Bourland, Wall & WenzelがSplashtopで5倍の投資対効果とほぼ100%の生産性を達成した方法
弁護士はどこからでもアクセスでき、IT業務は自動化され、一元化された可視性によって事務所全体の時間短縮が�実現。
インパクト
現場にいなくてもほぼ100%の生産性を実現
弁護士はオフィスにいなくてもほぼ完全な生産性を維持できるため、場所を問わず滞りなく業務を継続。
毎月12～20時間分のIT関連業務時間を節約
自動化と集中管理により反復作業が排除され、ITチームは大幅な時間を確保し、業務の効率アップを実現できます。
IT効率化による投資対効果の向上
業務の簡素化とシステムカバレッジの向上により、同事務所は推定で年間4～5倍の投資収益率を達成しています。
課題
中規模の法律事務所であるBourland, Wall & Wenzelでは、弁護士は生産性を維持するために、オフィスシステムへの安定したアクセスに大きく依存しています。業務範囲がオフィス外に拡大するにつれ、事務所では日常業務を妨げることなくリモートアクセスを確実にサポートする方法を必要としていました。
Splashtop導入以前は、同事務所はRDPなどの従来型のリモートアクセス方法を頼りにしていました。これらのソリューションで基本的な接続性は提供されていたものの、信頼性やパフォーマンスに問題が生じることが多く、日常的な使用では充分な有効性が発揮されていない状況でした。
「以前はRDPを使っていましたが、あまり優れた使用感ではありませんでした。遅延や接続切れが生じたり、パフォーマンスが不安定になったりしていため、弁護士がオフィス外で効率的に業務を行うことは困難でした。」
同事務所はTeamViewerなどの代替製品も評価しましたが、どれも同等のパフォーマンスレベルを満たしておらず、全体的なユーザーエクスペリエンスにおけるプロフェッショナリズムのレベルも劣っていることが分かりました。
ITチームは、リモートアクセスの制限に加え、社内全体のシステムをより効率的に管理およびサポートするという要求の高まりにも直面していました。多くの定型業務には手作業が必要で、貴重な時間が浪費され、業務の遅延を招いていました。
ITチームは、以下の機能をサポートできるソリューションを�必要としていました。
弁護士が日々頼りにできる高性能リモートアクセス
デバイスを問わず、一貫性のある使いやすいエクスペリエンスを提供
自動更新、スクリプト作成、エンドポイント管理の機能
社内全体のシステムとハードウェアをリアルタイムで可視化
お客様からの満足の声
パフォーマンスの観点で、非常に信頼性が高く、まさに望む通りの性能を発揮
Sam Hall, IT Manager, Bourland, Wall & Wenzel
お客様からの満足の声
Splashtopはまさにゲームチェンジャーでした。当事務所の弁護士は、どこからでも業務を行うことができ、オフィスにいる時と全く同じように生産性を維持できます。
Sam Hall, IT Manager, Bourland, Wall & Wenzel
お客様からの満足の声
AEMを活用して、数時間かかっていた作業を数分で完了。
サム・ホール、ITマネージャー、ボーランド、ウォール＆ウェンゼル
解像度
Bourland, Wall & Wenzelは、弁護士のリモートワーク環境の信頼性を向上させ、IT部門による事務所全体のシステム管理とサポートを効率化するため、Splashtop EnterpriseとAutonomous Endpoint Management（AEM）を標準ソリューションとして採用しました。
弁護士向けの高性能リモートアクセス：
Splashtopによって、従来のRDPがより高速で安定したリモートアクセス体験に置き換えられました。弁護士はオフィスシステムに直接接続できるようになり、以前はワークフローを妨げていたパフォーマンスの問題に悩まされることなく、業務を継続できるようになりました。
「以前に使用していたものと比べて、パフォーマンスが大幅に向上しています。」
AEMによるエンドポイントの自動管理：
ITチームはAEMを使用して、システム全体のWindowsアップデート、ソフトウェア設定、およびスクリプト作成を自動化しました。これにより、手作業による介入の必要性が減り、定型業務をより効率的に完了できるようになり、週あたり3～5時間（月あたり12～20時間）の時間の節約につながっています。
「AEMを使えば、以前は数時間かかっていた作業が数分で済むようになりました。」
システム全体の一元的な可視性：
Splashtopは、すべてのエンドポイントに及ぶシステムおよびハードウェア情報へのリアルタイムアクセスを提供します。これにより、IT部門は環境を迅速に評価し、インベントリ��を追跡し、Windows 10からWindows 11へのアップグレード準備などの取り組みをサポートできるようになります。これらの作業は、これまで数日かかっていたものが、今では数分で完了できます。
SOSによる迅速でオンデマンドなリモートサポート：
Splashtop SOSを使用すれば、ITチームは必要に応じてユーザーデバイスに接続し、問題のトラブルシューティングを行うことができます。これにより、対応速度が向上し、ユーザーが現場にいなくても問題を解決できるようになります。
迅速な導入とセットアップ：
Splashtopは導入が迅速で、環境のほとんどの設定は1日以内に完了しました。プロセスは簡単で、追加のサポートや複雑な導入作業は不要だったため、チームはすぐにプラットフォームの利用を開始することができました。
継続的な価値向上と製品強化：
このプラットフォームは、複雑さを増すことなく新機能を追加でき、長期にわたり一貫した価値を提供し続けています。信頼性、パフォーマンス、使いやすさにより、チームは経験に基づいてSplashtopを他の人に積極的に推奨するようになりました。
IT運用の簡素化：
リモートアクセスとエンドポイント管理をひとつのプラットフォームに統合することで、同事務所はIT環境の複雑さを軽減し、日々の業務効率を向上させ、推定で年間4～5倍の投資対効果（ROI）を実現しました。
Splashtopを3つの言葉で表すなら、「驚異的、パワフル、不可欠」です。
Bourland, Wall & WenzelはSplashtopによって、IT部門を受動�的な機能から、生産性と効率性を促進する戦略的な推進力へと変革させました。
お客様情報
Bourland, Wall & Wenzelは、テキサス州フォートワースに拠点を置き、訴訟、企業法務、遺産相続計画など、幅広い法分野でクライアントにサービスを提供する総合法律事務所です。同事務所は、業務効率を維持し、弁護士やスタッフの柔軟な働き方を支援するとともに、質の高い法律サービスの提供に注力しています。