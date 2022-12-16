次世代の音楽プロデューサーやサウンドエンジニアのためのリモートコンピュータアクセスの提供
Abbey Road Instituteは、リモート学習環境での学業の継続性を確保するために、Splashtop リモートアクセスソフトウェアを活用しました。
概要
2020年3月にロックダウンが始まったとき、Abbey Road Instituteは対面授業からオンライン授業へと迅速に移行しました。Natalia Rodrigues Milanezi、Abbey Road Institute Londonのシニアオーディオ技術者は、彼女の機関がどのようにしてSplashtop Enterprise for remote labsを活用し、リモート学習への切り替えや、パンデミック中に専門的な音楽制作とオーディオエンジニアリングのカリキュラムを提供する方法を変えるという新たな課題に対応したかを説明します。
課題: 強力なキャンパス内AVマシンへのアクセスの提供
Abbey Road Instituteでシニアオーディオ技術者として、Natalia Rodrigues Milaneziの役割は、施設の技術的側面を監督し、学校の日常運営のための技術手順をまとめることです。
研究所は、Pro ToolsやLogic Pro Xのような最新の業界ソフトウェアとプラグインをインストールしました。これらのプログラムは、学生のオーディオ録音、編集、ミキシングのカリキュラムに統合されています。Nataliaの役割の重要な部分は、学生がこれらの重要なリソースにアクセスできるようにすることでした。
2020年3月にロックダウンが始まり、Abbey Road Instituteがオンライン学習に移行せざるを得なくなったとき、Nataliaと彼女のチームは、学生が自宅のデバイスから学校の強力なコンピュータとプログラムにリモートでアクセスするという異例の課題に直面しました。
「学生が課題や実習を行うために、リモートでコンピュータにアクセスできるよう�にする必要がありました」とナタリアは説明します。「これは非常に重要でした。なぜなら、学校のコンピュータにはほとんどの学生が自分で持っていないプログラムがあったからです。これにより、リモート環境での学生への教育を続けることが難しくなってしまいます。」
Nataliaは、Abbey Road Instituteの新しいリモート環境での学習を中断させないソリューションを見つける必要がありました。
The Solution: リモートアクセスソフトウェア With HD オーディオ Streamer
Abbey Road Instituteの技術部門の責任者であるNataliaは、研究を行い、インスティテュートでのリモート学習のためのソリューションを見つけました。彼女は、学生がインスティテュートのコンピュータにリモートでアクセスし、ネットワークを通じてオーディオをストリームできるリモートアクセスソフトウェアソリューションを必要としていました。
「私の最も重要な基準は、他のマシンにリモートでアクセスできるだけでなく、ネットワークを通じてオーディオをストリーミングし、現在講義を配信するために使用しているプラットフォームであるZoomと同時に使用できることでした」とNataliaは言いました。Nataliaは個人の仕事のためにSplashtop リモートアクセスソフトウェアを使ってコンピュータにリモートアクセスしていたので、Abbey Road Instituteのソリューションの一つとしてSplashtop Enterprise for remote labsをテストすることにしました。
「私は無料トライアルにサインアップし、学生がSplashtopを使用してどれだけ実用的で便利かをテストする状況をシミュレートしました」とNataliaは説明します。「他のプロバイダーでもいくつかのテ�ストを行いましたが、彼らのオーディオストリーマーデバイスに問題があったため、最終的にはSplashtopが私たちのリモートアクセスのニーズに対してはるかに開発されていて包括的なツールであることが証明されました。」
Splashtop Enterprise for remote labsを使用することで、Abbey Road Instituteは次のことができました：
学生がどのデバイス（Chromebookを含む）からでもラボコンピュータにリモートアクセスできるようにし、自宅から必要なすべてのキャンパス内アプリケーションを使用できるようにします。
教職員が自宅から仕事用コンピュータにアクセスできるようにし、リモートで作業できるようにし、学生のデバイスにアクセスして一対一の指導を提供できるようにします。
ITが迅速にアクセスし、学生や教職員のデバイス、コンピュータ、タブレット、モバイルデバイスにリモートサポートを提供できるようにします。
Splashtop for remote labsは便利な機能も備えており、Nataliaは特にファイル転送機能を気に入っていました。
「私のお気に入りのSplashtopの機能はファイル転送です」とナタリアは言いました。「これは非常に便利で実用的です。なぜなら、私たちの学生はプロジェクトに取り組んだ後、自宅のコンピュータにファイルを転送する必要があるからです。」
結果
Splashtopリモートアクセスソフトウェアを成功裏にテストした後、Nataliaと彼女のチームは、遠隔学習をサポートするためにmacラボ用に20台のiMacコンピュータを購入することを決定しました。
その結果、Abbey Road Instituteの最大80人の学生と10人のスタッフが、Splashtopを使用して強化さ�れたリモート学習と教育体験を享受しています。
物事は順調に進んでおり、Nataliaと彼女のチームはSplashtopに満足しています。
「Splashtopは、学習環境や音楽制作とサウンドエンジニアリングの学生にとって便利なツールです」とNataliaは言いました。「この困難な時期に私たちを大いに助けてくれました！」 Nataliaは、Splashtopが研究所に競争上の優位性を与えたと付け加えました。
「オンラインでしか授業を提供できない時代に、他の多くの学校とは異なり、私たちは学生に業界標準のソフトウェアへのアクセスを提供し、学習プロセスをサポートし続けることができます。これにより、私たちは競争上の優位性を得ることができます。」– Natalia Rodrigues Milanesi
Splashtop for remote labsは、Abbey Road Institute、Harvard Law School、Duke University、MITなどの多くの学術機関に信頼されています。低コストで高性能、非常に安全です。お問い合わせは詳細はこちらから、デモの設定や無料トライアルを開始して、学生や教職員にキャンパス内のマシンへのアクセスを提供するのがどれほど簡単かを実際にご確認ください。
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制限事項
About Abbey Road Institute
Abbey Road Instituteは、音楽制作とサウンドエンジニアリングの専門学校で、実践的なカリキュラムを通じてオーディオのプロフェッショナルを育成します。このカリキュラムは、1年間の音楽制作とサウンドエンジニアリングのプロフェッショナルアドバンスドディプロマとして提供されます。
Splashtop Enterprise for Remote Labsについて
Splashtop Enterprise for remote labsは、学生や教師がラボのコンピュータにリモートでログインして、対面と同じように使用できるようにすることで、学術機関やトレーニング機関が学習プログラムを強化し、サポートすることを可能にします。Splashtop Enterprise for remote labsを使用すると、次のことができます：
Windows、Mac、Linuxコンピュータに、他のWindows、Mac、iOS、Android、またはChromebookデバイスからアクセス。
高速接続でコンピュータを簡単にリモートコントロール（4kでストリーミング）し、HD品質とサウンドを提供します。
リモートで作業しながら生産性を維持するために必要なトップ機能を手に入れましょう。ドラッグ＆ドロップファイル転送、リモート印刷、リモートウェイク、リモート再起動、チャット、USBパススルー（Wacomタブレットの使用）、リモートマイク、SSO、詳細な権限、グループベースのアクセス許可などが含まれます。
他の高価なリモートアクセス製品よりもSplashtopを選ぶことで、最大80％以上の節約が可能です。
予定されたリモートアクセス機能を使用して、オープンラボの時間や専門的なラボセッションをスケジュールし、異なるグループの学生が予定された授業時間中にコンピュータラボにリモートでアクセスできるようにします。
詳細はこちら about Splashtop Enterprise for remote labs.
お客様の声
Splashtopは、音楽制作やサウンドエンジニアリングを専攻する学生にとって、学習環境やクリエイティブな状況で非常に役立つツールです。この困難な時期に、私たちにとって大きな助けとなりました。
Natalia Rodrigues Milanesi