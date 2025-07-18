C.M. Computers NorthwestがSplashtopでIT管理を統合
ソフトウェアパッチ、エンドポイント管理、リモートサポートを1つの強力なプラットフォームに統�合
影響
効率の向上
パッチ適用とトラブルシューティングにかかる時間を20分からタスクごとにわずか3分に短縮しました。
コスト削減
複数のプラットフォームの必要性を排除し、リモートアクセスとパッチ管理を単一のコスト効果の高いソリューションに統合することで、ソフトウェア費用を削減しました。
より大きな柔軟性
オフィスにいる必要がなく、移動時間と燃料コストを削減しながら、信頼性のあるリモート管理を可能にします。
課題
C.M. Computers Northwest LLCは、Cameron Montgomeryが所有し運営しており、太平洋岸北西部の企業にITトラブルシューティング、エンドポイント管理、自動パッチ管理をサポートしています。当初、CameronはSplashtopをリモートアクセスとサポートに、Action1をパッチ管理に使用していましたが、2つのプラットフォームを別々に管理するのはますます面倒になりました。
以前、リモートアクセスソリューションを探していたとき、CameronはTeamViewer、LogMeIn、AnyDesk、RealVNCを含む多くのツールを評価し、最終的にSplashtopに決めました。彼は、使いやすさ、信頼性、コスト削減のためにSplashtopを選びました。
Splashtopがエンドポイント管理機能を開始したのを見て、彼はそれを試してみました。それは、ソフトウェアの更新管理やインベントリ報告から、ファイル転送やスクリプトなどの大量エンドポイント管理ツールまで、彼が必要とするすべてを提供しました。
Action1はパッチ適用にうまく機能しましたが、彼は包括的な機能、使いやすさ、コスト効率のためにSplashtopと統合することを好みました。Cameronは、OSやサードパーティのソフトウェアをクライアントコンピュータで更新するだけでなく、POSデバイスでカスタムソフトウェアを設定し、維持する必要がありました。彼は現在、Splashtopのツールセットを使用して効率的にすべてを行っていますが、カスタムソフトウェアアプリケーションの自動パッチ作成を支援するためにSplashtopの製品チームと密接に協力しています。
キャメロンは結論付けました、「私は各エンドポイントにインストールされた2つの異なるエージェントを管理し、別々のタスクのためにコンソールを切り替える必要がありました。今では、すべてのタスクのために日常的なツールとしてSplashtopを使用できます。」
お客様の声
Splashtopは私にとって最高のツールです。リモートコントロール、エンドユーザーサポート、アプリ全体へのパッチ適用、在庫管理に活用しています。Splashtopは、最高のカスタマーサポートを備えた、最もコストパフォーマンスが高くシンプルなソリューションです。リモートサポートやエンドポイント管理を求めている人には、間違いなくおすすめです。以前は1つのタスクを解決するのに最大20分かかっていましたが、Splashtopな��ら5分未満で完了します。
キャメロン・モンゴメリー、C.M. Computers Northwest LLCのオーナー/オペレーター
解決策
リモートアクセス、パッチ適用、オートメーションをSplashtopのAutonomous Endpoint Management (AEM)機能に統合することで、キャメロンはIT運用を簡素化し、サービス提供を向上させることができました。
C.M. Computers NorthwestにとってのSplashtopの主な利点：
All-in-One IT Management – リモートコントロール、マルチデバイスリモートサポート、パッチ管理、ファイル転送を単一のコンソールで組み合わせたものです。
リアルタイムパッチ管理 – Splashtopのサードパーティソフトウェアパッチと自動化を使用して、カスタム内部アプリを含むコンピュータを迅速にパッチします。
シームレスなリモートサポート – 現地に行くことなく、顧客の問題を効率的に解決します。
インベントリレポート – ソフトウェアのインストールを追跡し、作業用マシンに不正なアプリケーション（例：ゲーム）がインストールされるのを防ぎます。
パーソナライズされたサポート – 設定プロセス中に発生した問題に対して、Cameronは迅速な対応を受け、Splashtopの24x5のカスタマーサポートを通じて電話、チャット、メールで再稼働することができました。
製品ロードマップへの影響 - Splashtopの製品チームとの直接の関与により、Cameronは製品と彼のチームの体験をさらに向上させ、Splashtopの製品ロードマップを定義するためのフィードバックを共有することができました。
顧客について
C.M. Computers Northwest LLCは、太平洋岸北西部全体の企業にITサービスを提供し、トラブルシューティング、エンドポイント管理、カスタムソフトウェアサポートを提供しています。小規模ビジネスとして、効率とシンプルさは、クライアントに高品質のサービスを維持するために重要です。Splashtopを使用することで、Cameron Montgomeryは業務を合理化し、コストを削減し、より迅速で効果的なITサポートを提供することができました。