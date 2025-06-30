Splashtop リモートサポートでリモートサポート機能を向上させる
デルタグループがSplashtopを活用してオンデマンドデバイスをサポートした方法
概要
Groupe Deltaは、7年間古いレガシーのフランス製RMMでIT運用を行ってきましたが、そのITインフラのニーズはこの技術を超えて成長し、コアビジネスも同様に成長しました。Groupe Deltaの技術ディレクターであるJulien Boissatは、成長するITインフラのニーズに応えるために、なぜ彼の会社が技術スタックをSplashtop リモートサポートでアップグレードすることを決定したのかを説明します。
挑戦: 古いRMMをコストを抑えて置き換える
「33年前にビジネスを始めたとき、コピー機の販売から始めたので、特別な技術は必要ありませんでした」とジュリアンは言いました。「その後、インターネットやモバイルオペレーターのサービスを追加し、7年前にRG Systems RMMを使用して成長をサポートし始めました。」
Groupe Deltaがさらに成長したとき、チームは5,000台以上のWindowsデバイスをサポートするために、さらに強力な技術スタックを必要としました。「私たちの新しいサービスの多くは、7年前のレガシーRG Systems RMMでは効率的にサポートできなかった最新技術とデバイス間接続を必要としていました。」
Julienと彼の40人の協力者は、最初にSolar Winds、Atera、NinjaOne、LogMeIn、TeamViewerを潜在的な代替品として検討しました。これらのRMMやリモートサポートソフトウェアツールのほとんどをテストした後、チームはそれらが十分に包括的でなく、チームにとって使いやすくなく、または単に高価すぎると感じました。
しかし、検索を続ける中で、Julienはコストが主な決定要因ではなかったと説明します。「Ninjaは非常に競争力のある価格を提供してくれましたが、いくつかの制限がありました。しかし、最終的にはより包括的だと考えたDattoを選ぶことにしました」とBoissatは言いました。
しかし、Dattoに移行した後、Groupe Deltaのチームは、Dattoのリモートサポート機能にはいくつかの制限があり、無人デバイスのみのリモートサポートしか許可されていないことに気付きました。
Julienは専門家の助けを求め、フランスのMSP専門家であるBeMSPに相談しました。BeMSPはSplashtop リモートサポートを強く推奨し、コストと機能の面で完璧なソリューションであることが判明しました。
解決策: 有人サポートのためのSplashtop リモートサポート
DattoはSplashtopと統合して一部のリモートサポート機能を提供しましたが、このサポートは無人デバイスのサポートに限定されていました。Splashtopのフルリモートサポート機能を活用するために、Groupe DeltaはSplashtop リモートサポートを有人（オンデマンド）サポートに利用しました。
Splashtopを使えば、技術者は次のことができます:
Datto RMMアカウントで管理されていないコンピュータやモバイルデバイスに迅速にリモートアクセスします
エンドユーザーデバイスに事前インストールが不要なため、迅速にサポートを提供できます。技術者は、エンドユーザーにSplashtop SOSアプリを実行させ、9桁のコードを生成させてエンドユーザーのデバイスにリモートでアクセスすることができます
無制限のデバイスに対してアドホックリモートサポートを実行する
Windows、Mac、iOS、Androidデバイスのコンピュータ、タブレット、スマートフォンを含む多様なオペレーティングシステムにリモートアクセスし、サポートします。
ServiceNow、Freshservice、Zendeskを含むチケッティング/PSAシステムと統合します。
「Splashtopオンデマンドサポートは、私たちのDatto RMMに欠けていたレンガでした」とJulienは言いました。「私たちはAnyDeskやLogMeInのような類似のソリューションをテストしましたが、私の技術者たちはSplashtopのように満足していませんでした。そして、技術を超えて、私にとって最も重要なのは私のチームを幸せにすることです。それがSplashtopでした。」
Groupe Deltaのチームも、セッションの開始時にコピー＆ペーストパスワードオプションが有利であることを発見しました。これにより、技術者はパスワードを再入力する手間を省き、既定で暗号化され、より複雑なパスワードを持つことができました。
Julienは、技術者が最も気に入ったのは、サポートを提供するためのソフトウェアの効率性とチームの対応の速さだったと説明しています。「私の技術者は、ユーザーを招待してデバイスに接続するだけでよく、Splashtopは非常に使いやすかったので、技術的でない人でも使えました」とJulienは言いました。「Splashtopチームもリクエストに非常に迅速に対応してくれたので、私のチームにとって重要でした。」
結果: Groupe DeltaはSplashtopで技術スタックを効率的にアップグレード
Splashtopを技術スタックにうまく導入した後、Groupe Deltaは5000台のWindows管理エンドユーザーデバイスだけでなく、Datto RMMアカウントで管理されていないオンデマンドデバイ�スもサポートできるようになり、非常に低コストで実現しました。
「Splashtopは、私たちのDatto RMMで欠けていたすべてを可能にしました。「使いやすく、クライアントのニーズに合っていました」とジュリアンは言いました。「また、類似のソリューションの半分のコストで提供されたため、ライセンスの数をほぼ倍増させることができました。」
制限事項
About Groupe Delta
Groupe Deltaは、フランスの企業や当局が技術的、運用上の問題で時間を節約し、生産性を向上させるためのマネージドITサービスとサポートを提供しています。ITサービスは、一般的なITから電子文書管理、通信、印刷の問題まで多岐にわたります。
About Splashtop リモートサポート
Splashtop リモートサポートは、有人のオンデマンドリモートサポートと無人のいつでもコンピュータアクセスを含むリモートサポートソフトウェアソリューションです。
Splashtop リモートサポートのSOS 有人アクセスを使用すると、ITサポートのプロフェッショナルは、シンプルなセッションコードでユーザーのデバイスに即座に接続できます。ヘルプデスクとサポートのプロフェッショナル向けに設計されたSplashtopは、無制限のデバイスに対してアドホックなリモートサポートを実行できます。
ユーザーがどこにいても、問題がいつ発生しても、Splashtopユーザーは簡単にユーザーのデバイス（Windows、Mac、iOS、Android、Chromebooksを含む）にリモートでアクセスし、問題を迅速に解決できます。Splashtopは、ユーザーをサポートする時間を短縮し、顧客満足度を高く保ち、リモートサポートチームのコストを削減します。