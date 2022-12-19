コストを削減しながら顧客満足度を確保する
Munster Business EquipmentがSplashtopを活用して500台のマシンをリモートで効率的に管理した方法
概要
COVID-19は、印刷業界を含む多くの業界で働き方を革命的に変えました。多くの企業がリモートに移行することを余儀なくされましたが、運用コストを削減して利益を増やすために自発的に行った企業もあります。これは、ユーザーをリモートでサポートするためにSplashtop リモートサポートに頼ったMunster Business Equipmentの場合でした。
課題: 顧客満足を確保しながら運用コストを削減する
運用コストを削減する方法を模索している中で、Munster Business Equipmentの営業マネージャーであるDarach Meadeは、印刷やスキャンの問題での現地訪問が増加し、運用コストが上昇していることに気付きました。
これらは不要な訪問でした。なぜなら、多くの問題は顧客の元に行かなくても解決できたからです。「ハードウェアの修理は現地で行う必要がありますが、印刷やスキャンに関連する問題はリモートで対応できます」とMeadeは言いました。
これらの現地訪問は不要であり、不要なコストを生じさせました。Darachは、Munster Business Equipmentが顧客に優れた技術サポートを提供し続ける一方で、このコストを削減するためにリモートサポートソフトウェアソリューションを探し始めました。
The Solution: DarachはSplashtop リモートサポートを見つけました。これは手頃な価格で高く評価されているリモートサポートです
Darachは最初にTeamViewerやLogMeInのようなリモートサポートツールを探し始めましたが、さらに探し続けることにしました。「これらは非常に高価で使いにくいと感じました」とMeadeは言いました。
彼はMunster Business Equipmentに似た会社がSplashtopを強く推奨するまで検索を続けました。彼はSplashtopを試し、その使いやすさ、機能、TeamViewer、LogMeIn、その他の類似ツールと比較した低コストに驚きました。
結果: コスト削減とより多くの顧客をサポートする能力の向上
Splashtopの導入は簡単だったよ。「Splashtopアプリをエンジニアのラップトップにダウンロードした後、オンボーディングは非常に簡単で、現在500台のマシンをリモートで管理できるようになりました」とDarachは述べました。これらのマシンは主にWindowsマシンだけど、SplashtopはDarachと彼の6人のサポート技術者のチームがiOSデバイスをサポートすることも可能にしているんだ。
「Splashtopは、数百の顧客をリモートでサポートすることを可能にし、それがなければ、リモートで行えるコールのために現地訪問を続けていたでしょう。その結果、サービス部門の利益が減少していました」とMeadeは言いました。彼は続けて、「私は非常に満足しており、使いやすさと価格の点でSplashtopを強くお勧めします。」
制限事項
Munster Business Equipmentについて
Munster Business Equipmentは、アイルランドの商業および教育部門向けに、マネージドプリントサービス、インタラクティブおよびオーディオビジュアルソリューションの主要なサプライヤーです。
Munster Business Equipmentの詳細はこちら。
About Splashtop リモートサポート
Splashtop リモートサポートは、サポートチームが有人のオンデマンドリモートサポートや無人のいつでもコンピュータアクセスに使用できるリモートサポートソフトウェアソリューションです。
With Splashtop リモートサポート, IT support professionals can instantly 接続 to their users’ devices with a simple セッションコード. ヘルプデスクやサポートのプロフェッショナル向けに設計されたSplashtopは、無制限のデバイスに対してアドホックなリモートサポートを実行できます。ユーザーがどこにいても、問題がいつ発生しても、Splashtopユーザーは簡単にユーザーのデバイス（Windows、Mac、Linux、iOS、Android、またはChromebook）にリモートでアクセスし、問題を迅速に解決できます。Splashtopは、ユーザーサポートにかかる時間を短縮し、顧客満足度を高く保ち、リモートサポートチームのコストを削減します。