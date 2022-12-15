BDPはCOVID-19危機の際に48時間で全従業員をリモートワークに移行
BDPが1,350人の従業員にSplashtopを使ってリモートワークを可能にする方法
概要
Alistair Kell、BDPの情報技術とプロセスの責任者であるプリンシパルは、COVID-19危機の間に、建築家、デザイナー、エンジニア、都市計画者の国際的で学際的な実践である彼の会社が、Splashtop リモートアクセスソリューションを使用して48時間以内に全従業員をリモートで働かせることができた方法を説明します。
COVID-19が発生したとき、BDPは従業員が在宅勤務できるようにするためのいくつかのオプションを検討しました。緊急性の高さ、チームの規模、効率的に作業するために必要なソフトウェアの従業員数が、この課題を非常に困難にしました。
ハードウェアのニーズ: 従業員は自宅から接続できる個人用コンピュータを持っているのか、それともBDPのラップトップしか持っていないのか？
現在のインフラを安定させる: BDPは、会社の基盤インフラに不必要な変更を加えずに、すべてを安定させるにはどうすればよいか？
緊急性とコスト：BDPが不合理なコストをかけずに迅速に設定できる方法は？
これらの懸念から、BDPはリモートに移行するプロセス全体が準備に少なくとも2〜3週間の混乱を要すると考えていました。しかし、BDPのITチームとSplashtopのリモートアクセスソリューションのおかげで、それほど時間はかかりませんでした。
「スタッフが在宅勤務を選択できると発表してから48時間以内に、プロセスは誰もが望むほどスムーズでシームレスでした。」– Alistair Kell
BDPから
他の製品も検討しましたが、Splashtopはエンタープライズレベルの管理と多要素認証を可能にする競争力のあるソリューションを提供してくれました。Splashtopを使用すると、ユーザーがいつものデスクトップにアクセスする際に、既に導入して構築してある強力なマシンを活用することができました。
Alistair K., Principal and Head of Information Technology and Processes
課題: COVID-19がスタジオを閉鎖した際のリモートワークの実現
COVID-19が最初に現れたとき、BDPは上海とシンガポールのスタジオを一時的に閉鎖しなければなりませんでした。これにより、BDPはリモートアクセスのためのいくつかのオプションを検討し、すべてのオフィスが閉鎖を余儀なくされる前に準備を進めました。
「世界中の16か所に約1,350人のスタッフがいる中で、すでに650人のラップトップユーザーがMicrosoft Direct Accessを使用してBDPネットワークに接続し、どこからでも日常業務を行うことができました」とBDPの情報技術およびプロセスの責任者であるAlistair Kell氏は述べています。
このシステムは、BDPの従業員が使用するほとんどのソフトウェアでうまく機能しましたが、建築家や専門家が協力するのに役立つソフトウェアであるRevitではうまく機能しませんでした。Revitは、複数の接続ユーザーに対してうまく機能しませんでした：低パフォーマンス、高遅延、3Dインタラクションのラグ。
Revitに加えて、BDPはリモートで作業するために各ユーザーのマシンにインストールする必要がある400以上の別々のソフトウェアタイトルを持っていました。「これらをすべてネイティブにインストールするのは不可能な作業だったでしょう。多くはLAN外では全く動作しませんでした」とKellは言いました。
解決策: BDPはSplashtopを使用して48時間で会社をリモート化
Splashtop リモートアクセス は、BDPの従業員がまるで目の前に座っているかのように仕事用のマシンにリモートアクセスすることを可能にしました。そのため、ラップトップにネイティブにソフトウェアをインストールする必要がなくなり、リモートワークがより迅速に可能になりました。
BDPは木曜日の夜に100ライセンスを購入し、翌週の月曜日までにすべての場所で初期テストに使用しました。これにより、BDPはさまざまなシナリオをテストし、設定を正しく行い、管理コンソールをよりよく理解することができました。
BDPはその後、ライセンスを600に増やしてより広範な展開を開始しました。社内のITチームは、すべてのマシンにSplashtopレシーバーを設定し、各場所のスタッフが従業員をマシンIDに一致させ、Splashtopへの登録をサポートし、中央グループがユーザーを作業用PCに合わせました。
プロセスを簡素化するために、BDPはすべてのスタッフに簡単なガイダンスを提供し、ITヘルプデスクにより多くのオリエンテーションとトレーニングを提供しました。この全プロセスは1週間かかり、BDPが完全にリモートに移行する必要があると発表したとき、会社をリモートにするのに48時間しかかかりませんでした。
Results: 1,350人の従業員が在宅勤務を可能に
最終的に、BDPはSplashtopにおいて、1,350人の従業員が在宅勤務を可能にするために必要なソリューションを見つけました。
その企業は他の製品も検討しましたが、Splashtopはエンタープライズレベルの管理と多要素認証を可能にする競争力のあるソリューションを提供しました。
BDPは現在、トロントからUK、EMEA、インド、中国に至るまで、すべての拠点でSplashtop リモートアクセスを使用しています。
制限事項
About BDP
1961年に設立されたBDPは、英国で2番目に大きな建築家主導の企業で、世界中に16以上の拠点と1,350人の従業員を擁しています。BDPは、健康、教育、職場、小売、都市計画、遺産、住宅、交通、レジャー、公共の安全、エネルギー施設など、すべての主要セクターで優れた実績を持っています。これには、英国議会議事堂の修復が含まれます。