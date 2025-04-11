メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Focused woman working from home on her laptop using Splashtop for remote work

Splashtop Anywhere Access Pack

Splashtop PersonalとAnywhere Access Packを使えば、どこからでもコンピュータにアクセスできます。

Splashtop Personal と Anywhere Access Packを使用すると、インターネット経由でどこからでもコンピューターにアクセスできます。高度な Splashtop Bridging Cloud™ テクノロジーのすべての利点と、次のメリットが得られます。

  • 256ビットAESのSSLを使用したリモート接続の完全な暗号化によるセキュリティの強化

  • さまざまなネットワーク条件下で可能な限り最高の応答性を実現するための自己最適化

  • Anywhere Access Packは、すべてのSplashtopデバイスで利用可能になります

Anywhere Access Packは、 Splashtop Personal エディションのアドオンです。Splashtop Personalをまだお持ちでない場合は、ここをクリックして、Windows、Mac、iOS、Androidなどの Splashtop Personalを無料でダウンロード してください。

Splashtop Remote Accessを使用すると、Anywhere Access Packのすべてのリモートアクセス機能に加えて、最大10台のコンピューターにアクセスできます。Anywhere Access Pack を使用しない場合、Splashtop Personal アプリは同じローカル Wi-Fi ネットワーク上のコンピュータにのみアクセスできます。

Splashtop Personal Icon

Anywhere Access Pack は、オンラインまたはアプリ内購入で購読できます。

Splashtop Anywhere Access Packを購読する

  • 非営利の個人使用ライセンス

  1. Splashtop Web サイトでオンラインで購読 する – Splashtop Personal で使用しているアカウントでログインしてください。

  2. iOSアプリから:アプリの右上隅にある歯車アイコン>アカウント>サブスクリプションの管理をクリックし、ボタンをクリックしてサブスクリプションに登録します。サブスクリプションは、iTunesアカウントを通じてクレジットカードに請求されます。サインアップ画面で詳細を参照してください。

  3. Android アプリから: メニュー ボタン (アプリの右上隅にある 3 つの点) > [設定] > [Splashtop アカウント] をクリックします> ここで購入内容を確認します。ボタンをクリックして購読すると、Google Play ストアを通じて請求されます。サインアップ画面で詳細を参照してください。

今すぐオンラインで購入
Business Remote Access Icon

Splashtop Remote Accessに登録すると、Anywhere Access Packのリモートアクセス機能に加えて、次のような多くの機能を入手できます。

Splashtop Remote Access に移行して、さらに多くのものを手に入れましょう!

  • 事業・商用利用ライセンス

  • ライセンスごとに最大10台のコンピューターにリモートアクセス(Pro)

  • ファイル転送、リモート印刷、画面注釈、ゲームパッド、リモート画面のロックまたは空白など、高度な機能が満載


今すぐ購入 詳細はこちら
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。