を改善しようとする姿勢で臨んでくれます。これは、このプラットフォームが長期的なソリューションとして信頼を築くのに役立っています。」
Splashtopを3つの言葉で表すなら：
「シンプル、安全、実用的」です。
NubesegはSplashtopの導入により、安全で効率的かつ拡張性の高いマネージドサービスを提供する能力を強化させています。高い可視性、迅速な対応時間、体系化されたプロセスをすべて強化して業務を遂行できるようになり、拡大する顧客基盤を自信を持ってサポートしています。
お客様情報
Nubeseg SRLは、ラテンアメリカを拠点とするサイバーセキュリティに特化したマネージドサービスプロバイダーです。セキュリティ体制を強化し、デジタル資産を保護する組織を支援しています。同社は、マネージドセキュリティサービス、リモートサポート、継続的な監視を提供することで、顧客がますます複雑化する脅威環境下でも安全に事業を運営できるよう支援します。