生��地から完成まで：AdialがSplashtopに切り替え、職人技のピザマシンのサポートを合理化し、コストを削減
SRS Premiumを使用することで、Adialはサポートリクエストの75%をリモートで解決し、世界中で2,500台以上のマシンを監視および管理しています。
一目でわかる (Adial)
挑戦
Adialは、フランス、ヨーロッパ、カナダ、アメリカなどに分散している2,500台以上の職人ピザ製造機をサポートするために、よりコスト効果の高いリモートサポートソリューションを見つける必要がありました。
対処方法
彼らはSplashtopを選んだのは、透明な価格設定と強力なエンドポイント監視と管理機能のためです。Splashtopを使用すると、Adialは技術的な手間やスケーラビリティの問題なく、すべてのマシンを監視しサポートできます。
結果
Adialは現在、サポートリクエストの75%をリモートで解決し、ダウンタイムを大幅に削減し、顧客サービスを向上させています。Splashtopを使用することで、コストを削減し、リソースを最適化し、ワークフローを効率化しました。
お客様の声
SRS Premiumを使用すると、当社のサービスをクライアントに満足してもらいながら、ビジネスの規模を拡大し、業務を合理化することに集中できます。
Tommy Boulay, IT Manager
課題: 適正価格で効率的なリモートサポートプロバイダーを��見つけること
Adialは、自動化されたピザ配信の市場リーダーであり、彼らのPIZZADOORマシンで知られています。PIZZADOORを使用すると、オリジナルの職人技のピザ生地レシピを工業的なプロセスで作ることができます。各マシンには、手作りのピザ生地の調理と保存をカスタマイズし最適化するための特別なソフトウェアが装備されています。彼らのマシンは非常に専門的であるため、すべての顧客はソフトウェアとハードウェアコンポーネントの継続的なメンテナンスを受けます。
Adialは、世界中で2,500台以上のマシンを管理しています。彼らは、異なる大陸での継続的なメンテナンスを提供するために、信頼できるリモートサポートソリューションを必要としていました。Adialは以前のソリューションであるLogMeInに満足していましたが、最終的にはよりコスト効果の高いソリューションが必要でした。
彼らは、エンドポイントを監視し、ダウンタイムを最小限に抑え、操作を簡単に拡大し、必要な機能を活用できるソリューションを見つけたかったのです—不要なものに支払う必要がないように。
ソリューション: Splashtopによるシームレスな移行と強化されたリモートサポート
AdialのITマネージャーであるTommy Boulayは、新しいプロセスとコンポーネントの研究開発を担当する25人のチームを率いています。彼の役割の一環として、TommyはTeamViewerやAnyDeskを含むいくつかのリモートサポートツールを調査しテストしましたが、どれもAdialが求める機能を適正な価格で提供できませんでした。
彼らは簡単に移行できるソリューションを必要としていました。ITチームが技術的な手間やスケーラビリティの問題なく、すべてのマシンを監視しサポートできるソリューションが必要でした。
テスト期間の後、TommyはSRS Premiumを選びました。Adialが必要としていたすべての機能—強力なエンドポイント監視と管理機能を含む—と透明な価格ポリシーがあったからです。彼らはクライアントの運用に支障をきたすことなく、LogMeInからSplashtopに簡単に移行できました。
結果: Adialはオペレーションを拡大し、サポートリクエストの75%をリモートで管理
Adialは、SRS Premiumを信頼性が高く、コスト効果の高いソリューションと見なしています。今では、2,500台以上のマシンを大陸を越えて効率的に監視しサポートし、クライアントのダウンタイムを最小限に抑え、ビジネスの成長を促進するために迅速に運用を拡大することができます—すべて単一のソリューションで。
Splashtopのリモートサポート機能を使用すると、Adialはハードウェア関連の問題を事前に特定し、ターゲットを絞ったオンサイト訪問をスケジュールすることができ、場合によってはオンサイト訪問を完全に回避することも可能です。ハードウェアの問題が発生した場合、Adialはクライアントに必要なハードウェアコンポーネントを送付し、リモートで修理をサポートします。
Adialは、技術者を派遣したり新しい部品を顧客に送ったりすることなく、PIZZADOORマシンのリモートサポートとメンテナンスを幅広く行えます。たとえば、リモートコントロール機能や「Scripts and Tasks」機能を定期的に使用して、特定のパッチを設定したり、複数のマシンに同時にファイルをインストールしたりしています。これにより、機器を保護し、故障を防ぐことができます。
Splashtopを採用して以来、Adialはサポートリクエストの75%をリモートで管理しています。Splashtopのエンドポイント監視と管理機能は、AdialのITおよびR&Dチームがワークフローを合理化し、時間を節約し、現地訪問を減らすのに役立ちました。
お客様の声
SRS Premiumを使用すると、当社のサービスをクライアントに満足してもらいながら、ビジネスの規模を拡大し、業務を合理化することに集中できます。
Tommy Boulay, IT Manager
Adialについて
フランスのノルマンディーに拠点を置き、2002年に設立されたAdialは、自動ピザ配信の世界市場リーダーです。彼らの先進的な機械技術により、食品サービス業者は職人ピザの生産、保管、調理プロセスを最適化することができます。彼らは最終的に、効率的な工業プロセスを通じて、オリジナルの手作りピザ生地のレシピを提供することを可能にします。