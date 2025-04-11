Splashtop Anywhere Access Pack
Splashtop PersonalとAnywhere Access Packを使えば、どこからでもコンピュータにアクセスできます。
Splashtop Personal と Anywhere Access Packを使用すると、インターネット経由でどこからでもコンピューターにアクセスできます。高度な Splashtop Bridging Cloud™ テクノロジーのすべての利点と、次のメリットが得られます。
256ビットAESのSSLを使用したリモート接続の完全な暗号化によるセキュリティの強化
さまざまなネットワーク条件下で可能な限り最高の応答性を実現するための自己最適化
Anywhere Access Packは、すべてのSplashtopデバイスで利用可能になります
Anywhere Access Packは、 Splashtop Personal エディションのアドオンです。Splashtop Personalをまだお持ちでない場合は、ここをクリックして、Windows、Mac、iOS、Androidなどの Splashtop Personalを無料でダウンロード してください。
Splashtop Remote Accessを使用すると、Anywhere Access Packのすべてのリモートアクセス機能に加えて、最大10台のコンピューターにアクセスできます。Anywhere Access Pack を使用しない場合、Splashtop Personal アプリは同じローカル Wi-Fi ネットワーク上のコンピュータにのみアクセスできます。
Anywhere Access Pack は、オンラインまたはアプリ内購入で購読できます。
Splashtop Anywhere Access Packを購読する
非営利の個人使用ライセンス
Splashtop Web サイトでオンラインで購読 する – Splashtop Personal で使用しているアカウントでログインしてください。
iOSアプリから:アプリの右上隅にある歯車アイコン>アカウント>サブスクリプションの管理をクリックし、ボタンをクリックしてサブスクリプションに登録します。サブスクリプションは、iTunesアカウントを通じてクレジットカードに請求されます。サインアップ画面で詳細を参照してください。
Android アプリから: メニュー ボタン (アプリの右上隅にある 3 つの点) > [設定] > [Splashtop アカウント] をクリックします> ここで購入内容を確認します。ボタンをクリックして購読すると、Google Play ストアを通じて請求されます。サインアップ画面で詳細を参照してください。